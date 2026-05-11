Мбаппе хочет играть за «Реал» в оставшихся матчах, чтобы набрать форму перед ЧМ. Сегодня он тренировался на базе в выходной для всей команды день
Нападающий Килиан Мбаппе хочет играть за «Реал» в конце сезона, чтобы набрать форму перед чемпионатом мира.
Сообщалось, что француз почувствовал дискомфорт за 5 минут до конца тренировки «Мадрида». Клуб посчитал, что форвард недостаточно восстановился. Футболист не был включен в заявку на гостевой матч с «Барселоной» (0:2), в котором каталонцы оформили чемпионский титул. Согласно другой версии, Килиан ушел с тренировки, когда узнал, что останется в запасе на матч с «Барсой».
«Сливочным» осталось провести три матча – с «Овьедо» (14 мая, дома), с «Севильей» (17-го, в гостях) и «Атлетиком» (24-го, дома). Мбаппе забил 24 гола в 28 матчах и лидирует в гонке бомбардиров, у Ведата Мурики из «Мальорки» 22 мяча за 34 игры.
По данным Marca, чемпион мира не намерен досрочно завершать сезон. Сегодня он тренировался в тренажерном зале на базе клуба в выходной для всей команды день.
Форвард постарается восстановиться на этой неделе – либо к игре против «Овьедо», либо к матчу против «Севильи». Мбаппе хочет набрать форму, прежде чем присоединится к сборной Франции перед ЧМ-2026.
Это про игроков Спартака можешь писать
А что было бы в пользу клуба? Чтобы он сидел на скамейке или что?
Зато сразу после травмы и во время лечения щеголял по тусовочкам со своей подругой.
Как же ему плевать на клуб