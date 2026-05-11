Симеоне о чемпионстве «Барсы»: «Это лучшая команда мира. Смотря класико, я думал только «Боже мой, мы дважды выбили эту команду»

Диего Симеоне: «Барселона» – лучшая команда мира.

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне отреагировал на чемпионство «Барселоны».

Каталонский клуб набрал 91 очко после 35 матчей Ла Лиги и опережает идущий вторым «Реал» на 14 баллов за три тура до конца сезона.

«Барселона » – лучшая команда мира. Они выиграли чемпионат, играя очень хорошо, как и в прошлом сезоне.

И все, о чем я мог думать, смотря игру [«Барселоны» с «Реалом »], было: «Боже мой, мы дважды выбили эту команду (из Лиги чемпионов и Кубка Испании – Спортс’’)», – сказал Симеоне.