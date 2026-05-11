  • Роднина о российском футболе: «Самое большое количество спортивных школ, а где результат? Ни за что не поверю, что у нас нет талантливых ребят. Во всех видах спорта есть, а там нет?»
Роднина о российском футболе: «Самое большое количество спортивных школ, а где результат? Ни за что не поверю, что у нас нет талантливых ребят. Во всех видах спорта есть, а там нет?»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос о развитии российского футбола. 

«Думаю, этот вопрос волнует всех в Министерстве спорта. То есть самое большое количество спортивных школ, а где результат?

Давайте разбираться. Что не соответствует? Тренерский состав, материально-техническая база, система соревнований, интересы?

Я ни за что не поверю, что у нас в стране нет талантливых ребят. Во всех видах спорта есть, а в футболе что, их нет?» – сказала Роднина.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
В Думе такие зарплаты, а где результат? Ни за что не поверю, что у нас нет талантливых людей. Везде есть, а в Думе нет. Давайте разбираться.
Ответ agentkuper
Ирина Роднина: "Я Вас, во-первых, приветствую, во-вторых, не зарплаты, а денежное вознаграждение за проделенную работу, в-третьих, вы вообще тройной прыжок умеет делать? Нет? С такими не общаюсь, не фигурный Вы человек!"
Ответ Ростовский Гусь
Ну если Ирина прыгнет тройной прыжок хотя бы на 12 метров....
Роднина дуру включает как и вся власть)(((все она понимает что чудовищная коррупция и кумавство разъедает и убивает не только футбол а и всю страну
Ответ сергей петров
Кумовство. Извините.
Ответ сергей петров
она ее не выключает
А что для нее результат? Игроки выпускаются, играют во всех существующих в стране лигах. Кто-то даже в зарубежных. Или в фигурном катании иначе обстоит?
Или чо надо-то еще в условиях отстранения клубов и сборной?
Ответ Peter Parker
Футболисты не приносят стране медали в инивидуальном зачёте)
Ответ agentkuper
так и фигурка сейчас не принесла)
Тут она права. И одна из проблем это материально-техническая база и методические материалы. Ну что касаемо РПЛ, то тут уже подключаются агенты и коррупционная составляющая. Вылетающая команда зимой покупает 32-х летнего аргентинского нападающего ни разу не игравшего за пределами родины за 1 миллион евро. Зачем, почему? И таких вопросов море.
Ответ Amalfitano
А эта составляющая на более ранних этапах не подключается?
Ответ Amalfitano
База у нас хорошая. Не в ней дело. Дело в том, что деньги тратят на закупку Мукунок, а не на подготовку своих ребят.
Сафонов в финале ЛЧ - уже гарантированно получит медаль, которая в 10 раз ценнее фигурной медальки
Дело не в отсутствии талантливых ребят. Они безусловно есть. Дело в сращивании агентов с руководствами клубов, так сказать - симбиоз. Распил, однако...
Ответ Вячеслав Бирюков
"Ищи кому выгодно". Ранее, в какие-то исторические времена, этим даже руководствовались.
Великая в прошлом фигуристка, а ныне депутат ГД, Роднина, который уж год постоянно говорит, что её вообще не интересует российское фигурное катание, так как она считает все соревнования в этом спорте "первенствами ЖЭКа", зато с удовольствием суётся аж в дела футбольные... Очень странная женщина, мягко говоря...
Ответ Сергей Горшт
Ну пару дней назад она заявляла, что никаким видом спорта не интересуется
Нельзя все продать, а потом удивляться
У неё максимально бездарный пиарщик и спичрайтер. Она думает, если набрасывать на футболистов, то её популярность повысится. Хотя по факту, Роднина как явление в разы хуже всего росфутбола. Там хотя бы лимитчики просто пользуются условиями, в которые всех поставило государство своими играми в лимит. Роднина же буквально презирает людей и считает себя элитой. Хотя вся её элитность в медальках, которые ничего не значат для 99% людей
