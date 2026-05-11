  • Маркус Рэшфорд: «Эта «Барса» фантастическая. Она выиграет много трофеев в ближайшие годы, так что я бы остался»
Маркус Рэшфорд: «Эта «Барса» фантастическая. Она выиграет много трофеев в ближайшие годы, так что я бы остался»

Форвард «Барселоны» Маркус Рэшфорд после чемпионства в Ла Лиге выразил желание и дальше выступать за каталонский клуб.

Права на англичанина принадлежат «Манчестер Юнайтед». Он играет за «блауграну» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа за 30 млн евро.

«Я не волшебник, но если бы был им, остался бы в «Барселоне». Так что посмотрим.

Эта «Барса» фантастическая. Она выиграет много трофеев в ближайшие годы, так что остаться здесь было бы нечто особенным», – сказал Рэшфорд в интервью BBC.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Отдать должное, ничем, кроме забитого гола, сильно не запомнился. В целом по дистанции сезона действует очень нестабильно, там, где надо, не забивает, часто выпадает из игры.

В целом для Барсы полезнее было бы выкупить того же Канселу, кмк, у парня второе дыхание открылось.
Ответ Парень со двора Шмурнова
Канселу да, нужно оставлять. Рэшфорд в целом, вчера за один тайм наглядно объяснил почему при всей его статистики, его выкупать не очень хотят. Наверное, здесь играет роль еще и его «история» карьеры, все же помнят, как он начинал играть после получения нового контракта в МЮ.
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну ну запели. Рэшфорд наш брат, если кто забыл я напомню
Почти 30 результативных балов у Маркуса за сезон. Если удастся провернуть еще раз аренду на сезон - будет шикарная работа Дэку. Впрочем Рэшфорд практически убедил что и 30 лямов вполне адекватная сделка
Ответ Свидетель Ибрагима Афеллая
Не забываем что он этот год очень старался, как Дзюба пока мотивирован есть голы, но как только получит контракт успокоится и это будет балласт, он и в этом тайме кроме штрафного мало чем запомнился, тот случай когда статистика хорошая а глазами смотреть игру на поле то желание покупать отпадает..
Ответ Руслан Хайбулов_1116485093
Был у него еще момент, но не использовал
Не подходишь ты этой Барсе. По стилю. Прости, сын мой.. 🤷
пусть остаётся где ему захочется, только не в МЮ, жополиз ####
Спасибо за красивый штрафной, но не надо оставаться. Ноль футбольного интеллекта. Совершенно не понимает тонкий и умный каталонский футбол. Несмотря на все старания, кстати. Тут вопросов нет. Плюс ещё и огромный контракт. Для игрока скамейки явно перебор. Так что спасибо еще раз, но АПЛ ждёт.
Ответ NartApsua
Нынешня барса это малолетки бегунки, которые лещами обмениваются с малолетками из мадрида. Ни о чём, если Реш останется ок, если нет не страшно, не велика потеря.

А что касается испанского (какого то там каталонского футбола интеллекта) то у нынешней Барсы во главе с физруком лишь бледная тень того что было когда то при Месси.
Ответ OSHO
Хорошо-хорошо))))
не останется… очевидно никто 30 за него платить не будет в барсе, скорее из академии подтянут кого-нибудь
Ответ M@xiMir
Да нафиг он нужен? Скоро уже 29, стабильности никакой никогда не было. При наличии своего молодняка только если скамейку полировать.
Свою аренду отбил на все сто. Выкупать или нет - пусть решают Флик и Деку. Барсе деньгами разбрасываться нельзя, прошли те времена. Только точечные трансферы.
Реш как беременный играет.
Если он так мечтает остаться в Барселоне, то пусть добровольно согласится на понижение своей огромной зарплаты как минимум в 2 раза, ну а там Барса уже подумает, может и потаргуется за тебя с МЮ. А то после окончания контракта с Левандовски летом, он стал бы самым высокооплачиваемым игроком в клубах, что конечно же не соответствует его уровню на данный момент.
Ответ Дмитрий_1116251224
Торговаться с мю? 🤡🤡🤡 Куда еще
Ответ Дмитрий_1116251224
Может он как раз и согласиться скинуть до 150-180 тыс евро в неделю, это как раз и будет в 2 раза :)
У Рэшфорда первое чемпионство в карьере – с «Барсой». С «МЮ» за 10 сезонов не было побед в АПЛ
10 мая, 23:07
Рэшфорд забил «Реалу» ударом со штрафного. У форварда «Барсы», арендованного у «МЮ», 25 (14+11) очков в 47 играх сезона за клуб
10 мая, 19:25
«Барса» хочет снова арендовать Рэшфорда или снизить сумму выкупа с 30 млн евро. Клуб ведет переговоры с «МЮ»
28 апреля, 11:34
