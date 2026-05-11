  • Экс-судья Фернандес: «Беллингем получил от Гарсии мощный удар, который вывел его из игры и рассек губу. Это наказуемо»
Павел Фернандес: удар Гарсии в лицо Беллингему – это пенальти.

Экс-арбитр Павел Фернандес считает, что Алехандро Эрнандес Эрнандес ошибся, не назначив пенальти в ворота «Барселоны» в класико.

«Момент, который в какой-то степени определил исход противостояния, – это возможный пенальти после фола Эрика Гарсии на Джуде Беллингеме. Да, каталонский футболист действительно не собирался бить его, но это мало что значит, потому что правила учитывают не намерения, а действия.

А в этом плане все очевидно: Беллингем получает сильный удар, который выводит его из игры и рассекает губу. Явное доказательство того, что удар был мощным, а потому наказуемым», – подчеркнул Фернандес.

ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса – цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Iusport
Да судья даже игру не остановил, хотя если игрок лежит на газоне после удара по голове, то по правилам должна быть немедленная остановка матча и вызов медиков на поле. Удивительная профнепригодность
Вар нужно модернизировать)) нахер он вообще нужен если такого рода эпизоды остаются без внимания )
Ну если в матче Барсы игрок выключается....то это не считается🤣
Барсе гол засчитали когда игрок Мальорки был в нокауте...
В каком нокауте? Он подставил голову под удар, затем пытался отобрать мяч, а когда понял, что не сможет- решил упасть и полежать. Потом побежал спорить как ни в чем не бывало. Пересмотри момент и не пиши глупость
Ага...
по этому СТА признали что этот гол не должен был быть засчитан?
Легенда Реала сказать по другому не может
В октябрьском класико никто Вар не смотрел, когда мчк свой второй гол забивали с таким же ударом локтем в Кубарси 👍
Бумеранг вернулся, поделом кабинету, мадрид в слезах 👍
Рука Чуамени, рука Чуамени!!!!!
Не выдумывай 🤣 Там Кубарси симулировал.....это он очень любит делать.
