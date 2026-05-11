  Умтити о «Реале»: «Чувствуется, что у них нет команды, каждый играет так, как хочет. Им придется что-то менять, два сезона без трофеев – это ненормально для такого клуба»
31

Самюэль Умтити: у «Реала» нет команды, им нужно что-то менять.

Бывший защитник «Барселоны» Самюэль Умтити высказался о ситуации в «Реале». 

Вчера мадридский клуб уступил каталонцам со счетом 0:2 в 35-м туре Ла Лиги и потерял математические шансы на чемпионство. 

«Чувствуется, что у них нет команды. Каждый играет так, как хочет, каждый делает то, что ему хочется, и рядом нет никого, кто мог бы поддержать своего партнера по команде.

В этой команде что-то не работает. Им придется принимать решения и что-то менять, потому что они не могут проводить два сезона подряд без трофеев, это ненормально для такой команды, как «Реал». 

О драке Вальверде и Тчуамени

«Я не знаком с Орельеном лично, но знаю, что он очень спокойный. Мы знаем, что в раздевалке многое происходит, и это нормально. Но обычно все это остается в раздевалке», – сказал Умтити.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Это ненормально для такого клуба, но это вполне нормально именно для команды
Сейчас Моуриньо придёт и третий сезон без трофеев)

А вообще две проблемы нужно решить:
- нет командной игры и разрозненный коллектив
- игра в старте одновременно Мбаппе и Винисиуса.
Ответ Роман
Маур за кубок может зацепиться) как в первый приход свой в реал) все таки маур это кубковый тренер больше
Эффект Мбаппе
Как по-мне, то Перес просто в старческом маразме уже, чем-то другим его решения не объяснить и будущее назначение Моуринью это лишний раз подтверждает
Ответ Benjamin
тренер винисиус с тобой не согласен!
Они очень много выиграли за свою истори. да и в последнее время. Думаю пришло время реалу отдохнуть немного.. :) Тем более, пока у них чехарда с тренерами, Мбаппе и Вини, и невнятная полузащита. понадобится время.
Реалу для борьбы за чемпионство кроме всем известных проблем нужно научиться взламывать низкие блоки и поставить отлаженный прессинг. Понятно, что на пространстве- это одна из лучших команд мира, им как раз легче даются игры в плей-офф ЛЧ, но для победы в Ла Лиге нужно научиться взламывать автобусы...
Ответ aaseitaliev@gmail.com
Да вот удивляюсь, все топовые сильные команду из гола в гол попадают в ловушку Реал Мадрид и играют с ними первым номером. И Реал Мадрид ловит из и делает голы из ничего. Им плевать что над ними буду доминировать 180 минут игры, им хватит три минуты компенсированного времени из воздуха забить три. И вроде пора бы уже давно понять и встать против Мадрида в низкий блок лишив их их же пространства и фишки. Поэтому они могут проиграть Альбасете но легко вынесут Ман Сити
"Им придется что-то менять"
Ну так вот тренера поменяют как раз)
Этого должно хватить, думает Флорентино
🚨 В раздевалке мадридского «Реала» есть влиятельные игроки, которые требуют от клуба уволить Вальверде уже этим летом. Этот вопрос крайне деликатен и требует тщательного анализа карьеры Вальверде в «Мадриде». ( Ramon Alvarez)
https://x.com/i/status/2053788844521144667
Ответ MESSIya
неправда бро
Да ничего не поменяется потому что проблемы с которыми столкнулся Алонсо не уйдут никуда, но так или иначе у Винисиуса закончится контракт если конечно его вдруг не продлят/продадут.
Полностью согласен с Умтити и не удивлюсь если и в следующем сезоне Реал останется без трофеев даже если туда придёт Мауриньо так как у них нет команды а есть отдельно сильные игроки.
