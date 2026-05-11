Ташуев считает, что Глушенков ближе к отъезду за границу, чем Батраков: «Он повзрослее, пооббился. Кажется, что ему не очень интересна РПЛ. Ему нужно уйти в некомфортную обстановку»

Ташуев считает, что Глушенков ближе к отъезду за границу, чем Батраков.

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев ответил на вопрос о том, кто из российских игроков ближе к переходу за границу – Максим Глушенков или Алексей Батраков .

«На сегодня мне кажется, что Глушенков. Он повзрослее, пооббился, поиграл в разных командах, много пообщался с иностранцами в «Зените », понимает их ментальность. И мне кажется, что он сам с удовольствием уехал бы.

Такое ощущение, что ему не очень интересен чемпионат России, постоянно выигрывает, всегда на виду. Не прогрессирует, ему нужно уйти в некомфортную обстановку – за рубеж. Есть пример Головина, он достаточно хорошо играет в «Монако», – сказал Ташуев.