  Мбаппе хочет играть за «Реал» в оставшихся матчах, чтобы набрать форму перед ЧМ. Сегодня он тренировался на базе в выходной для всей команды день
Мбаппе хочет играть за «Реал» в оставшихся матчах, чтобы набрать форму перед ЧМ. Сегодня он тренировался на базе в выходной для всей команды день

Мбаппе хочет в «Реале» набрать форму перед ЧМ-2026.

Нападающий Килиан Мбаппе хочет играть за «Реал» в конце сезона, чтобы набрать форму перед чемпионатом мира.

Сообщалось, что француз почувствовал дискомфорт за 5 минут до конца тренировки «Мадрида». Клуб посчитал, что форвард недостаточно восстановился. Футболист не был включен в заявку на гостевой матч с «Барселоной» (0:2), в котором каталонцы оформили чемпионский титул. Согласно другой версии, Килиан ушел с тренировки, когда узнал, что останется в запасе на матч с «Барсой».

«Сливочным» осталось провести три матча – с «Овьедо» (14 мая, дома), с «Севильей» (17-го, в гостях) и «Атлетиком» (24-го, дома). Мбаппе забил 24 гола в 28 матчах и лидирует в гонке бомбардиров, у Ведата Мурики из «Мальорки» 22 мяча за 34 игры.

По данным Marca, чемпион мира не намерен досрочно завершать сезон. Сегодня он тренировался в тренажерном зале на базе клуба в выходной для всей команды день.

Форвард постарается восстановиться на этой неделе – либо к игре против «Овьедо», либо к матчу против «Севильи». Мбаппе хочет набрать форму, прежде чем присоединится к сборной Франции перед ЧМ-2026.

Фото: instagram.com/stories/k.mbappe/

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
Сфотографировался точно. Насчёт тренировался не факт.
Мбаппе не был замечен в непрофессионализме, чтобы писать такую чушь

Это про игроков Спартака можешь писать
Забил на это шапито, и я его понимаю.
Приоритеты расставлены не в пользу клуба )а зарплату платит клуб
Цена актива напрямую зависит от его кондиций, выступлений в сборной и личных международных наград
Всмысле не в пользу клуба?
А что было бы в пользу клуба? Чтобы он сидел на скамейке или что?
Очень своевременно. Когда чемпионат проиграли и из ЛЧ вылетели - самое время потренироваться вместо выходного
На месте арбелоа не выпускал бы его больше в этом сезоне
Будто конус в этом вопросе что-то решает.
слово за тренером винисиусом
Не надо. Испании не нужно прокачивать вероятного соперника на ЧМ. Отправить его дальше кайфовать в Италию или Португалию..где он там был
Единственная правильная мысль, зарплату платит клуб, а у него в голове набрать форму для ЧМ, где он снова схватит травму и Реал будет снова без него стартовать
Начиная с 2022 я был противником его приглашения. Теперь надеюсь Моуриньо зачистит эту конюшню (на счет качества футбола, бог с ним, не до этого) . Его влияние на Переса должно быть сильнее, чем у Мбаппе, Винисиуса и прочих.
Сразу видны приоритеты))

Зато сразу после травмы и во время лечения щеголял по тусовочкам со своей подругой.
Лидер, боец, будущий капитан Реала
Ты чего несешь то ?
Хозяин евролуза
Пичиччи он хочет. Но это явно не будет усладой для Переса.. 🤣
Почувствовал тяжёлую поступь Мурики сзади)
Как же ему плевать на клуб
один из самых мерзких игроков нынешнего Реала
