Адамов может вернуться в «Ахмат». Игра защитника «Зенита» нравится Черчесову

Защитник «Зенита» Арсен Адамов летом может вернуться в «Ахмат».

Legalbet утверждает, что игра 26-летнего футболиста нравится тренеру клуба из Грозного Станиславу Черчесову.

Ранее сообщалось, что Арсен покинет «Зенит» летом, он «не видит смысла» в продлении контракта с клубом, рассчитанного до 30 июня.

В нынешнем сезоне Адамов принял участие в 9 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил гол и сделал два результативных паса. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
17 комментариев
На самом деле очень жаль его, он хороший игрок, но так и не получил шанса по сути. Удачи Арсену ✊🏼
Ответ srbpyb7fgx
Он игрок клуба за 7-12 места.
В Ахмате, Рубине и так далее будет играть постоянно.
Ответ Всё знаю
Так зря Зенит не проделает его. Раз он за 7-12 места😁
Игра не играя :))
Не игра, потенциальная способность совмещать физические нагрузки и упражнения с мячом
Это хорошая новость , для Ахмата явное усиление края защиты, может и в Зените заиграл бы , но уж конкурент на место в состпве был силён
Как может нравиться то, чего никто не видит?
Он играет?
Ответ Roon95
Может в нарды с Саламычем играет
Может там на поле будет чаще выходить. А то только на разминке бегает..
какая игра? чел 300 минут сыграл в сезоне
Твою дивизию! Прочитал сначала "Адиев может вернуться в Ахмат".
