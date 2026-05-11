Премьер Испании Санчес поздравил «Барселону» с чемпионством: «Признание великолепной работы всей команды в этом сезоне»

Премьер Испании поздравил «Барселону» с чемпионством.

Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил «Барселону» в победой в Ла Лиге .

«Поздравляю «Барселону» с новым чемпионским титулом в Ла Лиге. Это признание великолепной работы всей команды в этом сезоне.

Поздравления игрокам, тренерскому штабу и всем болельщикам «Барсы». Поздравляем, чемпионы!» – написал Санчес.

