Маркус Рэшфорд: «Эта «Барса» фантастическая. Она выиграет много трофеев в ближайшие годы, так что я бы остался»
Форвард «Барселоны» Маркус Рэшфорд после чемпионства в Ла Лиге выразил желание и дальше выступать за каталонский клуб.
Права на англичанина принадлежат «Манчестер Юнайтед». Он играет за «блауграну» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа за 30 млн евро.
«Я не волшебник, но если бы был им, остался бы в «Барселоне». Так что посмотрим.
Эта «Барса» фантастическая. Она выиграет много трофеев в ближайшие годы, так что остаться здесь было бы нечто особенным», – сказал Рэшфорд в интервью BBC.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
В целом для Барсы полезнее было бы выкупить того же Канселу, кмк, у парня второе дыхание открылось.
А что касается испанского (какого то там каталонского футбола интеллекта) то у нынешней Барсы во главе с физруком лишь бледная тень того что было когда то при Месси.