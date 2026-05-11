  • Арбелоа об эпизоде Гарсии с Беллингемом: «Очевидный удар локтем. Нужно спрашивать, почему ВАР не вмешался. Поздравляем «Барсу» с титулом»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после поражения от «Барселоны» (0:2) в выездном класико высказался об эпизоде с Эриком Гарсией и Джудом Беллингемом

Защитник «Барселоны» ударил локтем хавбека «Реала» в собственной штрафной. Беллингем упал на газон, у него появилось рассечение над губой. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не увидел фола. 

«На мой взгляд, там был очевидный удар локтем. Нужно спрашивать, почему ВАР не вмешался.

Но мы поздравляем «Барселону» с победой в чемпионате – игра для них сложилась очень удачно уже с первых минут», – сказал Арбелоа. 

ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса – цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»

Один удар в створ.
Виноват Вар.
Нет пенальти, не пати
Комментарий скрыт
Альваро, ты это… прекращай..
Реала к сожалению сегодня не было
Судья , конечно , специальный ))
Но и у Реала шансов - 0 .
Что по сезону , что в конкретной игре
Горе проигравшим
Как же жалок Мадрид, мало того что Перес не приехал, так еще и в абсолютно проигранном матче они ноют из-за судейства, просто фу 💩
Во первых там никто не ноет. Тренер признал и поздравил соперника с победой. Ему задали вопрос он на него ответил, по твоему это нормально получить по морде в штрафной и быть безнаказанным ?! Зачем тогда этот вар нужен вообще если не рассматриваются такие эпизоды
Где нытье? Его спросили про этот эпизод, он ответил и тут же поздравил с чемпионством.
реал 2 год бесстрофейный 😁
Крота-не крота, а нового ведущего Реал-ТВ перец нашёл. Тренировать не умеет, но ныть и нализывать пончики своим - запросто😎
быстрее бы ты покинул бы реал конусный лизун
Судьбу чемпионства опять решил вар)) Хотя, что он еще может сказать? Самое скучное классико, где одна команда раскатала другую на классе
Хахаа. Где Перес мпомпе? Жарят др др?
Почему ВАР не вмешался? Да потому-что к церемонии уже все было готово, затраты сделаны, "кони" - в смысле - болельщики, были "запряжены" - кому охота было это действо переносить? Да, правила нарушать нельзя. Но когда сильно надо, то ради Месси, ну, или ради Барселоны - можно, вася, можно! На том стояла и будет стоять негрейровская... ой, извините -Ла Лига!
Итурральде об ударе Гарсии в лицо Беллингему: «Это пенальти. Движение локтя к лицу – ключевой фактор»
10 мая, 21:53
ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса – цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»
10 мая, 21:34
Гарсия ударил Беллингема локтем в штрафной «Барсы» – у хавбека «Реала» рассечение над губой. Судья не дал пенальти, а Джуд получил желтую за выход на поле без разрешения
10 мая, 20:50Фото
