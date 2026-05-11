  «Вест Хэм» попросит PGMOL объяснить отмену гола в матче с «Арсеналом» и предоставить запись разговора судьи и ВАР
«Вест Хэм» попросит PGMOL объяснить отмену гола в матче с «Арсеналом» и предоставить запись разговора судьи и ВАР

«Вест Хэм» потребует объяснений относительно незасчитанного гола в матче с «Арсеналом» в 36-м туре АПЛ (0:1). 

На 95-й минуте «молотобойцы» сумели поразить ворота «канониров» после углового. При этом нападающий Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча. Вратарь задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону, который отправил его в сетку.

Главный судья Крис Кавана проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение отменить гол из-за фола на вратаре. «Арсенал» довел матч до победы.

Как пишет BBC, «Вест Хэм» обратится в PGMOL, организацию, отвечающую за судейство в Англии, и запросит объяснения относительно этого решения арбитра. Также клуб попросит предоставить аудиозапись разговора Каваны и работавшего на ВАР Даррена Инглэнда.

Боуэн про отмену гола «Арсеналу»: «На вратарях фолят в каждом матче, но свисток молчит. Если голкипер выходит из вратарской, он должен быть готов к контакту – в этом смысл борьбы»

Нуну про отмену гола «Вест Хэма» «Арсеналу»: «Судьи сами не знают, где фол, а где нет. Раньше подобное оценивали иначе»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
>Один держит вратаря за руку, другой за футболку
>Объясните отмену гола
Ответ mountain_peak
Ответ mountain_peak
Да это вроде как нормальное явление на корнерах сейчас, разве что кипера пушить жёстко вроде как нельзя. В этом же эпизоде можно понаблюдать за действиями райса
Что они хотят чтобы им объяснили? Что держать руками вратаря запрещено правилами? Они адекватные?
Что они хотят чтобы им объяснили? Что держать руками вратаря запрещено правилами? Они адекватные?
ну это же организация, типа все при деле, работают, че то запрашивают
Забавно как меняется риторика менее чем за 1 сутки. Вчера хейтеры во всех новостях о матче орали в один голос что это не фол, сегодня проспались и поняли что глупо отрицать очевидное, а то как ненормальные выглядят, но линию партии "Хейтеры Арсенала" гнуть нужно, так что теперь акцент нытья резко сменился на "Ну там Райс обнимается с кем-то". PS Даже тренер соперника говорил вчера что это фол, но кто он такой)
Забавно как меняется риторика менее чем за 1 сутки. Вчера хейтеры во всех новостях о матче орали в один голос что это не фол, сегодня проспались и поняли что глупо отрицать очевидное, а то как ненормальные выглядят, но линию партии "Хейтеры Арсенала" гнуть нужно, так что теперь акцент нытья резко сменился на "Ну там Райс обнимается с кем-то". PS Даже тренер соперника говорил вчера что это фол, но кто он такой)
Алёнка, ссылочку плиз по слова тренера Хэма
Забавно как меняется риторика менее чем за 1 сутки. Вчера хейтеры во всех новостях о матче орали в один голос что это не фол, сегодня проспались и поняли что глупо отрицать очевидное, а то как ненормальные выглядят, но линию партии "Хейтеры Арсенала" гнуть нужно, так что теперь акцент нытья резко сменился на "Ну там Райс обнимается с кем-то". PS Даже тренер соперника говорил вчера что это фол, но кто он такой)
Забавно как меняется риторика "фанатов" Арсенала. 35 туров АПЛ это было нормально, когда все "хейтеры" Арсенала говорили что это фол, но когда точно такой же момент происходит против Арсенала причем в решающей стадии, у "фанатов" Арсенала открылись глаза)))) Заметьте это даже не хейт от фанатов команды преследователя Сити, а почти каждый клуб АПЛ в этом сезоне сталкивался с такими решениями играя против Арсенала. Причем трижды ПГМОЛ признавал ошибки в пользу Арсенала ретроспективно, но это "извините" уже на хлеб не намажешь как говориться...
да ничего не добьются, сухой ответ "игрок ВХ Пабло блокировал вратаря Арсенала Райа рукой"
как же их колбасит от возможного чемпионства арсенала.
как же их колбасит от возможного чемпионства арсенала.
Думаю им плевать на арсенал, им вылет грозит
как же их колбасит от возможного чемпионства арсенала.
Вест хему плевать на чемпионство арсенала, ты совсем поплыл? Они в зоне вылета, у арсенала куча таких голов, с отменой которых он и в зону ЛЧ не попадал бы. Ты понимаешь что молоткам грозит вылет, им плевать на ух ты ах ты возможное чемпионство лузероа что 22 года без титула чемпиона
Ды понятно всё про планку борьбы и Арсенал, но Пабло акцентированно рукой схватил руку Райи, и этим он подвёл команду на самом деле, ничего не отменили бы, если не его совсем наглое нарушение
Ды понятно всё про планку борьбы и Арсенал, но Пабло акцентированно рукой схватил руку Райи, и этим он подвёл команду на самом деле, ничего не отменили бы, если не его совсем наглое нарушение
Ну так и гол не забыли бы тогда, Райа мяч ловил.
Ды понятно всё про планку борьбы и Арсенал, но Пабло акцентированно рукой схватил руку Райи, и этим он подвёл команду на самом деле, ничего не отменили бы, если не его совсем наглое нарушение
так тогда все бы по другому дальше сложилось. Райя либо поймал бы, либо выбил вообще
А в NASA запрос отправить за объяснением, почему земля не плоская, они не хотят?
Почему нельзя бить вратаря по шее? У Сити трофей под вопросом, а тут эти.
Вопрос Вестхэма совершенно справедливо, с учётом что Арсенал примерно так же забил половину своих голов с угловых и их засчитали
Детальный разбор (Ref Watch): https://youtu.be/3mNwjj0vGkg
