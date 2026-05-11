  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алексей Стрепетов: «Зенит» сейчас не машина, но в РПЛ никто не показывает чемпионской игры. «Краснодар» – мощная мясорубка, Кордоба – это как бурлак на Волге, который тащит»
3

Алексей Стрепетов: «Зенит» сейчас не машина, но в РПЛ никто не показывает чемпионской игры. «Краснодар» – мощная мясорубка, Кордоба – это как бурлак на Волге, который тащит»

Стрепетов: «Зенит» сейчас не машина, но в РПЛ никто не показывает чемпионской игры.

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

В 29-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:1 и вышел на 1-е место в турнирной таблице, опередив «Краснодар». У «быков» есть матч в запасе. 

«Такого не должно быть, чтобы с «Зенитом» дома играли на равных команды уровня «Сочи». На «Газпром Арене» надо их катком проезжать. Но в сезоне такие матчи можно пересчитать по пальцам.

«Зенит» – это сейчас не машина. Но у нас в лиге никто не показывает чемпионской игры. Болельщики ругают «Зенит», но вы предъявите претензии своим московским командам – «Спартаку», ЦСКА и «Динамо». «Локомотив» тут не беру, они молодцы. Эти клубы тоже должны рулить в чемпионской гонке вместе с «Зенитом».  

«Краснодар» – это мощная мясорубка, которая имеет двух лидеров. Агкацев просто спасает команду, Кордоба – это как бурлак на Волге, который тащит. Если Сперцян еще год поиграет в РПЛ, то двери в Европу ему будут закрыты. Это уже не такой яркий футболист.

«Краснодар» можно поставить на пьедестал за самоотдачу, у есть них организация и командная игра. Самоотдача и дисциплина зашкаливает. Никто из футболистов не выпадает, а у «Зенита» это присутствует», – сказал Стрепетов.

«Зенит» уже точно чемпион?26980 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoДинамо Москва
logoСочи
Алексей Стрепетов
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoСпартак
logoЭдуард Сперцян
logoДжон Кордоба
logoСтанислав Агкацев
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кордоба может обидеться на бурлака
Ответ Иван Оклахома
Кордоба может обидеться на бурлака
А чего обижаться на правду. Сейчас и выезжают на нём и Агкацеве. Да ещё по весне Кривцов хорош.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
1 минуту назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
25 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
39 минут назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
59 минут назад
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
15 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
22 минуты назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
сегодня, 02:17
Рекомендуем