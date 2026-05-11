«Бывают игры, где сильным просто помогают. Судья выходит на матч, а в штаны, наверное, уже наложил до игры». Тренер «Балтики» Нагайцев после 0:1 от «Локо»

Тренер «Балтики»: бывают игры, где судьи просто помогают сильным.

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев раскритиковал судейство в матче против «Локомотива » в 29-м туре Мир РПЛ (0:1).

На 9-й минуте защитник калининградцев Кевин Андраде на фланге попал шипами в область икроножной мышцы Зелимхану Бакаеву. Главный судья Антон Фролов сперва показал капитану «Балтики» желтую карточку, но после изучения повтора принял решение удалить колумбийца за «серьезное нарушение правил».

– Ваше впечатление по игре – казалось, дожмете «Локомотив».

– Игру сделали люди в черном к 10-й минуте. После этого было тяжело что-то сделать.

– Удаление достаточно спорное.

– Да даже не удаление. Двух фолов на Карпукасе , после которых пришел гол, не было. Бывают игры, где сильным просто помогают, когда играешь с командами из первой шестерки. Судья выходит на матч, а в штаны, наверное, уже наложил до игры, – сказал Нагайцев.