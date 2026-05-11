Агент Батракова о «ПСЖ»: «Кампуш или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут с «Локомотивом» в первую очередь»

Агент Батракова подтвердил прилет боссов «ПСЖ» на переговоры с «Локомотивом».

Владимир Кузьмичев , агент полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова , отреагировал на информацию о том, что спортивный советник «ПСЖ » Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по его клиенту.

– Была новость, что Луиш Кампуш скоро прилетит в Москву на переговоры по Батракову. Это правда?

– У меня есть информация, что или он, или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут в первую очередь с клубом, – сказал Кузьмичев.