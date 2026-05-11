Неймар забил в 2-м матче подряд – «РБ Брагантино». У форварда «Сантоса» 6+3 в 13 играх сезона

Неймар забил гол во втором матче подряд.

Форвард «Сантоса » Неймар стал автором победного гола в матче чемпионата Бразилии с «Ред Булл Брагантино » (2:0).

34-летний бразилец забил во второй игре подряд – ранее 6 мая в матче Копа Судамерикана с «Депортиво Реколета» (1:1).

Всего в 13 играх сезона во всех турнирах на счету Неймара 6 голов и 3 ассиста.