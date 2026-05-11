  Рафа Юсте: «Барсе» победы над «Реалом» бывало достаточно, титул Ла Лиги не имел значения, но Кройфф изменил наш менталитет. У нас лучшая команда в мире»
Рафа Юсте: «Барсе» победы над «Реалом» бывало достаточно, титул Ла Лиги не имел значения, но Кройфф изменил наш менталитет. У нас лучшая команда в мире»

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал победу над «Реалом» в класико (2:0) и 29-й чемпионский титул клуба.

«Были времена, когда победы над «Реалом» было достаточно, и титул чемпиона лиги не имел значения, но теперь все изменилось. Кройфф изменил менталитет.

Флорентино [Перес] меня не поздравил. Это сделал почетный президент Пирри... И делегация «Реала», включая Эмилио Бутрагеньо, знала, как достойно и уважительно проигрывать. 

Сегодня я проснулся с мыслью, что у нас лучшая команда в мире. Задача по подписанию игроков лежит на Деку, Бояне (Боян Кркич-старший – селекционер «Барселоны» – Спортс’‘) и тренере. Мы на правильном пути». Мы работаем с Ла Лигой, представляем бюджет на следующий сезон/

Вместе с Лапортой мы восстанавливаем «Барселону». Надо постараться набрать 100 очков в Ла Лиге, чтобы почтить память Тито Вилановы», – заявил Юсте в эфире RAC1 и Catalunya Ràdio.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
Стадо идиотов. Он сказал лучшая команда в мире, а не сильнейшая. Хотя видимо для макиша все равно не дойдет в чем разница
Лучшие команды мира это ПСЖ и Арсенал, те которые дошли до финала в турнире лучших. Барселона сейчас лучшая команда Испании, но не надо на мир замахивается пока уступаете другим лучшим а вылетаете из турнира от испанской и даже не второй команды...
Трудно быть лучшим, когда уступаешь Интеру 6:7 по сумме двух встреч (сам Интер проиграл финал ПСЖ 0:5) и Атлетико 2:3, который только 4-й в Ла Лиге и уже вылетел в 1/2 ЛЧ

Тут как бы стыдно должно быть 11 лет не выигрывать главный турнир Европы, проигрывая Роме, Интеру, Атлетико и даже 2 сезона подряд опускаясь в Лигу Европы 🫠

И как бы нам не говорили, "какой Ханси Флик крутой!" он объективно дважды уступил Симеоне в этом сезоне (Кубок и ЛЧ), а это уже звоночек, что его философия футбола далека от идеала, раз не способен взламывать эшелонированную оборону
ПСЖ и Арсенал сильнейшие команды Европы на данный момент. А для болельщиков Барселоны у нас лучшая команда в мире.
Прямо признал комплексы второго сорта.
Лучшие были последний раз в 2015
