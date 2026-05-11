Арбелоа о своем будущем: «Поговорим с «Реалом». Хочу, чтобы команда сильно завершила сезон, не сдавалась в последних матчах»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о своем будущем и задачах команды в конце сезона.

Вчера «Мадрид» на выезде уступил «Барселоне» (0:2) в 35-м туре Ла Лиги. Каталонцы стали чемпионами.

«Мы обязательно поговорим с клубом, как и обычно.

Сейчас я хочу, чтобы команда сильно завершила сезон, не сдавалась в последних трех матчах. У игроков, которые хорошо тренируются, будет возможность получить игровое время и закончить сезон на поле.

Это моя цель сейчас, и именно на этом я сосредоточусь в течение этих двух недель. Что касается будущего – увидим с 24-25 мая», – сказал Арбелоа.

Альваро в начале января сменил Хаби Алонсо на посту тренера «сливочных». В 25 матчах с ним у команды 15 побед, 8 поражений и 2 ничьих. «Мадрид» завершает сезон без трофеев.

Золотое класико «Барсы»: «Реал» пытался, но Флик почти не почувствовал. Разбор

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
Завершила уже, при чём вчера, в первом тайме...
Куда ещё сильнее ?!
Куда ещё сильнее ?!
Попытаются видимо стать третьими в чемпионате, надо постараться)
Просто уйди, без разговоров
Развалил все что можно
"Просто уйди"...
Ну дак он изначально временщик, взяли до конца сезона и понятно, что его никто подписывать не будет дальше. Весело было бы услышать от него в конце сезона: "Я решил уйти из Реала!")
А развал там до него начался и что-то исправить ему было явно не под силу, просто наблюдал как дальше всё разваливается.
Да все уже. Возвращение Маура
Арбелоа закинули в топку, никто не знает какой он тренер. Его и тренером никто не считает, там многие считают, что должны играть из-за заплаченных денег или за того, что 2 сезона назад играл хорошо. Чего ждать, если в команде блмщик уволил Алонсо, статист уводит за собой игроков, не считаясь с тренером, некоторые выбирают себе позицию. Но всё заварил Перес, который решил набивать стату Мбапе и обогнать Роналду, причем еще при Анчелоти было же видно, что в ущерб игре он ищет позицию для француза. бмлщик играл отлично же, Родриго тоже был хорош, его вообще выкинули из системы, он единственный в клубе, который боролся за место в основе в этом сезоне, плюс он доказывал своей игрой еще с времен Зидана, играя везде, где поставят. По сути, один трансфер изменил всё
«Но всё заварил Перес, который решил набивать стату Мбапе и обогнать Роналду»
капец ты интриган. Тебе с такой фантазией надо сценарии к бразильским сериалам писать
Сильно завершила? Каким образом и где? Для Вас чемпионат закончился вчера. Вы обосрались везде, где только можно было. Целуй дальше жопы игрокам. А они разжевали тебя, осталось только выплюнуть. То же мне стратег, хочет чтобы сильно завершила сезон.
Задача для клуба с составом на лярд это «Не сдаваться»?
Ну че, амбициозно
Хотя, что он еще может сказать, они уже на вчерашний матч положили
Даже не надейся. При арбелоа коллектив стал ещё больше разлагаться и в целом этот персонаж не в состоянии улучшить атмосферу в команде, учитывая что делит игроков на категории, кто то в любимчиках ходит а к кому то предвзятое отношение
Спасибо за всё, легенда! Продлить его на 5 лет!
Ахахахахах, обожаю этого парня. Каждый раз читаю и складывается впечатление, что он вообще не о Реале, а о каком-то Овьедо, который стоит на вылет
Реал явно сглазили. Постоянные конфликты, ссоры и недопонимания не дают команде раскрыть свой потенциал, хотя по составу, я убеждён, что Реал лучший в мире. Уж в Ла Лиге точно.
Шансы Арбелоа остаться в «Реале» на следующий сезон упали в 6 раз за месяц. Моуринью – подавляющий фаворит на назначение в «Мадрид» у букмекеров
11 мая, 07:59
Арбелоа о травме Мбаппе: «Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут»
11 мая, 01:46
Арбелоа об эпизоде Гарсии с Беллингемом: «Очевидный удар локтем. Нужно спрашивать, почему ВАР не вмешался. Поздравляем «Барсу» с титулом»
10 мая, 22:40
Арбелоа о 0:2 в класико: «Сложно подобрать слова. Понимаю гнев болельщиков «Реала», сезон фактически завершен. Я просил игроков бороться до конца»
10 мая, 21:48
