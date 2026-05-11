  • «Футбол перестал быть похож на мужской вид спорта». Корнаухов об удалении Андраде из «Балтики» в матче с «Локо»
71

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что защитник «Балтики» Кевин Андраде не заслуживал удаления в матче Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

На 9-й минуте Андраде на фланге попал шипами в область икроножной мышцы Зелимхану Бакаеву.

Главный судья Антон Фролов сперва показал капитану «Балтики» желтую карточку, но после изучения повтора принял решение удалить колумбийца за «серьезное нарушение правил».

«Футбол перестал быть похож на мужской вид спорта. Он попал шипами, но не продавливал ногу до конца. 

Это фол на желтую карточку. Как по мне, то здесь красную можно было не давать», — сказал Корнаухов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
В своё время Олич карьеру Асатиани закончил и похожем моменте и даже фола не было. Вот это был настоящий футбол)
Ответ Вадим Конышев
да-да, помню этот момент
сидел на старом Динамо прямо рядом с эпизодом
Помню хорошо, но момент был другой - мяч был у Олича, Асатиани его прессинговал, даже не входя в контакт. Олич с места, шипами ударил прямо в колено Асатиани, и даже желтой не получил. Это был период, когда игрокам ЦСКА было дозволено все. Корнаухов, наверное, именно это и имеет в виду: мужской футбол - это когда армейцам можно было все, и им за это ничего не было. Как времена поменялись, так и ЦСКА чемпионить перестал. И слава богу!
Олег Корнаухов«Футбол перестал быть похож на мужской вид спорта»...
А что он хочет,когда женщина выигрывает матчи бундеслиги,а футбольных людей не берут тренировать и судить...
Ответ Сергей Круг
Футбольные люди должны для начала попу оторвать от дивана и что-то сделать чтобы их пригласили тренером , а не языком чесать про героическую карьеру на высочайшем уровне стопятьсот лет
Александр Мостовой, пиши пожалуйста со своего аккаунта
Я не болельщик ни одной из команд, но это железобетонное удаление. А вот перед голом Локо, я бы посмотрел, был ли штрафной.
Ответ I10ff
Штрафные ВАР не смотрит.
А я и не сказал, что Вар. Я бы посмотрел))
умышленно и акцентированно шипами в икроножную мышцу?
я завидую железным мужикам из поколения Олега Карнаухова, но тут красная
Во времена Олега Корнаухова за это даже желтую бы не дали.
Да что уж там, во времена Корнаухова за такое бы Бакаева удалили
Согласен что сегодня перегибают но красная Андраде была железная
Комментарий скрыт
Это очевидная красная. Андраде даже не пытался играть в мяч.
Сзади по ногам шипами в икроножную мышцу. Все по делу.
Тебе объяснили, что футбол - не балет! Это не красная, а желтая. Судья на ровном месте сломал игру, в самом начале.
Я прекрасно помню когда ненахова удалили в Казани в раздевалку дают вторую карточку там даже зацепа не было, ломают игру. Что то не кто не задумался. Тут 100% кк и все какая бедная Балтика, которая якобы показывает ну просто великолепный в кавычках футбол.
Очень грубый фол, красная карточка по делу! Открытыми шипами по икроножной мышце - это мужской футбол? Карнаухов явно бредит!
Ну Карнаухов в бытность игроков чистым игроком не был, у него таких фолов воз и маленькая тележка
Это он еще вчерашнюю смерть Рафиньи не видел.
🤣
Красная карточка по делу и это не обсуждается.
