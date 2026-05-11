«Орхус» стал чемпионом Дании в 6-й раз
«Орхус» обыграл в гостях «Брондбю» (2:0) и стал чемпионом Дании в 6-й раз.
За тур до конца турнира «Орхус» лидирует в таблице, опережая идущего вторым «Мидтьюлланд» на 4 очка.
Последний раз «Орхус» становился чемпионом в 1986 году.
Рекордсмен по титулам в Дании – «Копенгаген» (16).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Орхуса»
Удивительно, что Копенгагена нет даже в топ-6.
