  Евсеев про 1:1 с «Ахматом»: «Махачкала» играла качественно и образцово. Результат не устроил»
Евсеев про 1:1 с «Ахматом»: «Махачкала» играла качественно и образцово. Результат не устроил»

Тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев оценил ничью с «Ахматом» (1:1) в Мир РПЛ.

«Результат нас не устроил, так как играли, особенно в первом тайме, очень качественно и образцово. Командные действия были понятны и видны. Можно сказать, что играли с преимуществом, и оно воплотилось в красивый гол.

Второй тайм — наверное, психология. Мы выигрывали, давил результат. Соперник хотел порадовать своих болельщиков, которые тут хорошо поддерживают. За счет хороших фланговых игроков, которые могут обыграть один в один, и вышедших на замену футболистов, добавивших в этих компонентах, они усилили давление. Поэтому не дотерпели.

Наверное, уже не в первый раз мы пропускаем мяч, владея им на стороне соперника и атакуя. Это было здесь и в игре с «Локомотивом». Пространства, которое мы предоставили сопернику, хватило для того, чтобы забить мяч. У нас недоставало игрока в опорной зоне, который подстрахует. Но мы с себя ответственности не снимаем», — сказал Евсеев.

Что, прям так и сказал всё без #%@&# и @&# в этот раз?
