Адиев о «Крыльях»: «Если большие дяди обижаются на элементарные вещи, о чем вести речь? Это было мое не лучшее решение – в Самаре организовано все очень специфично»

Адиев о «Крыльях»: если большие дяди обижаются, о чем можно вести речь?

Главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев рассказал о работе в «Крыльях Советов» и уходе из клуба.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил про увольнение Адиева: «Поводом послужили комментарии о том, что он хочет и готов уйти. Многие футболисты писали: как работать с тренером после таких заявлений?»

– Шамиль Газизов после ухода из «Спартака» говорил, что для себя понял: не стоит во всем доверять большим людям. Глядя на ваш период в «Крыльях» и на работу с самарским губернатором Вячеславом Федорищевым, какие вы для себя сделали выводы?

– У меня очарования в людях никогда не бывает, будь то президент или губернатор. Я всегда знаю: что бы мне руководитель ни говорил, меня от увольнения может спасти только результат, и все. Так что я всегда сосредоточен на победе, не обращаю внимания на слова больших людей. Только его величество результат дает тренеру возможность продолжать работу.

– Агент Тимур Гурцкая рассказал, что, по его информации, вас уволили из «Крыльев», потому что вы не всех упомянули в благодарственном письме: якобы, поблагодарили Яковлева, но на это обиделись банкир Кумин и сам Федорищев. При этом Яковлев просил отложить вопрос по вам до лета.

– Мне сложно об этом судить, но если большие дяди обижаются на такие элементарные вещи, о чем можно дальше вести речь?

Упоминают меня или нет, меня это никогда не задевало. Я такой человек, который не умеет мстить. Всегда говорю честно, как вижу ситуацию. Я никого не хотел обижать. Но они вынесли такое решение, и я с достоинством его принял. Давно перевернул страницу и иду дальше.

– У вас до «Крыльев» было несколько вариантов. Не расстроились, что выбрали именно Самару?

– В какой-то мере это было мое не лучшее решение. Когда я там оказался, понял, что в Самаре организовано все очень специфично.

Но я считаю, что мы с тренерским штабом проделали неплохую работу, вышли в полуфинал Кубка. Губернатору говорил, что мы дома могли побороться за финал, учитывая, как нестабильно выглядит ЦСКА.

Плюс после трудного осеннего отрезка, когда нам банально в позициях не хватало игроков, мы очень хорошо поработали зимой, подготовили команду и собрали довольно конкурентоспособный коллектив. Но мне не дали довести все до конца, и я это принял.

– В чем клуб специфичен?

– В управлении. Вы сами понимаете, что там очень много людей, которые принимают решение.

– Сейчас шанс дали Сергею Булатову. У него получится сохранить команду в РПЛ?

– Я ему и любому другому тренеру всегда желаю самого лучшего, чтобы всегда все получалось. Только главный тренер может понять другого специалиста, потому что это очень тяжелое и порой неблагодарное дело.

Ты проигрываешь – все вешается на главного тренера, который по большому счету проживает эти моменты в одиночестве. Но когда побеждаешь, всегда есть много победителей, и каждый тянет одеяло на себя. Так что Булатову, как и любому другому тренеру, я желаю удачи, – сказал Адиев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Я бы понял, если бы Адиев такие слова говорил, после увольнения при одной неудачной игре. А так у команды не было игры вовсе, все очки заработали, когда Раков был в форме.
А сейчас столько слов, словно он игру поставил и в медали целился.
Большие дяди наверное не влияли на плохо поставленную игру, и на обещания главного тренера об игре "атакующей". Как Адиев получал работу в РПЛ это загадка.
Надеюсь, больше в РПЛ тренировать не будет. Чуть не утопил Крылья.
При Адиеве Крылья показывали самую скучную и невразумительную игру среди всей РПЛ. Результаты в основном были на везении по игре никого не превосходили. Это наверно главный мотив почему его убрали а остальные мотивы это мелочи.
Не дали дело довести до конца - это слить клуб в ФНЛ? Принял он с достоинством и неустойкой, тьфу
Один из худших тренеров в истории крыльев
Боже, какой же он лицемер. Нахватал неустоек и еще рот свой открывает, с таким составом показывать такую отвратительную игру с ужаснейшими результатами даже физруки не в состоянии.
Пусть до последних дней помнит дружка Яковлева и Ракова, который в начале сезона назабивал мячей и дал небольшую фору по очкам.
У этого м... чудака ещё хватает совести что-то говорить про свою успешную работу в Крыльях????!!!!!
Магомед, ты не мужчина! Ладно ты не тренер, но ты даже не мужчина.
Тьфу. Именно ты - виновник нынешнего положения Крыльев. Именно благодаря тебе Крылья установили почти все возможные антирекорды в своей истории.
И он что-то ещё будет говорить про то, что в том, что он обделался в Крыльях, виновны большие дяди, игроки, луна в Меркурии, но только не тот факт, что у команды до 24 тура тренера не было
Это было мое не лучшее решение, сказочный)
Да ему овец нельзя доверить пасти , все разбегутся или волки сожрут, а тут целый клуб РПЛ доверили и он умудрился его чуть не слить.
