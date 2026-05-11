«Футбол перестал быть похож на мужской вид спорта». Корнаухов об удалении Андраде из «Балтики» в матче с «Локо»
Корнаухов об удалении Андраде: футбол перестал быть похож на мужской вид спорта.
Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что защитник «Балтики» Кевин Андраде не заслуживал удаления в матче Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
На 9-й минуте Андраде на фланге попал шипами в область икроножной мышцы Зелимхану Бакаеву.
Главный судья Антон Фролов сперва показал капитану «Балтики» желтую карточку, но после изучения повтора принял решение удалить колумбийца за «серьезное нарушение правил».
«Футбол перестал быть похож на мужской вид спорта. Он попал шипами, но не продавливал ногу до конца.
Это фол на желтую карточку. Как по мне, то здесь красную можно было не давать», — сказал Корнаухов.
«Зенит» уже точно чемпион?26793 голоса
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
71 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
сидел на старом Динамо прямо рядом с эпизодом
А что он хочет,когда женщина выигрывает матчи бундеслиги,а футбольных людей не берут тренировать и судить...
я завидую железным мужикам из поколения Олега Карнаухова, но тут красная