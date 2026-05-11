  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» показал мемориал в память о Жоте и его брате. Скульптуру установят на «Энфилде»
Фото
53

«Ливерпуль» показал мемориал в память о Жоте и его брате. Скульптуру установят на «Энфилде»

«Ливерпуль» показал мемориал в память о Жоте.

«Ливерпуль» представил новый мемориал, который будет установлен на «Энфилде», в память о Диогу Жоте.

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии и его брат Андре Тейшейра да Силва, игравший за «Пенафиэл», погибли в автокатастрофе 3 июля 2025 года на северо-западе Испании. У их Lamborghini лопнула шина при опережении другого автомобиля на высокой скорости. Машина врезалась в разделительную полосу и загорелась.

«Мемориал под названием Forever 20 («Двадцать навсегда», в честь игрового номера Жоты – Спортс’‘) посвящен жизни братьев, их связи, а также любви и уважению, которые испытывают к ним семья, товарищи по команде и болельщики по всему миру.

В центре мемориала находится скульптура в виде струящегося сердца, символизирующая культовое празднование гола Диогу, а с разных ракурсов видны цифры 20 и 30, которые украшали футболки братьев.

На скульптуре также будут выгравированы слова знаменитой песни о Жоте, так любимой болельщиками «Ливерпуля» – той, которую они до сих пор поют на каждой игре на 20-й минуте.

Клуб сообщит о дате официального открытия скульптуры позже, но подтверждает, что она будет установлена ​​на 97 Avenue, где были размещены тысячи памятных предметов – цветы, шарфы, произведения искусства, открытки, баннеры и футболки соперников, – чтобы создать трогательную мемориальную зону сразу после гибели братьев.

Мемориал будет установлен на каменном постаменте, облицованном камнем Грэнби-Рок (долговечный терраццо, изготовленный из переработанных материалов – Спортс’‘), на котором лазерной гравировкой будут выгравированы посвящения обоим братьям.

В сам постамент будут включены многие материальные памятные вещи, оставленные на «Энфилде». Этот уникальный процесс повторного использования гарантирует, что голоса и эмоции, которыми делились болельщики в то время, станут постоянной частью этого мемориала.

Монумент также будет включать в себя личные отсылки, отражающие жизнь Диогу вне футбола, – в том числе деталь геймпада, лежащую на постаменте, – и послужит постоянным символом любви, единства и памяти, а также местом, где каждый сможет поразмышлять, вспомнить и отдать дань уважения», – говорится в заявлении «Ливерпуля».

Фото: liverpoolfc.com

«Зенит» уже точно чемпион?27049 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoДиогу Жота
logoД2 Португалия
logoЭнфилд
Андре Тейшейра да Силва
logoПенафиэл
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Португалия
logoСборная Португалии по футболу
logoЛиверпуль
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это мемориал безумцам на дороге.Ещё впишите туда имена Хосе Антонио Рейеса и его брата.
Ответ Д O Б P Ы Й
Это мемориал безумцам на дороге.Ещё впишите туда имена Хосе Антонио Рейеса и его брата.
Маннигера еще
Ответ Д O Б P Ы Й
Это мемориал безумцам на дороге.Ещё впишите туда имена Хосе Антонио Рейеса и его брата.
Онр ехали с допустимой скоростью. Это называется злой рок судьбы. С тобою также может случится. Желаю чтобы после этого тебя также называли безумцем и стерли из памяти
Маразм. Безумцы чудом никого не забрали с собой на тот свет - осталось лишь иконизировать их..
Ответ luthien
Маразм. Безумцы чудом никого не забрали с собой на тот свет - осталось лишь иконизировать их..
Слово «канонизация» происходит от латинского canonizatio, список, каталог.
Жалко ребят. Но по итогу кто виноват? Шиномонтажник или все-таки водитель, который либо не уследил за шинами, либо летел на высокой скорости, либо все вместе? Я понимаю, когда ты спокойно едешь и в тебя влетает пьяный или гонщик. Но когда ты сам себя убил на высокой скорости, достойно ли это целого памятника? Не знаю, довольно противоречивая ситуация
Ответ fear
Жалко ребят. Но по итогу кто виноват? Шиномонтажник или все-таки водитель, который либо не уследил за шинами, либо летел на высокой скорости, либо все вместе? Я понимаю, когда ты спокойно едешь и в тебя влетает пьяный или гонщик. Но когда ты сам себя убил на высокой скорости, достойно ли это целого памятника? Не знаю, довольно противоречивая ситуация
Какой шиномонтажник?
Когда в аварии погибают молодые люди - это трагедия.
Но если они погибают гоняя на трековом авто и трековой резине по дорогам общего пользования с диким превышением - это идиотизм и номинация на Премию Дарвина, а не на мемориал.
Ответ fear
Жалко ребят. Но по итогу кто виноват? Шиномонтажник или все-таки водитель, который либо не уследил за шинами, либо летел на высокой скорости, либо все вместе? Я понимаю, когда ты спокойно едешь и в тебя влетает пьяный или гонщик. Но когда ты сам себя убил на высокой скорости, достойно ли это целого памятника? Не знаю, довольно противоречивая ситуация
а что памятник ставят его безумствам на дороге?
памятник ставят в честь человека, футболиста, мужа, сына и тд.

все комменты в бреде о том, что "ОН САМ ВИНОВАТ В СВОЕЙ СМЕРТИ КАКОЙ ЕМУ МЕМОРИАЛ???"
не вижу здесь связи от слова совсем
совсем обезумели? сколько невинных людей ежедневно гибнут на дорогах из-за таких лихачей, а ему еще и памятник ставят, жесть
Ответ *MVP*
совсем обезумели? сколько невинных людей ежедневно гибнут на дорогах из-за таких лихачей, а ему еще и памятник ставят, жесть
какая разница как он умер?

марадона умер от алкоголя и наркоты, иди расскажи болельщикам наполи и аргентинцам, что теперь они должны убрать все памятники, граффити и мемориалы, ведь он жил "неправильно" и умер "неправильно"
Ответ Pasha Kotik
какая разница как он умер? марадона умер от алкоголя и наркоты, иди расскажи болельщикам наполи и аргентинцам, что теперь они должны убрать все памятники, граффити и мемориалы, ведь он жил "неправильно" и умер "неправильно"
ты реально сейчас сравнил Марадону с Жотой?
просто плевок в лицо всем легендам клуба и здравому смыслу
При всем уважении .. но в истории клуба есть Иан Раш, Кенни Далглиш.. Иан Каллаган….
Нормально отношусь к Жоте, но это перебор. Скульптур легенд клуба (Джеррард, Салах) у стадиона нет, а Жоте будет, потому что разбился из-за превышения скорости. Абсурд.
Ответ Алексѣй Пестовъ
Нормально отношусь к Жоте, но это перебор. Скульптур легенд клуба (Джеррард, Салах) у стадиона нет, а Жоте будет, потому что разбился из-за превышения скорости. Абсурд.
Ты хочешь , чтобы они тоже разбились ?
Ответ Artem I
Ты хочешь , чтобы они тоже разбились ?
Нет не так, но гибель из-за рискованной езды не повод для подобного мемориала.
Там реально будет джойстик ?
боже как же не приятно читать такие негативные комментарии... как же можно так писать, быть настолько лицемерными ... мне вас очень жаль ребят ...
Ответ Maksi_2036
боже как же не приятно читать такие негативные комментарии... как же можно так писать, быть настолько лицемерными ... мне вас очень жаль ребят ...
больные люди просто
где рослы не понятно....
Как же не хватает Жоты. Был палочка выручалкой. Выходил с банки и всегда добавил в игре. Забивал голы с головой, хотя не был высоким. Был немного нестандартным как Суарес.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Жота умер, пока-пока» скандировали около пяти фанатов «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»
5 мая, 19:33
Уголовное дело по факту гибели Жоты прекращено – состава преступления нет
25 апреля, 17:39
Игроки «ПСЖ» и Аль-Хелайфи почтили память жертв трагедии на «Хиллсборо» и посетили мемориал в честь Жоты и его брата перед ответным матчем с «Ливерпулем»
14 апреля, 10:13
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
22 минуты назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
36 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
46 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
5 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
15 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
18 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
43 минуты назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
Рекомендуем