Энрике о 19-летнем вратаре Марине против «Бреста»: «Ренато отлично справился. «ПСЖ» нужно быть готовым – до финала ЛЧ осталось лишь две недели»
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру вратаря парижан Ренато Марина в матче Лиги 1 с «Брестом» (1:0).
19-летний итальянец дебютировал за «ПСЖ» в декабре в Кубке Франции, всего он провел за клуб 3 матча.
- Что думаете об игре Марина?
– Я хочу, чтобы игроки были готовы, и именно это мы и сделали с Ренато. Он отлично справился. Нам нужно быть готовыми, потому что до финала Лиги чемпионов осталось лишь две недели, – сказал Энрике.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
