Орлов о Глушенкове: «Лидером «Зенита» так и не стал. Пока не хватает стабильности»

Орлов: Глушенков лидером «Зенита» так и не стал.

Комментатор Геннадий Орлов считает, что Максима Глушенкова нельзя назвать лидером «Зенита ».

Накануне хавбек сделал голевую передачу в матче Мир РПЛ с «Сочи» (2:1).

«Глушенков, безусловно, играл с желанием. Искал варианты. Отдал отличный голевой пас Энрике, сам пытался забить. Но что отличает большого мастера? Процент точных передач, удачных действий. Максиму пока не хватает этой стабильности. Далеко не всегда его пасы доходят до адресата, далеко не все его обводки успешны.

Все опять упирается в уровень индивидуального мастерства. Не спорю, в нынешнем сезоне он помог «Зениту». Но лидером команды так и не стал», – сказал Орлов.