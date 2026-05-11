Маркус Рэшфорд: «Эта «Барса» фантастическая. Она выиграет много трофеев в ближайшие годы, так что я бы остался»

Рэшфорд: остался бы в «Барсе», она выиграет много трофеев в ближайшие годы.

Форвард «Барселоны» Маркус Рэшфорд после чемпионства в Ла Лиге выразил желание и дальше выступать за каталонский клуб.

Права на англичанина принадлежат «Манчестер Юнайтед ». Он играет за «блауграну» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа за 30 млн евро.

«Я не волшебник, но если бы был им, остался бы в «Барселоне». Так что посмотрим.

Эта «Барса» фантастическая. Она выиграет много трофеев в ближайшие годы, так что остаться здесь было бы нечто особенным», – сказал Рэшфорд в интервью BBC.