  • Энрике о 19-летнем вратаре Марине против «Бреста»: «Ренато отлично справился. «ПСЖ» нужно быть готовым – до финала ЛЧ осталось лишь две недели»
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру вратаря парижан Ренато Марина в матче Лиги 1 с «Брестом» (1:0).

19-летний итальянец дебютировал за «ПСЖ» в декабре в Кубке Франции, всего он провел за клуб 3 матча.

- Что думаете об игре Марина?

– Я хочу, чтобы игроки были готовы, и именно это мы и сделали с Ренато. Он отлично справился. Нам нужно быть готовыми, потому что до финала Лиги чемпионов осталось лишь две недели, – сказал Энрике.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
Да уж,Шевалье не вовремя травму получил,итальянец место второго вратаря отбирает...
Ответ Сергей Круг
Как бы не отобрал статус первого вратаря
Ответ Олег Попов
маловероятно, Сафонов слишком большой путь прошёл, чтобы его задвинуть в финале...
Кажется Энрике все равно с кем брать лч. Дай ему юнного Марине в основу он и с ним возьмет лч
Сафонова тоже надо держать в тонусе до финала, против Ланса выпускать
Ответ wowsergio
У него микротравма, берегут
Комментарий удален пользователем
Ответ Кино Музыка
На травме он сейчас

Тренировался на тренировке
Шевалье в итоге не позавидуешь
