Энрике спросил счет матча «Барса» – «Реал» у журналистов после игры «ПСЖ» и радостно крикнул «Вперед!», когда ему сказали про 2:0

Энрике порадовался победе «Барселоны» над «Реалом» после игры «ПСЖ».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике обрадовался победе «Барселоны» над «Реалом » после матча своей команды.

Парижане дома обыграли «Брест » (1:0). Матч проходил параллельно с матчем «Барса» – «Мадрид» (2:0), в котором каталонцам для чемпионского титула было достаточно не проиграть.

«Какой счет в матче «Барселона » – «Реал»? – спросил Энрике в микс-зоне после матча «ПСЖ ». Кто-то из журналистов ответил: «2:0».

После этого Энрике крикнул C’mon («давай», «вперед» – Спортс’‘) взмахнул рукой со сжатым кулаком, засмеялся и прошел дальше.

Напомним, что Энрике играл за «Реал», а после этого выступал за «Барсу» и тренировал ее.