Арбелоа о своем будущем: «Поговорим с «Реалом». Хочу, чтобы команда сильно завершила сезон, не сдавалась в последних матчах»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о своем будущем и задачах команды в конце сезона.
Вчера «Мадрид» на выезде уступил «Барселоне» (0:2) в 35-м туре Ла Лиги. Каталонцы стали чемпионами.
«Мы обязательно поговорим с клубом, как и обычно.
Сейчас я хочу, чтобы команда сильно завершила сезон, не сдавалась в последних трех матчах. У игроков, которые хорошо тренируются, будет возможность получить игровое время и закончить сезон на поле.
Это моя цель сейчас, и именно на этом я сосредоточусь в течение этих двух недель. Что касается будущего – увидим с 24-25 мая», – сказал Арбелоа.
Альваро в начале января сменил Хаби Алонсо на посту тренера «сливочных». В 25 матчах с ним у команды 15 побед, 8 поражений и 2 ничьих. «Мадрид» завершает сезон без трофеев.
Развалил все что можно
Ну дак он изначально временщик, взяли до конца сезона и понятно, что его никто подписывать не будет дальше. Весело было бы услышать от него в конце сезона: "Я решил уйти из Реала!")
А развал там до него начался и что-то исправить ему было явно не под силу, просто наблюдал как дальше всё разваливается.
капец ты интриган. Тебе с такой фантазией надо сценарии к бразильским сериалам писать
Ну че, амбициозно
Хотя, что он еще может сказать, они уже на вчерашний матч положили