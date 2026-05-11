Экс-судья Фернандес: «Беллингем получил от Гарсии мощный удар, который вывел его из игры и рассек губу. Это наказуемо»

Павел Фернандес: удар Гарсии в лицо Беллингему – это пенальти.

Экс-арбитр Павел Фернандес считает, что Алехандро Эрнандес Эрнандес ошибся, не назначив пенальти в ворота «Барселоны» в класико.

«Момент, который в какой-то степени определил исход противостояния, – это возможный пенальти после фола Эрика Гарсии на Джуде Беллингеме . Да, каталонский футболист действительно не собирался бить его, но это мало что значит, потому что правила учитывают не намерения, а действия.

А в этом плане все очевидно: Беллингем получает сильный удар, который выводит его из игры и рассекает губу. Явное доказательство того, что удар был мощным, а потому наказуемым», – подчеркнул Фернандес.

ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса – цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»