Защитник «Балтики» Андраде о переходе в «Зенит»: «У меня нет такой информации»
Андраде прокомментировал слухи о переходе в «Зенит».
Защитник «Балтики» Кевин Андраде прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».
Ранее сообщалось, что петербургский клуб подпишет 26-летнего колумбийца за 3,2 млн евро.
– Правда, что ты переходишь в «Зенит»?
– У меня нет такой информации, – сказал Андраде.
«Зенит» уже точно чемпион?26836 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пьяная рыба сказала, что ты едешь.
Жаль что нет. Все знают уже, собирайся))
Перехожу в Зенит? Нихегггасе, гебят, я не в кугсе!
А ему и не надо это знать)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем