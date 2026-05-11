Адамов может вернуться в «Ахмат». Игра защитника «Зенита» нравится Черчесову
Защитник «Зенита» Арсен Адамов летом может вернуться в «Ахмат».
Legalbet утверждает, что игра 26-летнего футболиста нравится тренеру клуба из Грозного Станиславу Черчесову.
Ранее сообщалось, что Арсен покинет «Зенит» летом, он «не видит смысла» в продлении контракта с клубом, рассчитанного до 30 июня.
В нынешнем сезоне Адамов принял участие в 9 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил гол и сделал два результативных паса. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
В Ахмате, Рубине и так далее будет играть постоянно.