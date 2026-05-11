Агент Батракова о «ПСЖ»: «Кампуш или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут с «Локомотивом» в первую очередь»
Агент Батракова подтвердил прилет боссов «ПСЖ» на переговоры с «Локомотивом».
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на информацию о том, что спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по его клиенту.
– Была новость, что Луиш Кампуш скоро прилетит в Москву на переговоры по Батракову. Это правда?
– У меня есть информация, что или он, или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут в первую очередь с клубом, – сказал Кузьмичев.
«Зенит» уже точно чемпион?27048 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
118 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Батраков вторым подряд сезоном с очень сильной статой доказал свой уровень, его команда в таблице уступила только 2-м самым топам, где играют чуваки из сборных Бразилий и Колумбий (уверен, что играло бы и больше, если б не фашиствующая европа).
Вчера на его позиции в основе играли Дро и Руис. Чем эти 2 футболиста категорически сильнее Алексея? Дро вообще никакой. Руис конечно сильный, но тоже может игр 10 подряд быть вообще незаметным на поле, в плане объёма Батраков ему привезет вагон и маленькую тележку, в прессинге Батрак тоже сильнее, отнимает мячей гораздо больше. Уступает только на мяче под давлением.
Следующий уровень борьбы за место - Невеш и Заир Эмери. Второй явно потерял навыки игры в полузащите, слишком дубовый и прямолинейный, не вспомню он него вообще каких-то интересных действий в атаке. В обороне его дёргают тоже как хотят. Объем даёт хороший, но прогресса с момента дебюта я не вижу. В атаке Батраков явно даст на порядок больше.
Невеш конкурент более серьезный. Бегает как конь, может и три матча подряд отбегать. К атакам прикольно подключается под навесы, но я не могу сказать, что он прям даёт какие-то варианты на мяче. Суетиться много, полезен при создании помех сопернику в центре поля, но стабильной конкретики впереди я не вижу.
Витинья это опорник с мячом, через которого строится игра ПСЖ, это вообще не позиция Батракова, поэтому туда не смотрим.
Ну вот и получается, что у каждого их конкурентов есть слабые зоны и на каждую из этих слабых зон Батракову есть что предложить, плюс мы не знаем его потолок, но по цифрам он разрывает нынешнюю лигу, причем второй сезон подряд, что даёт нам основания полагать и возможном прогрессе в иных условиях и с другими партнерами.
Поэтому я бы не кекал, а относился к этому более серьезно. Батраков не похож на дурака типа Кокоры и Глуша, не лентяй как Аршавин. Видно что он собранный, ответственный и понимающий как надо работать для дальнейшего развития. Главное, что он не ленится пахать на поле, даже имея уже 20+ очков по г+п. В нем, как и в Кисляке, я больше всего уверен, что получится сделать шаг на следующий уровень. Ребята не глупые, с правильным характером.