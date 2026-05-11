Рафа Юсте: «Барсе» победы над «Реалом» бывало достаточно, титул Ла Лиги не имел значения, но Кройфф изменил наш менталитет. У нас лучшая команда в мире»
Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал победу над «Реалом» в класико (2:0) и 29-й чемпионский титул клуба.
«Были времена, когда победы над «Реалом» было достаточно, и титул чемпиона лиги не имел значения, но теперь все изменилось. Кройфф изменил менталитет.
Флорентино [Перес] меня не поздравил. Это сделал почетный президент Пирри... И делегация «Реала», включая Эмилио Бутрагеньо, знала, как достойно и уважительно проигрывать.
Сегодня я проснулся с мыслью, что у нас лучшая команда в мире. Задача по подписанию игроков лежит на Деку, Бояне (Боян Кркич-старший – селекционер «Барселоны» – Спортс’‘) и тренере. Мы на правильном пути». Мы работаем с Ла Лигой, представляем бюджет на следующий сезон/
Вместе с Лапортой мы восстанавливаем «Барселону». Надо постараться набрать 100 очков в Ла Лиге, чтобы почтить память Тито Вилановы», – заявил Юсте в эфире RAC1 и Catalunya Ràdio.
Тут как бы стыдно должно быть 11 лет не выигрывать главный турнир Европы, проигрывая Роме, Интеру, Атлетико и даже 2 сезона подряд опускаясь в Лигу Европы 🫠
И как бы нам не говорили, "какой Ханси Флик крутой!" он объективно дважды уступил Симеоне в этом сезоне (Кубок и ЛЧ), а это уже звоночек, что его философия футбола далека от идеала, раз не способен взламывать эшелонированную оборону