Орлов о 2-м голе «Зенита» в матче с «Сочи»: «Я никакого фола со стороны Нино не увидел, была обычная мужская борьба плечо в плечо. Все в рамках правил»

Орлов о голе Ерохина «Сочи»: я не видел фола, обычная мужская борьба.

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победном голе «Зенита» в матче 29-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (2:1).

На 84-й минуте матча голкипер южан Александр Дегтев вышел из ворот в момент подачи «Зенита» от углового флажка и упал, не дотянувшись до мяча. С ним контактировал защитник хозяев Нино. В итоге хавбек сине-бело-голубых Александр Ерохин отправил мяч в пустые ворота с близкого расстояния.

Футболисты «Сочи» сигнализировали арбитру Рафаэлю Шафееву о возможном фоле в атаке, но судья не зафиксировал нарушений, а ВАР не звал судью в поле изучать повтор эпизода.

«Семаку, конечно, не позавидуешь. Уж не знаю, может быть, и правда ему с помощниками приходится во время игр запасаться валидолом. Очередная волевая победа «Зенита». Но что поделать... На финишной прямой самое главное – результат.

Ерохина по праву называют палочкой-выручалочкой команды. Важнейший гол! Думаю, его нужно оставлять в команде на будущий сезон, и дело тут даже не только в его результативных действиях. Александр создает правильную атмосферу внутри коллектива. Он оптимист. Все время улыбается на тренировках, подбадривает остальных. Трудяга, который в нужный момент приносит питерцам такую пользу!

Сейчас болельщики «Сочи» утверждают, что второй гол «Зенита» не следовало засчитывать. Мол, Дегтева блокировали. Я никакого фола со стороны Нино не увидел. Была обычная мужская борьба плечо в плечо. Все в рамках правил», – сказал Орлов.

