Роберт Левандовски: «Возможен вариант с лигой ниже уровнем. Мне почти 38 лет, но я продолжу играть. Остался 51 день по контракту с «Барсой», еще есть время принять решение»
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своем будущем.
«Возможен вариант с лигой ниже уровнем. Мне почти 38 лет, но я хорошо чувствую себя в плане физики, так что я рассматриваю варианты.
Мне нужно учитывать тот факт, что пришло время играть и наслаждаться жизнью. Возможно, такой вариант возникнет, я не исключаю такой возможности. У меня остался 51 день по контракту, так что еще есть время. Я выслушаю еще несколько предложений, а затем приму решение.
Я ценю то, где я нахожусь, и мне это нравится. Посмотрим, что произойдет дальше, но ясно одно: я собираюсь продолжать играть», – заявил поляк.
В этом сезоне Роберт забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 28 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
13 комментариев
Это он так Серию А охарактеризовал? )
Видимо, так. Странновато от него звучит
Да скорее Саудовскую Аравию или МЛС
Роберт, зачем понижать лигу?! Переходите в РПЛ!
Тогда на повышение пойдет
Да как-будто он ещё и в «Барселоне» конкурентноспособен. Надо оставаться, если только в СА не предложат очень много
Это его жена заставляет играть в 38 лет??
Kak i Szczesny)) Jena ne xotela, ctobı prosto doma sidel😄
