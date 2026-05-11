Симеоне о чемпионстве «Барсы»: «Это лучшая команда мира. Смотря класико, я думал только «Боже мой, мы дважды выбили эту команду»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на чемпионство «Барселоны».
Каталонский клуб набрал 91 очко после 35 матчей Ла Лиги и опережает идущий вторым «Реал» на 14 баллов за три тура до конца сезона.
«Барселона» – лучшая команда мира. Они выиграли чемпионат, играя очень хорошо, как и в прошлом сезоне.
И все, о чем я мог думать, смотря игру [«Барселоны» с «Реалом»], было: «Боже мой, мы дважды выбили эту команду (из Лиги чемпионов и Кубка Испании – Спортс’’)», – сказал Симеоне.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
63 комментария
что в сезоне 15/16 что в этом сезоне
а самое обидное, что Симеоне при этом за карьеру только раз 8 выиграл у Барсы из более чем 40 матчей.. и при этом 3 раза умудрился выбить из ЛЧ
Как итог: 0 титулов.....🤌