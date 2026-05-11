  • Де Йонг о победе в Ла Лиге: «Барса» была явно лучшей командой Испании. Этот титул особенный еще и потому, что мы выиграли его дома против «Реала»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о победе в Ла Лиге

Каталонцы оформили титул в домашнем матче с «Реалом» (2:0) в 35-м туре. 

«Этот титул особенный еще и потому, что мы выиграли его дома против «Реала». Теперь нужно наслаждаться этим вместе с болельщиками.

Флик очень важен для команды. У него очень четкие идеи, но при этом он дает игрокам большую свободу. Благодаря этому мы можем показывать свое качество.

Каждый титул нужно праздновать по полной. Тем более Ла Лигу – турнир, который длится весь сезон. Мы были явно лучшей командой Испании. Конечно, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, это наша цель. В следующем году у нас будет еще один шанс», – сказал де Йонг. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Зря Капитан так сказал, щас у мадридцев еще сильнее гореть будет)
Так и есть, поздравляем !🎉🎊
Барселона в очередной раз унизила судейский реал
Для самого Френки сезон получился так себе, много травм а потом после возвращения по месяцу был запасным.. то Эрик то Гави.. если Эрика из за не хватки игроков в обороне все равно отправляли в оборону то Гави никуда не сдвинешь, и придется с ним уже бороться, а Гави дает всего чего дает Френки+бешенная самоотдача и грамотный прессинг и отсутствие трескание коленки в топ матчах.
После того, что Перес устроил в Реале с тренерами этого и следовало ожидать.
