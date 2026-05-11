«Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников». Талалаев о мнении Радимова, что «Балтике» «не хватило силенок»

Талалаев про Радимова: я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на слова Владислава Радимова о последних результатах калининградской команды.

– Как отреагировали на высказывание Радимова, что «Балтике» не хватило силенок на концовку сезона….

– Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников, – сказал Талалаев.

В 29-м туре Мир РПЛ «Балтика» уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. В 7 последних матчах калининградцы потерпели 3 поражения и 4 раза сыграли вничью.

Талалаев вступил в перепалку с Радимовым после обращения «Андрюш» в эфире: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире»