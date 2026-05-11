  Ташуев считает, что Глушенков ближе к отъезду за границу, чем Батраков: «Он повзрослее, пооббился. Кажется, что ему не очень интересна РПЛ. Ему нужно уйти в некомфортную обстановку»
Ташуев считает, что Глушенков ближе к отъезду за границу, чем Батраков: «Он повзрослее, пооббился. Кажется, что ему не очень интересна РПЛ. Ему нужно уйти в некомфортную обстановку»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев ответил на вопрос о том, кто из российских игроков ближе к переходу за границу – Максим Глушенков или Алексей Батраков.

«На сегодня мне кажется, что Глушенков. Он повзрослее, пооббился, поиграл в разных командах, много пообщался с иностранцами в «Зените», понимает их ментальность. И мне кажется, что он сам с удовольствием уехал бы.

Такое ощущение, что ему не очень интересен чемпионат России, постоянно выигрывает, всегда на виду. Не прогрессирует, ему нужно уйти в некомфортную обстановку – за рубеж. Есть пример Головина, он достаточно хорошо играет в «Монако», – сказал Ташуев.

«Зенит» уже точно чемпион?
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Глушенкову в РПЛ то лень играть, в других чемпионатах надо будет работать) Батраков в этом плане гораздо лучше!
Ответ bedLaM
Ну Ташуев видимо в людях не разбирается. Глушенков это же тот самый кот из мультика про попугая Кешу)
Глушенков это про игру в тепличных условиях, сдувание с него пылинок и про бабки, в основном, он не про какие-то там личные вызовы и спортивные достижения.
Куда? В Коджаелиспор?
Все только и ждут, как бы купить нытика с большой личкой, ага
Лентяй он и псих,,сядет в топ лиге в глубокий запас
Без негатива, но если бы Глушенков хотел бы уйти в Европу, он мог бы спокойно и без всяких проблем сделать это из Локо. А то и раньше, хоть из Спартака, хоть из Чертаново. Вопрос всегда был только в том, чтобы остаться и получать здесь кратно больше. Его выбор.
Ответ Peter Parker
Постоянно выигрывает что? Какой титул есть в резюме Глушенкова?
Ага! Головин уехал в некомфортную обстановку, в Монако! )))
сделайте ему некомфортно сделайте ему больно ему понравится-ташаев спец по мазохистам?
