Арбелоа об эпизоде Гарсии с Беллингемом: «Очевидный удар локтем. Нужно спрашивать, почему ВАР не вмешался. Поздравляем «Барсу» с титулом»

Арбелоа об ударе Гарсии в лицо Беллингему: надо спросить, почему ВАР не вмешался.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после поражения от «Барселоны» (0:2) в выездном класико высказался об эпизоде с Эриком Гарсией и Джудом Беллингемом .

Защитник «Барселоны» ударил локтем хавбека «Реала » в собственной штрафной. Беллингем упал на газон, у него появилось рассечение над губой. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не увидел фола.

«На мой взгляд, там был очевидный удар локтем. Нужно спрашивать, почему ВАР не вмешался.

Но мы поздравляем «Барселону» с победой в чемпионате – игра для них сложилась очень удачно уже с первых минут», – сказал Арбелоа.

ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса – цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»