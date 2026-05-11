Арбелоа о своем будущем: «Поговорим с «Реалом». Хочу, чтобы команда сильно завершила сезон, не сдавалась в последних матчах»

Арбелоа о своем будущем: поговорим с «Реалом».

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался о своем будущем и задачах команды в конце сезона.

Вчера «Мадрид» на выезде уступил «Барселоне» (0:2) в 35-м туре Ла Лиги . Каталонцы стали чемпионами.

«Мы обязательно поговорим с клубом, как и обычно.

Сейчас я хочу, чтобы команда сильно завершила сезон, не сдавалась в последних трех матчах. У игроков, которые хорошо тренируются, будет возможность получить игровое время и закончить сезон на поле.

Это моя цель сейчас, и именно на этом я сосредоточусь в течение этих двух недель. Что касается будущего – увидим с 24-25 мая», – сказал Арбелоа.

Альваро в начале января сменил Хаби Алонсо на посту тренера «сливочных». В 25 матчах с ним у команды 15 побед, 8 поражений и 2 ничьих. «Мадрид» завершает сезон без трофеев.

