  Симеоне о чемпионстве «Барсы»: «Это лучшая команда мира. Смотря класико, я думал только «Боже мой, мы дважды выбили эту команду»
Симеоне о чемпионстве «Барсы»: «Это лучшая команда мира. Смотря класико, я думал только «Боже мой, мы дважды выбили эту команду»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на чемпионство «Барселоны». 

Каталонский клуб набрал 91 очко после 35 матчей Ла Лиги и опережает идущий вторым «Реал» на 14 баллов за три тура до конца сезона. 

«Барселона» – лучшая команда мира. Они выиграли чемпионат, играя очень хорошо, как и в прошлом сезоне.

И все, о чем я мог думать, смотря игру [«Барселоны» с «Реалом»], было: «Боже мой, мы дважды выбили эту команду (из Лиги чемпионов и Кубка Испании – Спортс’’)», – сказал Симеоне.

Источник: Marca
это да, у Барсы в хорошие времена всегда появляется Атлетико, который выбивает её из кубковых турниров
что в сезоне 15/16 что в этом сезоне
а самое обидное, что Симеоне при этом за карьеру только раз 8 выиграл у Барсы из более чем 40 матчей.. и при этом 3 раза умудрился выбить из ЛЧ
Комментарий скрыт
Ничем не объяснимая аномалия. Причем в обоих матчах ЛЧ «Барса» была лучше, даже с учетом того, что целый тайм играла вдесятером.
Это и называется: ни себе, ни людям
Да не гори ты так,Артём)
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит
Не вы, а судьи.
У ЭльЧоло своя программа и цели на сезон ! Испортить жизнь Барсе и Реалу,остальное второстепенно
Я сам до сих пор не могу понять как вообще Атлетико прошёл Барселону??!!
Чего не хватает этой команде, так это как раз ушастого.
Про Реал теперь будут говорить только в контексте бокса. И так будет долго. 🤣
Дважды выбив Барселону, вы совершили фаталити😛 по отношению к своему клубу.☝️
Как итог: 0 титулов.....🤌
Ну в прошлом году он «Барсе» проиграл в кубке, тоже с нулем трофеем по итогу остался.
Но много денег, заработанных в Лиге чемпионов.
Ну вот это, и является для тебя трофеем) получается что победа над Барсой, уже трофей сам по себе 😁
