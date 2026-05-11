«Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников». Талалаев о мнении Радимова, что «Балтике» «не хватило силенок»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на слова Владислава Радимова о последних результатах калининградской команды.
– Как отреагировали на высказывание Радимова, что «Балтике» не хватило силенок на концовку сезона….
– Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников, – сказал Талалаев.
В 29-м туре Мир РПЛ «Балтика» уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. В 7 последних матчах калининградцы потерпели 3 поражения и 4 раза сыграли вничью.
Талалаев вступил в перепалку с Радимовым после обращения «Андрюш» в эфире: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Абсолютно каждое интервью Талалаева после зимнего перерыва выглядит настолько жалко, что становится стыдно за человека, на которого в общем и целом - до фонаря.
Но судя по тому, насколько это перманентно обиженная персона, я вообще не удивлюсь.
Другое дело, что сейчас Радимов просто троллит Талалаева, а тот ведётся, ибо не очень здоров психически.