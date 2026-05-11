«Ростов» избежал стыковых матчей и остался в РПЛ. Команда Альбы примет «Зенит» в 30-м туре

«Ростов » сохранил место в Мир РПЛ и избежал стыковых матчей.

Сегодня команда испанского тренера Джонатана Альбы в гостях обыграла «Акрон» (3:1) в 29-м туре Премьер-лиги.

Клуб из Ростова-на-Дону перед заключительным туром чемпионата России имеет 33 очка и занимает 10-е место, ниже он уже не опустится.

Сейчас 13-е и 14-е места, в зоне переходных игр с 3-й и 4-й командами из Лиги PARI, занимают «Динамо » Махачкала (25 очков) и «Акрон » (27). «Пари НН» (22, игра в запасе) идет 15-м, «Сочи» (21) уже вылетел.

В последнем туре «Ростов» примет «Зенит», который борется за чемпионство с «Краснодаром».