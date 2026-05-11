Бальде и Касадо на улице отпраздновали титул «Барселоны» с фанатами после победы над «Реалом»

Касадо и Бальде вместе с фанатами на улице отмечали титул «Барселоны».

Два молодых футболиста «Барселоны» отпраздновали чемпионский титул с болельщиками.

Вчера каталонцы дома победили «Реал» (2:0) в 35-м туре Ла Лиги и в 29-й раз в истории стали чемпионами.

22-летний хавбек Марк Касадо и 23-летний защитник Алекс Бальде после класико отправились на Пласа-де-Каталунья, площадь, расположенную в центральной части Барселоны, чтобы отпраздновать титул с фанатами. На улице игроки вели прямой эфир в соцсетях и пели вместе с болельщиками.