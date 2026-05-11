Осинькин о 2-м голе «Зенита»: «Все говорят, что был толчок вратаря «Сочи». Хотелось бы, чтобы судья не так много свистков отдавал сопернику»

Осинькин о 2-м голе «Зенита»: все говорят, что был толчок вратаря «Сочи».

Тренер «Сочи» Игорь Осинькин допустил, что в гостевом матче Мир РПЛ с «Зенитом » (1:2) петербуржцы забили победный гол с нарушением правил.

На 84-й минуте матча голкипер южан Александр Дегтев вышел из ворот в момент подачи «Зенита» от углового флажка и упал, не дотянувшись до мяча. С ним контактировал защитник хозяев Нино. В итоге хавбек сине-бело-голубых Александр Ерохин отправил мяч в пустые ворота с близкого расстояния.

Футболисты «Сочи » сигнализировали арбитру Рафаэлю Шафееву о возможном фоле в атаке, но судья не зафиксировал нарушений, а ВАР не звал судью в поле изучать повтор эпизода.

«Было ли нападение на нашего вратаря при втором голе «Зенита»? Я попытался посмотреть на планшете. Те планы [ракурсы], которые у меня были… Надо более тщательно посмотреть.

Все говорят, что был толчок. Я вижу, что он пошел в мяч в борьбе. Не хочу сказать о том, в чем сейчас не разбираюсь. Но хотелось бы, чтобы судья не так много свистков отдавал сопернику. Таких моментов было достаточно», – сказал Осинькин.