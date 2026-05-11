  • «Бывают игры, где сильным просто помогают. Судья выходит на матч, а в штаны, наверное, уже наложил до игры». Тренер «Балтики» Нагайцев после 0:1 от «Локо»
«Бывают игры, где сильным просто помогают. Судья выходит на матч, а в штаны, наверное, уже наложил до игры». Тренер «Балтики» Нагайцев после 0:1 от «Локо»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев раскритиковал судейство в матче против «Локомотива» в 29-м туре Мир РПЛ (0:1).

На 9-й минуте защитник калининградцев Кевин Андраде на фланге попал шипами в область икроножной мышцы Зелимхану Бакаеву. Главный судья Антон Фролов сперва показал капитану «Балтики» желтую карточку, но после изучения повтора принял решение удалить колумбийца за «серьезное нарушение правил».

– Ваше впечатление по игре – казалось, дожмете «Локомотив». 

– Игру сделали люди в черном к 10-й минуте. После этого было тяжело что-то сделать. 

– Удаление достаточно спорное. 

– Да даже не удаление. Двух фолов на Карпукасе, после которых пришел гол, не было. Бывают игры, где сильным просто помогают, когда играешь с командами из первой шестерки. Судья выходит на матч, а в штаны, наверное, уже наложил до игры, – сказал Нагайцев.

сильные - отбивают пенальти, слабые - не забивают
Ответ Роман Хомяк_1116974188
Комментарий скрыт
Зенит кучу пенок не забил. Претендует на золото.
Кто нибудь уже скажите им , что это не круто , это не по мужски и плюсов им не добавляет … скажите им , что над ними уже многие смеяться начинают …. За такое надо наказывать , пусть тоже матчей 6 посидит …
Сколько матчей за схожие высказывания получил Шпилевский? 0?
А чего про пенальти в ворота Локо не возмутился? Балтика вчера играла хорошо, не спорю, но при чём здесь судьи? Забивайте голы и будет всё нормально.
За отмашку Денисова в голову Руденко в матче Спартак-Локомотив пенальти вообще никто не поставил, хотя удар там был более очевидный и акцентированный. Даже ВАР не помог.
Прям под себя Талалаев подбирал помощников. Что не высказывание, то прям быдло-гопник
Ну этот жиробас и вправду быдлан тот ещё.
Чисто оскорбления уже пошли. Если сейчас за такое Балтику не накажут. То в следующем сезоне наложет в штаны весь тренерский штаб.
Как болельщик Балтики я к Нагайцеву отношусь с большим уважением и даже иногда согласен с ним по поводу судейства, но игра с Локо - это точно не тот случай, когда нужно претензии судьям предъявлять. Если бы Балтике поставили тот пенальти, который поставили Локо, весь тренерский штаб Калининграда в судорогах бы бился от возмущения. Да и я тоже, чо уж там.
Не понимаю тренерский штаб Балтики: они точно одни из лучших в стране по соотношению цена/качество, выдают результат явный, интересный футбол показывают с костяком из русских ребят, за что многим команда в стране снискала симпатии. Но зачем весь этот цирк 🤡 с негативом вокруг себя распыляют, переходя на личности и тд.?
Может им всей командой в медиалигу уже заявиться? Там такой трешток любят
В Реал.
Оба тренера Балтики неадекватны. Андрюша не способен контролировать эмоции и нападает на всех подряд, а Нагайцев это неудавшийся стендап-комик с единственный шуткой про судью и юбилеи
Пенку левую людям дают, пенку в их ворота за остановку мяча рукой Гассамы не поставили, а судья все плохой) может на себя стоит взглянуть хоть немного, а то команда без Хиля в атаке играет на уровне подвала ФНЛ, а тренер пол сезона на трибунах курит, потому что неадекват)
