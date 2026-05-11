Роднина о российском футболе: «Самое большое количество спортивных школ, а где результат? Ни за что не поверю, что у нас нет талантливых ребят. Во всех видах спорта есть, а там нет?»
Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос о развитии российского футбола.
«Думаю, этот вопрос волнует всех в Министерстве спорта. То есть самое большое количество спортивных школ, а где результат?
Давайте разбираться. Что не соответствует? Тренерский состав, материально-техническая база, система соревнований, интересы?
Я ни за что не поверю, что у нас в стране нет талантливых ребят. Во всех видах спорта есть, а в футболе что, их нет?» – сказала Роднина.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
