Орлов о Глушенкове: «Лидером «Зенита» так и не стал. Пока не хватает стабильности»

Накануне хавбек сделал голевую передачу в матче Мир РПЛ с «Сочи» (2:1).

«Глушенков, безусловно, играл с желанием. Искал варианты. Отдал отличный голевой пас Энрике, сам пытался забить. Но что отличает большого мастера? Процент точных передач, удачных действий. Максиму пока не хватает этой стабильности. Далеко не всегда его пасы доходят до адресата, далеко не все его обводки успешны.

Все опять упирается в уровень индивидуального мастерства. Не спорю, в нынешнем сезоне он помог «Зениту». Но лидером команды так и не стал», – сказал Орлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Глущ если пока не явный лидер атаке, то явно в тройке лидеров вместе с Венделом и Энрике.
У Зенита просто нападающего толкового нет, дельфин стоит и таблом щёлкает в основном, куда бежать, где открываться он не знает.
Вот был бы Дзюба, даже в своём возрасте, и то больше бы голов наколошматил с передач Глуща.
Тюкавина бы в Зенит, связка с Максом очень сильная бы получилась.
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Вам реально такого игрока как Тюкавин не хватает, думаю с Глушенковым была бы мощная связка, но...... Я бы лучше на тюкавина в Европе посмотрел) да и на глушенкова ) хочется побольше наших в Европе, для себя и других найдём, зато гордость за своих будет, как сейчас за Сафонова, Головина, думаю были бы не хуже, не как Захарян) надеюсь ещё покажет себя, здоровье не каждому дано
Ответ tankist231
а я вот честно не понимаю этой повальной мотивации болел увидеть наших в Европе. как будто мы папуасы какие то, чьи игроки там никогда не играли и ничего не добивались, или чемпионат-трамплин, живущий за счет внешних трансферов как Португалия или Бразилия. у меня мнение такое: у нас свой самодостаточный чемпионат, повальный отъезд из которого всех мало мальски талантливых игроков только ослабляет его как в целом, так и те команды, чьи игроки уезжают. при этом никакой пользы самому чемпионату от этих отъездов нет. как ее зачастую нет и для самих игроков.

пс Тюку ждем летом (надеюсь).
Глушенков давно уже лидер , он генерит атаку Зенита , где ему помогает Вендел . Хватит уже … То, что у него нет стабильности , так ее нет у всей команды , потому что они не понимают чего от них хочет тренер !
Ответ Dmitry_Teplov
Тренер, судя по всему, хочет, чтобы они побеждали сами
А кто там в таком случае лидер
вот откуда народ эту чушь подхватил! не стабильный Глушенков второй год подряд тащит Зенит, второй год подряд лучший по голевым действиям. какой еще процент точных передач для игрока атаки? он обостряет лучше всех это и есть удачные действия.
так у него психотип не того профиля, лидером может стать только тот, кто имеет к этому предрасположенность, а у него ее нет. смысл это мусолить постоянно? это все равно, что сокрушаться, что пингвин не летает.
Вчера по ТТД был лучшим на поле.
Ответ Проблемы Аршавина
У него была куча обрезов в центре поля. Что не отменяет факта самого активного влияния на создание голевых моментов для своей команды
С таким характером никогда и не станет
Геннадий Сергеевич, если бы все его пасы и обводки были успешными, то Глушенков играл не в Зените а в Барселоне или Баварии. И кстати обводки не его конëк, а пасы и прекрасно поставленный удар.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В ’’Барселоне’’ и ’’Баварии’’ игроки дорожат мячом и отрабатывают назад. Макс выше этого. Играет, как во дворе по приколу. Не покатило: - и ладно.
Игрок хороший, но на понтах, характер скверный, это не лидер, игрок настроения, талантлив бесспорно, но не лидер, как были Семак, Лоськов, Титов
Так он им ,ни когда и не станет. Самолюбие при выше всего.
