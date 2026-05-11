  • Осинькин о 2-м голе «Зенита»: «Все говорят, что был толчок вратаря «Сочи». Хотелось бы, чтобы судья не так много свистков отдавал сопернику»
111

Тренер «Сочи» Игорь Осинькин допустил, что в гостевом матче Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2) петербуржцы забили победный гол с нарушением правил.

На 84-й минуте матча голкипер южан Александр Дегтев вышел из ворот в момент подачи «Зенита» от углового флажка и упал, не дотянувшись до мяча. С ним контактировал защитник хозяев Нино. В итоге хавбек сине-бело-голубых Александр Ерохин отправил мяч в пустые ворота с близкого расстояния.

Футболисты «Сочи» сигнализировали арбитру Рафаэлю Шафееву о возможном фоле в атаке, но судья не зафиксировал нарушений, а ВАР не звал судью в поле изучать повтор эпизода.

«Было ли нападение на нашего вратаря при втором голе «Зенита»? Я попытался посмотреть на планшете. Те планы [ракурсы], которые у меня были… Надо более тщательно посмотреть. 

Все говорят, что был толчок. Я вижу, что он пошел в мяч в борьбе. Не хочу сказать о том, в чем сейчас не разбираюсь. Но хотелось бы, чтобы судья не так много свистков отдавал сопернику. Таких моментов было достаточно», – сказал Осинькин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
Ничего там не было.А Сочи нужно было так начинать играть с начала сезона,а не в последних турах.
"... Я вижу, что он пошел в мяч в борьбе. ..."
Сам Осинькин ничего не увидел! Говорит, надо более тщательно посмотреть. Что там смотреть?! Вратарь сам влетел в толпу игроков, до мяча не дотянулся, никто его не толкал. Все должны были расступиться, или что? ))) Чистый гол! Не та тема, которую можно обсуждать.
Ответ Z-7478
Комментарий скрыт
Ответ 21 Век
Комментарий скрыт
Нино наоборот сделал шаг от ворот и от вратаря. Чем вы смотрите вообще?
Ничего там не было … Опять байки от автобусников начинаются . Приехали сидеть в обороне , одну дуру забили и начинают рассказывать, как у них очки отняли . Периодически из своей штрафной выйти не могли , пару контратак за весь матч , пару ударов , один из них дурой залетел с рикошетом , а гонору … Ваш кипер вышел , махнул мимо мяча и стал рисовать в стиле нашего дельфина , что его там якобы толкнули , уже после того, как по мячу промазал кулаком , вот и весь эпизод . Как с Махачкалой , которая жаловалась на пенальти … Сидели всей командой в своей штрафной , даже в контратаку не бегали , а потом три недели рассказывали , как у них очки отняли ..
Ответ Dmitry_Teplov
Ответ 21 Век
С каким нарушением ? Там куча игроков Балтики и Зенита , в которую сам пошел вратарь , понимаете , сам ! Ни к нему пришли , а он сам туда пошел в надежде достать мяч . Махнул мимо него рукой и УЖЕ после того , как промазал , стал рисовать толчок. То есть не в момент , а после ))) а пенальти, какие вопросы ? В мяч не попал , движение ногой в сторону Глушенкова сделал , какие тут вопросы ?
Ну т.е. сам Осинькин посмотрел несколько повторов и нарушения не увидел.
Ответ gleb_k
Это не важно. Главное "все говорят".( Кто все?)
Ответ тралмейстер
Хейтеры Зенита на спортсе. Возможно Осинькин тут тоже есть)
Надеюсь, Осинькина оставят в случае вылета. Игру он нащупал, жалко, поздно.
Ответ Кино Музыка
Здесь вопрос, а захочет ли сам Осинькин вариться в пердивном болоте
Ответ Эдуардо Силва
Сочи надежный проект, почему нет. Проблем с селекцией и финансами точно не будет.
Два основных критерия для фиксации нарушения:
1) Сигнализировать арбитру о возможном фоле в атаке.
2) Все говорят, что был толчок.
Вот главные аргумента при решении судьи (особенно если это против Зенита)
Ответ тралмейстер
Для клуба с особенными: бюджетом, кабинетом, во главе РФС - особенное судейство против. Смешно. В ы об этом воронежцам расскажите, они вернулись и готовы к новым тезисам о деятельности типов из одного городка.
Ответ Ковид 07.10.52
Готовы вернуться обратно в пердив?
Не было там нарушения! Вратарь влетел в толпу и сам лоханулся не достав мяч. Осинькину лишь бы накидать на вентилятор. Гол чистый, ни Нино, ни кто либо другой вратарю не мешали.
Ответ Вова Пупкин
Ну Семак вечно скулит как что не так
Ответ Александр Абхалимов
У Вас как со здоровьем? Семак здесь каким боком?
Еще раз пересмотрел момент с голом. Нино вообще стоял в этой ситуации . Никакого фола, гол чистый. Ерохину - уважение и пожелание нового контракта , ему всего то 36.
Ответ Electro
может вы перепутали гол пропущенный Зенитом? в данном же моменте Нино ведет единоборство с вратарем, движется в него и блокирует. Фол очевидный, гол должны были отменять.
Ответ 21 Век
Только имея альтернативное зрение и альтернативную реальность можно "разглядеть" нарушение. Ну или очень сильное желание думать что Зенит всегда не прав.
Кто все?
Больше всего нравится выражения типа "вся страна видела"
Ваш вратарь сам наскочил в гущу игроков. Нино к Дегтеву вообще был спиной.
Ни судьи в поле, ни ВАР не видели никакого толчка и только шнягин поднял вой, а дальше - потекло говно по трубам.
