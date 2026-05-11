«Первую лигу можно назвать лучшей в мире – тут все непредсказуемо». Тренер «Факела» Василенко о турнире

Василенко: Первую лигу можно назвать лучшей в мире – тут все непредсказуемо.

Тренер «Факела » Олег Василенко назвал Лигу PARI лучшей лигой мира.

В пятницу воронежский клуб завоевал путевку в Мир РПЛ.

— Первая лига – особенная. Она удивительная, не похожа ни на один чемпионат. Пожалуй, ее можно назвать лучшей лигой мира, потому что тут все непредсказуемо, от логистики до команд — каждый может отобрать очки у каждого. Это интересно, и именно поэтому Первую лигу называют лучшей лигой мира.

— Скучать по ней будете?

— Я еще не настолько долго работал в ней, чтобы по ней скучать. Когда мне представилась возможность работать в Премьер‑лиге, все равно смотришь все матчи первого дивизиона, потому что это интересно, — сказал Василенко.