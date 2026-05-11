Де Йонг о победе в Ла Лиге: «Барса» была явно лучшей командой Испании. Этот титул особенный еще и потому, что мы выиграли его дома против «Реала»

Де Йонг о победе в Ла Лиге: «Барса» была явно лучшей командой Испании.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о победе в Ла Лиге .

Каталонцы оформили титул в домашнем матче с «Реалом» (2:0) в 35-м туре.

«Этот титул особенный еще и потому, что мы выиграли его дома против «Реала ». Теперь нужно наслаждаться этим вместе с болельщиками.

Флик очень важен для команды. У него очень четкие идеи, но при этом он дает игрокам большую свободу. Благодаря этому мы можем показывать свое качество.

Каждый титул нужно праздновать по полной. Тем более Ла Лигу – турнир, который длится весь сезон. Мы были явно лучшей командой Испании . Конечно, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, это наша цель. В следующем году у нас будет еще один шанс», – сказал де Йонг.