Энрике спросил счет матча «Барса» – «Реал» у журналистов после игры «ПСЖ» и радостно крикнул «Вперед!», когда ему сказали про 2:0
Энрике порадовался победе «Барселоны» над «Реалом» после игры «ПСЖ».
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике обрадовался победе «Барселоны» над «Реалом» после матча своей команды.
Парижане дома обыграли «Брест» (1:0). Матч проходил параллельно с матчем «Барса» – «Мадрид» (2:0), в котором каталонцам для чемпионского титула было достаточно не проиграть.
«Какой счет в матче «Барселона» – «Реал»? – спросил Энрике в микс-зоне после матча «ПСЖ». Кто-то из журналистов ответил: «2:0».
После этого Энрике крикнул C’mon («давай», «вперед» – Спортс’‘) взмахнул рукой со сжатым кулаком, засмеялся и прошел дальше.
Напомним, что Энрике играл за «Реал», а после этого выступал за «Барсу» и тренировал ее.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм 433
