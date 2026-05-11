«Вест Хэм» попросит PGMOL объяснить отмену гола в матче с «Арсеналом» и предоставить запись разговора судьи и ВАР

«Вест Хэм» потребует объяснить отмену гола в ворота «Арсенала».

«Вест Хэм» потребует объяснений относительно незасчитанного гола в матче с «Арсеналом » в 36-м туре АПЛ (0:1).

На 95-й минуте «молотобойцы» сумели поразить ворота «канониров» после углового. При этом нападающий Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча. Вратарь задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону , который отправил его в сетку.

Главный судья Крис Кавана проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение отменить гол из-за фола на вратаре. «Арсенал» довел матч до победы.

Как пишет BBC, «Вест Хэм» обратится в PGMOL, организацию, отвечающую за судейство в Англии, и запросит объяснения относительно этого решения арбитра. Также клуб попросит предоставить аудиозапись разговора Каваны и работавшего на ВАР Даррена Инглэнда.

