Орлов о Глушенкове: «Лидером «Зенита» так и не стал. Пока не хватает стабильности»
Накануне хавбек сделал голевую передачу в матче Мир РПЛ с «Сочи» (2:1).
«Глушенков, безусловно, играл с желанием. Искал варианты. Отдал отличный голевой пас Энрике, сам пытался забить. Но что отличает большого мастера? Процент точных передач, удачных действий. Максиму пока не хватает этой стабильности. Далеко не всегда его пасы доходят до адресата, далеко не все его обводки успешны.
Все опять упирается в уровень индивидуального мастерства. Не спорю, в нынешнем сезоне он помог «Зениту». Но лидером команды так и не стал», – сказал Орлов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
У Зенита просто нападающего толкового нет, дельфин стоит и таблом щёлкает в основном, куда бежать, где открываться он не знает.
Вот был бы Дзюба, даже в своём возрасте, и то больше бы голов наколошматил с передач Глуща.
Тюкавина бы в Зенит, связка с Максом очень сильная бы получилась.
пс Тюку ждем летом (надеюсь).