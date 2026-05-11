  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бальде и Касадо на улице отпраздновали титул «Барселоны» с фанатами после победы над «Реалом»
Видео
4

Бальде и Касадо на улице отпраздновали титул «Барселоны» с фанатами после победы над «Реалом»

Касадо и Бальде вместе с фанатами на улице отмечали титул «Барселоны».

Два молодых футболиста «Барселоны» отпраздновали чемпионский титул с болельщиками. 

Вчера каталонцы дома победили «Реал» (2:0) в 35-м туре Ла Лиги и в 29-й раз в истории стали чемпионами.

22-летний хавбек Марк Касадо и 23-летний защитник Алекс Бальде после класико отправились на Пласа-де-Каталунья, площадь, расположенную в центральной части Барселоны, чтобы отпраздновать титул с фанатами. На улице игроки вели прямой эфир в соцсетях и пели вместе с болельщиками.

«Зенит» уже точно чемпион?27054 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
logoАлекс Бальде
logoБарселона
logoМарк Касадо
logoЛа Лига
logoКласико
logoболельщики
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
Вот это БАЛьДеж
красавчик)
Касадо в прошлом году отмечал с ультрас
Касадо просто сердце клуба, не дай бог продадут
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
23 минуты назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
37 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
47 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
6 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
16 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
19 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
44 минуты назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
Рекомендуем