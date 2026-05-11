«Орхус» стал чемпионом Дании в 6-й раз

«Орхус » обыграл в гостях «Брондбю» (2:0) и стал чемпионом Дании в 6-й раз.

За тур до конца турнира «Орхус» лидирует в таблице, опережая идущего вторым «Мидтьюлланд» на 4 очка.

Последний раз «Орхус» становился чемпионом в 1986 году.

Рекордсмен по титулам в Дании – «Копенгаген» (16).

