  • Агент Батракова о «ПСЖ»: «Кампуш или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут с «Локомотивом» в первую очередь»
Агент Батракова о «ПСЖ»: «Кампуш или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут с «Локомотивом» в первую очередь»

Агент Батракова подтвердил прилет боссов «ПСЖ» на переговоры с «Локомотивом».

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на информацию о том, что спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по его клиенту.

– Была новость, что Луиш Кампуш скоро прилетит в Москву на переговоры по Батракову. Это правда?

– У меня есть информация, что или он, или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут в первую очередь с клубом, – сказал Кузьмичев.

Совершенно очевидно что едут за Антон Заболотным, Батраков это так, отвлекающий маневр…
Ты думаешь москвичи его отпустят? Разве что за большие деньги)
Едут они вербовать Мостового, на случай ухода Энрике, везут всякие диковины заморские , дабы Царя уважить
Все эти кекающие и угарающие в комментах диванные эксперты точно также угарали с Сафонова, когда он говорил, что едет играть в основе.

Батраков вторым подряд сезоном с очень сильной статой доказал свой уровень, его команда в таблице уступила только 2-м самым топам, где играют чуваки из сборных Бразилий и Колумбий (уверен, что играло бы и больше, если б не фашиствующая европа).

Вчера на его позиции в основе играли Дро и Руис. Чем эти 2 футболиста категорически сильнее Алексея? Дро вообще никакой. Руис конечно сильный, но тоже может игр 10 подряд быть вообще незаметным на поле, в плане объёма Батраков ему привезет вагон и маленькую тележку, в прессинге Батрак тоже сильнее, отнимает мячей гораздо больше. Уступает только на мяче под давлением.

Следующий уровень борьбы за место - Невеш и Заир Эмери. Второй явно потерял навыки игры в полузащите, слишком дубовый и прямолинейный, не вспомню он него вообще каких-то интересных действий в атаке. В обороне его дёргают тоже как хотят. Объем даёт хороший, но прогресса с момента дебюта я не вижу. В атаке Батраков явно даст на порядок больше.
Невеш конкурент более серьезный. Бегает как конь, может и три матча подряд отбегать. К атакам прикольно подключается под навесы, но я не могу сказать, что он прям даёт какие-то варианты на мяче. Суетиться много, полезен при создании помех сопернику в центре поля, но стабильной конкретики впереди я не вижу.

Витинья это опорник с мячом, через которого строится игра ПСЖ, это вообще не позиция Батракова, поэтому туда не смотрим.

Ну вот и получается, что у каждого их конкурентов есть слабые зоны и на каждую из этих слабых зон Батракову есть что предложить, плюс мы не знаем его потолок, но по цифрам он разрывает нынешнюю лигу, причем второй сезон подряд, что даёт нам основания полагать и возможном прогрессе в иных условиях и с другими партнерами.

Поэтому я бы не кекал, а относился к этому более серьезно. Батраков не похож на дурака типа Кокоры и Глуша, не лентяй как Аршавин. Видно что он собранный, ответственный и понимающий как надо работать для дальнейшего развития. Главное, что он не ленится пахать на поле, даже имея уже 20+ очков по г+п. В нем, как и в Кисляке, я больше всего уверен, что получится сделать шаг на следующий уровень. Ребята не глупые, с правильным характером.
Никто и не говорит, что он там не вывезет. Просто в ПСЖ ему нужно будет разрывать Баварию с Реалом, а не Краснодар с Динамо. Поэтому и уверенно заявлять, что он там вытеснит всех из основы, пока рано. Но переход безусловно интересный и многообещающий в плане прогресса
Большая часть матчей идет в Лиге 1, а не с Баварией и Реалом, шансов и возможностей выходить будет предостаточно.
Сафонов открыл окно в топ клубы для российских футболистов.
крайне недооцененный комментарий
Тяжело представить его в старте ПСЖ, но думаю он там может еще лучше раскрыться и закрепиться
А никто его и не будет сначала ставить в старт, будет как Сафонов адаптироваться и ждать свой шанс
Да может и в старте, в Лиге 1 у ПСЖ большая ротация. Тот же Забавный почти только там и играет. В Лч уже основа.
Без одобрения Энрике Батракова в любом случае в ПСЖ никто бы не позвал. Если испанец лично дал добро (скорее всего, именно так и было), значит, она увидел в Алексее талант и материал, с которым можно работать. А это уже отличные новости.
псж в чемпионате играет вторым составом часто или полувторым, так что на 15+ игр там и кубок может легко расчитывать. А там глядишь и в лч на замену выпустят добегать при 3-0 с кем-нибудь.
Закусывай дядя!!!
Типа, хватит фантазировать?
Сафонов говорил что ощущал себя ботиком на тренировках ПСЖ первые месяцы. Что-то подобное ждёт Батракова, если он туда перейдет. Но этот трудный период надо преодолеть, много тренить и слушать папочку Луиса.
Энрике в ПСЖ имеет решающее слово, если есть интерес от него, значит знает как игрока интегрировать. Опять же, сезон в аренде в клубе попроще никто не отменял
Батракову нужно бежать в ПСЖ. Он вырастит ещё больше просто выходя на замену и тренируясь с такими мастерами, как Витинья, Руис, Хвича и другими. Всегда сможет уйти в другой клуб, если не пробьётся в основу ПСЖ))
ПСЖ Батракова.
Сафонова-Батракова ПСЖ. Не меньше. Русские сезоны в Париже.
удачи Алексею в любом клубе в Европе, в который он перейдёт!
