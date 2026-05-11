«Ростов» избежал стыковых матчей и остался в РПЛ. Команда Альбы примет «Зенит» в 30-м туре
«Ростов» сохранил прописку в РПЛ.
«Ростов» сохранил место в Мир РПЛ и избежал стыковых матчей.
Сегодня команда испанского тренера Джонатана Альбы в гостях обыграла «Акрон» (3:1) в 29-м туре Премьер-лиги.
Клуб из Ростова-на-Дону перед заключительным туром чемпионата России имеет 33 очка и занимает 10-е место, ниже он уже не опустится.
Сейчас 13-е и 14-е места, в зоне переходных игр с 3-й и 4-й командами из Лиги PARI, занимают «Динамо» Махачкала (25 очков) и «Акрон» (27). «Пари НН» (22, игра в запасе) идет 15-м, «Сочи» (21) уже вылетел.
В последнем туре «Ростов» примет «Зенит», который борется за чемпионство с «Краснодаром».
«Зенит» уже точно чемпион?27036 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Игорь Новиков
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Матч Ростов - Зенит в последнем туре это уже эль классико Российского футбола 😀
Матч Ростов - Зенит в последнем туре это уже эль классико Российского футбола 😀
как и Динамо - Краснодар
С победой болельщиков Ростова. И с гарантированным сохранением прописки в РПЛ!!! Благодарность команде. Было волнительно.
Эт выходит и Оренбург избежал стыков.
Эт выходит и Оренбург избежал стыков.
Кстати да. Его в последнем туре теоретически "Акрон" и "Крылья" могли обогнать, но они играют между собой и 6 очков вдвоем набрать не могут.
Эт выходит и Оренбург избежал стыков.
Комментарий скрыт
Оренбург же тоже остался!
Оренбург же тоже остался!
Да. Повезло, что Акрон играет с Самарой. Кто то очков не досчитается.
Ещё не хватало чтобы Ростов без высшей лиги оставался
Так и Оренбург тоже избежал стыков и сыграет с Краснодаром в 30 туре. Ахметзянов крут. Теперь вопрос только Акрон или КС в стыки. Причем в 30 туре они между собой играют и Акрону нужна только победа.
Спасибо Ростов!
Мои поздравления Ростову. Тем не менее, надеюсь, что Акрон останется в Лиге, мне нравится эта команда.
Оренбург в такой же ситуации ) Но болелы Краснодара уже сорвались ))))
Акрон с Крыльями должны устроить дикую зарубу за непопадание в стыки. Вообще 13 место в таблице будет расстрельным, потому что предстоит играть с Ротором, а он по весне невероятно хорош в фнл и по качеству игры сильнее любой команды подвала рпл. Я бы давал минимум 70%на повышение волгоградцев.
Акрон с Крыльями должны устроить дикую зарубу за непопадание в стыки. Вообще 13 место в таблице будет расстрельным, потому что предстоит играть с Ротором, а он по весне невероятно хорош в фнл и по качеству игры сильнее любой команды подвала рпл. Я бы давал минимум 70%на повышение волгоградцев.
а уральцев?
а уральцев?
Урал Березуцкого упустил прямую путёвку, эта команда нестабильна весной. В двухматчевом противостоянии могут пройти любую команду рпл, но там нет такой качественной поставленной игры, чтобы быть фаворитами. Махачкала их может задавить, Акрон и КС имеют больше игроков, делающих разницу. Плюс над Уралом висит угроза уменьшения финансирования в случае невыхода в рпл. Это больше деморализует, чем заряжает. 40% максимум на проход Урала, но им и этого может хватить.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем