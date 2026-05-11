Адиев о «Крыльях»: «Если большие дяди обижаются на элементарные вещи, о чем вести речь? Это было мое не лучшее решение – в Самаре организовано все очень специфично»

Адиев о «Крыльях»: если большие дяди обижаются, о чем можно вести речь?.

Главный тренер «МЛ Витебск » Магомед Адиев рассказал о работе в «Крыльях Советов» и уходе из клуба.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил про увольнение Адиева: «Поводом послужили комментарии о том, что он хочет и готов уйти. Многие футболисты писали: как работать с тренером после таких заявлений?»

– Шамиль Газизов после ухода из «Спартака» говорил, что для себя понял: не стоит во всем доверять большим людям. Глядя на ваш период в «Крыльях» и на работу с самарским губернатором Вячеславом Федорищевым, какие вы для себя сделали выводы?

– У меня очарования в людях никогда не бывает, будь то президент или губернатор. Я всегда знаю: что бы мне руководитель ни говорил, меня от увольнения может спасти только результат, и все. Так что я всегда сосредоточен на победе, не обращаю внимания на слова больших людей. Только его величество результат дает тренеру возможность продолжать работу.

– Агент Тимур Гурцкая рассказал, что, по его информации, вас уволили из «Крыльев», потому что вы не всех упомянули в благодарственном письме: якобы, поблагодарили Яковлева, но на это обиделись банкир Кумин и сам Федорищев. При этом Яковлев просил отложить вопрос по вам до лета.

– Мне сложно об этом судить, но если большие дяди обижаются на такие элементарные вещи, о чем можно дальше вести речь?

Упоминают меня или нет, меня это никогда не задевало. Я такой человек, который не умеет мстить. Всегда говорю честно, как вижу ситуацию. Я никого не хотел обижать. Но они вынесли такое решение, и я с достоинством его принял. Давно перевернул страницу и иду дальше.

– У вас до «Крыльев» было несколько вариантов. Не расстроились, что выбрали именно Самару?

– В какой-то мере это было мое не лучшее решение. Когда я там оказался, понял, что в Самаре организовано все очень специфично.

Но я считаю, что мы с тренерским штабом проделали неплохую работу, вышли в полуфинал Кубка. Губернатору говорил, что мы дома могли побороться за финал, учитывая, как нестабильно выглядит ЦСКА.

Плюс после трудного осеннего отрезка, когда нам банально в позициях не хватало игроков, мы очень хорошо поработали зимой, подготовили команду и собрали довольно конкурентоспособный коллектив. Но мне не дали довести все до конца, и я это принял.

– В чем клуб специфичен?

– В управлении. Вы сами понимаете, что там очень много людей, которые принимают решение.

– Сейчас шанс дали Сергею Булатову. У него получится сохранить команду в РПЛ?

– Я ему и любому другому тренеру всегда желаю самого лучшего, чтобы всегда все получалось. Только главный тренер может понять другого специалиста, потому что это очень тяжелое и порой неблагодарное дело.

Ты проигрываешь – все вешается на главного тренера, который по большому счету проживает эти моменты в одиночестве. Но когда побеждаешь, всегда есть много победителей, и каждый тянет одеяло на себя. Так что Булатову, как и любому другому тренеру, я желаю удачи, – сказал Адиев.

Адиев уволен из «Крыльев». Все из-за поездки к «Актобе», где его теперь тоже не ждут