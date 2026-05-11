Защитник «Балтики» Андраде о переходе в «Зенит»: «У меня нет такой информации»

Андраде прокомментировал слухи о переходе в «Зенит».

Защитник «Балтики» Кевин Андраде прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».

Ранее сообщалось , что петербургский клуб подпишет 26-летнего колумбийца за 3,2 млн евро.

– Правда, что ты переходишь в «Зенит»?

– У меня нет такой информации, – сказал Андраде.