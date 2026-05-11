  • «Первую лигу можно назвать лучшей в мире – тут все непредсказуемо». Тренер «Факела» Василенко о турнире
Тренер «Факела» Олег Василенко назвал Лигу PARI лучшей лигой мира.

В пятницу воронежский клуб завоевал путевку в Мир РПЛ.

Первая лига – особенная. Она удивительная, не похожа ни на один чемпионат. Пожалуй, ее можно назвать лучшей лигой мира, потому что тут все непредсказуемо, от логистики до команд — каждый может отобрать очки у каждого. Это интересно, и именно поэтому Первую лигу называют лучшей лигой мира.

— Скучать по ней будете?

— Я еще не настолько долго работал в ней, чтобы по ней скучать. Когда мне представилась возможность работать в Премьер‑лиге, все равно смотришь все матчи первого дивизиона, потому что это интересно, — сказал Василенко.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Не переживай, через годик снова встретитесь).
Раньше. С такой игрой, какую Факел показывает весной, его уволят не позже сентября и пойдет снова работать в ЛЛМ.
Пффф...открыл Америку. Лучшая лига мира, она и есть лучшая
Пожалуй, ее можно назвать лучшей лигой мира...и именно поэтому Первую лигу называют лучшей лигой мира...
Я еще не настолько долго работал в ней, чтобы по ней скучать...
Но скучать по самой лучшей лиге мира Олег Василенко не будет.
Конечно не предсказуема. Не когда не знаешь сколько команд получат лицензию что бы выступить в РПЛ
Неужели так сложно открыть руководящие документы РФС и выполнить всё то, что там требуется? Если у вас стадион на 9 тысяч мест, то заранее понятно, что в РПЛ вас не пустят. Сделайте стадиону нужную вместимость и вперёд. Это чисто пример из нескольких пунктов требований.
Или всё по понятиям живёте?
А зачем Вам это знать? Знайте то, что те четыре команды, которые занимают первые четыре места и будут или могут сыграть в РПЛ, все получили лицензии.
всех призываю смотреть батл финального тура, игра сезона для легендарной Уфы. команде трёх шурупов нужно костьми лечь, но удержаться в лиге, для этого им нужно не поиграть в матче против мощнейшего Костромского Спартака. Убитый газон, 176 зрителей на трибунах, игроки-полупрофи и менты с собаками по периметру - всё это лучшая лига мира
Никогда не знаешь, доберется ли команда на выездную игру.
Интрига 👍
А по-моему, там все как везде: у кого больше денег, тот и выходит
У Тулы, Торпедо, Челябинска, Костромы меньше денег, чем у Ротора?

Камаз с бюджетом на серебро второй лиги в топ-5.
Торпедо же не вышло, хотя там деньгам нашли не то применение
ФНЛ базированно лучшая лига в мире.
То непреложная истина. Какого бы качества футбол не показывал Воронеж. Да и практически все обитатели самобытнейшей(футбольной) лиги мира.)
Нечто сродни элитным лигам северно-островных стран. Бюджет по ТМ "Валюра" к примеру идентичен стоимости состава Сокола. Но почувствуй разницу, что называется. Хотя и там (инфра)структрурированно скорее не хуже и не лучше. Но сам антураж. За это нельзя не любить.)
Самая интригующая - это 7й дивизион Англии, постоянно выигрывают неизвестные тебе команды.
