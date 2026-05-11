ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 44-й минуте открыл полузащитник нижегородцев Даниил Лесовой.

Армейцы вырвали победу в самой концовке: отличились Данила Козлов на 88-й минуте и Имран Фиров на 90-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
11 мая 12:15, Совкомбанк Арена
Пари НН
Завершен
1 - 2
1.69xG1.1
ЦСКА
Матч окончен
Лукьянов
90’
+3’
90’
  Фиров
88’
  Козлов
Александров
88’
Вешнер Тичич   Ивлев
84’
73’
Жоао Виктор   Лукин
Олусегун   Урванцев
72’
Лукьянов
69’
67’
Матеус Рейс   Попович
58’
Бандикян   Фиров
58’
Мусаев   Воронов
57’
Баринов   Козлов
Лесовой   Бальбоа
46’
Кирш   Александров
46’
2тайм
Перерыв
  Лесовой
44’
Сефас   Грулев
42’
Калинский
40’
Лесовой
28’
Пари НН
Медведев, Карич, Кирш, Каккоев, Коледин, Калинский, Сарфо, Вешнер Тичич, Лесовой, Сефас, Олусегун
Запасные: Вешнер Тичич, Сидоренко, Лесовой, Кошкин, Крашевский, Кирш, Сефас, Лукьянов, Олусегун, Майга, Смелов
1тайм
ЦСКА:
Тороп, Матеус Рейс, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Кисляк, Бандикян, Круговой, Баринов, Обляков, Мусаев
Запасные: Бандикян, Бадмаев, Пономарчук, Кармо, Жоао Виктор, Мусаев, Баровский, Бесаев, Матеус Рейс, Баринов, Бондаренко
Видите мою аватарку? Как думаете, СКОЛЬКО У МЕНЯ ИНФАРКТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДНЯ!!!!????
Ответ S. A.
не одного.
Ответ S. A.
Ну сегодня понятно, а вчера то что тебя потряхивало? Начал нервничать заранее ?))
МОЛОДОЙ ЧУВАК ЗА 15 МИНУТ ОБОСТРИЛ ИГРУ БОЛЬШЕ ЧЕМ ТУГОСЕРЯ ОБЛЯК ЗА СЕЗОН
Ответ qiqe
А кто-то ещё топом считает этот мешок!
Ответ qiqe
Тугосеря - это лучшее описание Облякова, которое я когда-либо читал.
Фиров вот это заявочка. Уверенно играет парень. Успехов!
Ответ summer-winter
Так помню Дзага впечатлял в дебют
Есть такая фраза - Если драма длиться слишком долго, то она превращается в комедию.

Это как раз про Мусаева (а может быть и не только) парень выкладывается на поле - это никто не отрицает, но как нападающий он все свои моменты просто транжирит. Ты заранее знаешь он сделает все что угодно, но не забьет.

5 матчей ну 10 матчей, а сейчас мы просто можем смотреть в разрезе 2 сезонов.
Тамерлана пора отпускать.

Давайте уже начинать предметно по позициям, Господа.
Ответ FeNs
Не отпускать, а увезти в его аул и оставить там, подальше от футбола.
Ответ FeNs
Фиров молодца! Сначала было ощущение с что он совсем не попал и мы с минус одним. Но концовка... Браво
кривоногие "парижане" могут винить только себя... Такой слив 😁
Вот это дали армейцы концовочку)) Молодцы
Приятно , когда мальчишки забивают!
Ответ Карпов Стас
Давно надо было пацанов выпускать у них глаза горят глядишь и результат будет!!
Кисляк за границу собрался? Размазали как соплю ... Гол Нижнего шикарен.
У Пари НН есть все шансы на победу с таким соперником
Ответ Дубок
С нынешним ЦСКА у любого есть шанс закинуть минимум двушку
Ответ Дубок
Шансы были да
