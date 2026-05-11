«Ливерпуль» показал мемориал в память о Жоте и его брате. Скульптуру установят на «Энфилде»

«Ливерпуль » представил новый мемориал, который будет установлен на «Энфилде», в память о Диогу Жоте .

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии и его брат Андре Тейшейра да Силва , игравший за «Пенафиэл », погибли в автокатастрофе 3 июля 2025 года на северо-западе Испании. У их Lamborghini лопнула шина при опережении другого автомобиля на высокой скорости. Машина врезалась в разделительную полосу и загорелась.

«Мемориал под названием Forever 20 («Двадцать навсегда», в честь игрового номера Жоты – Спортс’‘) посвящен жизни братьев, их связи, а также любви и уважению, которые испытывают к ним семья, товарищи по команде и болельщики по всему миру.

В центре мемориала находится скульптура в виде струящегося сердца, символизирующая культовое празднование гола Диогу, а с разных ракурсов видны цифры 20 и 30, которые украшали футболки братьев.

На скульптуре также будут выгравированы слова знаменитой песни о Жоте, так любимой болельщиками «Ливерпуля» – той, которую они до сих пор поют на каждой игре на 20-й минуте.

Клуб сообщит о дате официального открытия скульптуры позже, но подтверждает, что она будет установлена ​​на 97 Avenue, где были размещены тысячи памятных предметов – цветы, шарфы, произведения искусства, открытки, баннеры и футболки соперников, – чтобы создать трогательную мемориальную зону сразу после гибели братьев.

Мемориал будет установлен на каменном постаменте, облицованном камнем Грэнби-Рок (долговечный терраццо, изготовленный из переработанных материалов – Спортс’‘), на котором лазерной гравировкой будут выгравированы посвящения обоим братьям.

В сам постамент будут включены многие материальные памятные вещи, оставленные на «Энфилде». Этот уникальный процесс повторного использования гарантирует, что голоса и эмоции, которыми делились болельщики в то время, станут постоянной частью этого мемориала.

Монумент также будет включать в себя личные отсылки, отражающие жизнь Диогу вне футбола, – в том числе деталь геймпада, лежащую на постаменте, – и послужит постоянным символом любви, единства и памяти, а также местом, где каждый сможет поразмышлять, вспомнить и отдать дань уважения», – говорится в заявлении «Ливерпуля».

