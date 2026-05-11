Умтити о «Реале»: «Чувствуется, что у них нет команды, каждый играет так, как хочет. Им придется что-то менять, два сезона без трофеев – это ненормально для такого клуба»
Бывший защитник «Барселоны» Самюэль Умтити высказался о ситуации в «Реале».
Вчера мадридский клуб уступил каталонцам со счетом 0:2 в 35-м туре Ла Лиги и потерял математические шансы на чемпионство.
«Чувствуется, что у них нет команды. Каждый играет так, как хочет, каждый делает то, что ему хочется, и рядом нет никого, кто мог бы поддержать своего партнера по команде.
В этой команде что-то не работает. Им придется принимать решения и что-то менять, потому что они не могут проводить два сезона подряд без трофеев, это ненормально для такой команды, как «Реал».
«Я не знаком с Орельеном лично, но знаю, что он очень спокойный. Мы знаем, что в раздевалке многое происходит, и это нормально. Но обычно все это остается в раздевалке», – сказал Умтити.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
А вообще две проблемы нужно решить:
- нет командной игры и разрозненный коллектив
- игра в старте одновременно Мбаппе и Винисиуса.
Ну так вот тренера поменяют как раз)
Этого должно хватить, думает Флорентино
