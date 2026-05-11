  • Энрике спросил счет матча «Барса» – «Реал» у журналистов после игры «ПСЖ» и радостно крикнул «Вперед!», когда ему сказали про 2:0
26

Энрике спросил счет матча «Барса» – «Реал» у журналистов после игры «ПСЖ» и радостно крикнул «Вперед!», когда ему сказали про 2:0

Энрике порадовался победе «Барселоны» над «Реалом» после игры «ПСЖ».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике обрадовался победе «Барселоны» над «Реалом» после матча своей команды.

Парижане дома обыграли «Брест» (1:0). Матч проходил параллельно с матчем «Барса» – «Мадрид» (2:0), в котором каталонцам для чемпионского титула было достаточно не проиграть.

«Какой счет в матче «Барселона» – «Реал»? – спросил Энрике в микс-зоне после матча «ПСЖ». Кто-то из журналистов ответил: «2:0».

После этого Энрике крикнул C’mon («давай», «вперед» – Спортс’‘) взмахнул рукой со сжатым кулаком, засмеялся и прошел дальше.

Напомним, что Энрике играл за «Реал», а после этого выступал за «Барсу» и тренировал ее.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм 433
Клубное ТВ Реала уже оплакало эту новость?
Ответ Камбоджа Иванов
Подожди слегка. Ещё успеешь прочитать о том, что вокруг предатели и крысы
В Реале Энрике заставляли быть чернорабочим,затыкая им дыри в составе,не считаясь с личными амбициями,в Барсе по праву оценили его талант,его результативность выросла в разы,он реализовал себя как игрок именно в Барселоне
Ответ гаиска
Комментарий скрыт
Ответ гаиска
https://youtu.be/GyEc-iVUv-4?si=k9NTKaX6GPcDETNK

🤣🤣🤣🤣🤣
Ребят,чего спорите. Посмотрите как играет ПСЖ и поймете, какой клуб и какая философия ближе Энрике.
Надеюсь, Флик будет в Барсе как можно дольше. Желательно еще лет десять минимум. Ну а после в родную команду могут вернуться как уже окончательно возмужавший Фабрегас, так и уже окончательно великий к тому времени Энрике. Это я к тому, что у Барсы отличное будущее)
Вот и ответ пацану, который меня убеждал, что Энрике павловский. :))
Ответ aellin
Чёртова автокоррекция... Реаловский, конечно. :)
Капитальный красавчик
Ответ zamzam
Каталонский.
Энрике свой пацан!
Кулес он и в Африке (ПСЖ) кулес
Кто- нибудь установите на телефон Энрике flashscore
А у меня была в детстве наклейка была, где Луис Энрике в форме Реала со спонсором Тека на груди.
