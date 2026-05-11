Рафа Юсте: «Барсе» победы над «Реалом» бывало достаточно, титул Ла Лиги не имел значения, но Кройфф изменил наш менталитет. У нас лучшая команда в мире»

Юсте: «Барсе» победы над «Реалом» бывало достаточно, но Кройфф изменил нас.

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал победу над «Реалом » в класико (2:0) и 29-й чемпионский титул клуба.

«Были времена, когда победы над «Реалом» было достаточно, и титул чемпиона лиги не имел значения, но теперь все изменилось. Кройфф изменил менталитет.

Флорентино [Перес] меня не поздравил. Это сделал почетный президент Пирри ... И делегация «Реала», включая Эмилио Бутрагеньо , знала, как достойно и уважительно проигрывать.

Сегодня я проснулся с мыслью, что у нас лучшая команда в мире. Задача по подписанию игроков лежит на Деку, Бояне (Боян Кркич-старший – селекционер «Барселоны» – Спортс’‘) и тренере. Мы на правильном пути». Мы работаем с Ла Лигой , представляем бюджет на следующий сезон/

Вместе с Лапортой мы восстанавливаем «Барселону». Надо постараться набрать 100 очков в Ла Лиге, чтобы почтить память Тито Вилановы», – заявил Юсте в эфире RAC1 и Catalunya Ràdio.