Алексей Стрепетов: «Зенит» сейчас не машина, но в РПЛ никто не показывает чемпионской игры. «Краснодар» – мощная мясорубка, Кордоба – это как бурлак на Волге, который тащит»

Стрепетов: «Зенит» сейчас не машина, но в РПЛ никто не показывает чемпионской игры.

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

В 29-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Сочи » со счетом 2:1 и вышел на 1-е место в турнирной таблице, опередив «Краснодар». У «быков» есть матч в запасе.

«Такого не должно быть, чтобы с «Зенитом» дома играли на равных команды уровня «Сочи». На «Газпром Арене» надо их катком проезжать. Но в сезоне такие матчи можно пересчитать по пальцам.

«Зенит» – это сейчас не машина. Но у нас в лиге никто не показывает чемпионской игры. Болельщики ругают «Зенит», но вы предъявите претензии своим московским командам – «Спартаку », ЦСКА и «Динамо». «Локомотив» тут не беру, они молодцы. Эти клубы тоже должны рулить в чемпионской гонке вместе с «Зенитом».

«Краснодар» – это мощная мясорубка, которая имеет двух лидеров. Агкацев просто спасает команду, Кордоба – это как бурлак на Волге, который тащит. Если Сперцян еще год поиграет в РПЛ, то двери в Европу ему будут закрыты. Это уже не такой яркий футболист.

«Краснодар» можно поставить на пьедестал за самоотдачу, у есть них организация и командная игра. Самоотдача и дисциплина зашкаливает. Никто из футболистов не выпадает, а у «Зенита » это присутствует», – сказал Стрепетов.