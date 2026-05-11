  • Орлов о 2-м голе «Зенита» в матче с «Сочи»: «Я никакого фола со стороны Нино не увидел, была обычная мужская борьба плечо в плечо. Все в рамках правил»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победном голе «Зенита» в матче 29-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (2:1).

На 84-й минуте матча голкипер южан Александр Дегтев вышел из ворот в момент подачи «Зенита» от углового флажка и упал, не дотянувшись до мяча. С ним контактировал защитник хозяев Нино. В итоге хавбек сине-бело-голубых Александр Ерохин отправил мяч в пустые ворота с близкого расстояния.

Футболисты «Сочи» сигнализировали арбитру Рафаэлю Шафееву о возможном фоле в атаке, но судья не зафиксировал нарушений, а ВАР не звал судью в поле изучать повтор эпизода.

«Семаку, конечно, не позавидуешь. Уж не знаю, может быть, и правда ему с помощниками приходится во время игр запасаться валидолом. Очередная волевая победа «Зенита». Но что поделать... На финишной прямой самое главное – результат.

Ерохина по праву называют палочкой-выручалочкой команды. Важнейший гол! Думаю, его нужно оставлять в команде на будущий сезон, и дело тут даже не только в его результативных действиях. Александр создает правильную атмосферу внутри коллектива. Он оптимист. Все время улыбается на тренировках, подбадривает остальных. Трудяга, который в нужный момент приносит питерцам такую пользу!

Сейчас болельщики «Сочи» утверждают, что второй гол «Зенита» не следовало засчитывать. Мол, Дегтева блокировали. Я никакого фола со стороны Нино не увидел. Была обычная мужская борьба плечо в плечо. Все в рамках правил», – сказал Орлов.

Осинькин о 2-м голе «Зенита»: «Все говорят, что был толчок вратаря «Сочи». Хотелось бы, чтобы судья не так много свистков отдавал сопернику»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ещё бы Миллера спросили
Надо бледно-розовых спрашивать.
Чистая блокировка вратаря. Но поклоннику юбиляров Гене по привычке солнце в монитор.

https://x.com/kvgavrilov/status/2053473797286613359
С утра уже принял?
Великолепный повтор, надо быть абсолютно слепыми что бы не увидеть очевидное нарушение
Гена какая может быть мужская борьба во вратарской.вратаря нападающего.нано протащил вратаря три метра вдоль линии ворот.
Вратаря нельзя атаковать, только когда он мяч в руках контролирует, а так у него нет преимуществ перед полевыми.
Ага, Конифей в курсе....
Интересно, если бы Сочи такой гол забил, он бы также сказал?
Во вратарской площадке по правилам полевой игрок не может применять силовую борьбу по отношению к вратарю-блокировать это не синоним.Почему бы не показать народу запись этого момента с комментариями представителей судейского корпуса?Всем всё было бы понятно.
