Умтити о «Реале»: «Чувствуется, что у них нет команды, каждый играет так, как хочет. Им придется что-то менять, два сезона без трофеев – это ненормально для такого клуба»

Самюэль Умтити: у «Реала» нет команды, им нужно что-то менять.

Бывший защитник «Барселоны» Самюэль Умтити высказался о ситуации в «Реале ».

Вчера мадридский клуб уступил каталонцам со счетом 0:2 в 35-м туре Ла Лиги и потерял математические шансы на чемпионство.

«Чувствуется, что у них нет команды. Каждый играет так, как хочет, каждый делает то, что ему хочется, и рядом нет никого, кто мог бы поддержать своего партнера по команде.

В этой команде что-то не работает. Им придется принимать решения и что-то менять, потому что они не могут проводить два сезона подряд без трофеев, это ненормально для такой команды, как «Реал».

О драке Вальверде и Тчуамени

«Я не знаком с Орельеном лично, но знаю, что он очень спокойный. Мы знаем, что в раздевалке многое происходит, и это нормально. Но обычно все это остается в раздевалке», – сказал Умтити.