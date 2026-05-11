Роберт Левандовски: «Возможен вариант с лигой ниже уровнем. Мне почти 38 лет, но я продолжу играть. Остался 51 день по контракту с «Барсой», еще есть время принять решение»

Левандовски: возможен вариант с лигой ниже уровнем, мне 38, но я продолжу играть.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своем будущем.

«Возможен вариант с лигой ниже уровнем. Мне почти 38 лет, но я хорошо чувствую себя в плане физики, так что я рассматриваю варианты.

Мне нужно учитывать тот факт, что пришло время играть и наслаждаться жизнью. Возможно, такой вариант возникнет, я не исключаю такой возможности. У меня остался 51 день по контракту, так что еще есть время. Я выслушаю еще несколько предложений, а затем приму решение.

Я ценю то, где я нахожусь, и мне это нравится. Посмотрим, что произойдет дальше, но ясно одно: я собираюсь продолжать играть», – заявил поляк.

В этом сезоне Роберт забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 28 матчах Ла Лиги . Его подробная статистика – здесь .