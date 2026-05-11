  • Аллегри о 2:3 с «Аталантой»: «У «Милана» наступил спад. Я не могу упрекнуть игроков, виноватых искать не нужно. Сейчас главное – подготовиться к матчу с «Дженоа»
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал домашнее поражение от «Аталанты» (2:3) в 36-м туре Серии А. 

«Нет смысла обсуждать то, что уже произошло, потому что изменить это мы не можем. Все, что нам остается, – хорошо поработать на следующей неделе и подойти максимально готовыми к матчу с «Дженоа», который станет решающим в борьбе за Лигу чемпионов.

Первые десять минут сегодня были неплохими, но затем мы пропустили практически после первого же момента соперника, и после этого команда развалилась. Во втором тайме, уже при счете 0:3, мы все-таки отреагировали. По крайней мере, начали забивать. Понимаю, что это может звучать странно, но это хороший знак.

Естественно, никто не ожидал, что мы окажемся в настолько сложной ситуации. Я предполагал, что по ходу сезона у команды может случиться спад, но сейчас нужно думать только о следующем матче с «Дженоа», которая очень уверенно играет дома.

Нам нужны энтузиазм и голод до побед. Сейчас проблема не в Леау, не в Фюллькруге, Нкунку, Габбии, Меньяне или ком-то еще. Это проблема всей команды. У Рафы были моменты сегодня, но на следующей неделе он не сыграет, так что нам нужно сосредоточиться на подготовке к игре с «Дженоа».

Логично, что все команды должны играть два последних тура одновременно, но это зависит не от нас. Посмотрим, когда нам сообщат расписание. Я не могу упрекнуть этих ребят – они хорошо работают. Когда нет результата, первым ответственным всегда являюсь я, потому что я главный тренер. Эти ребята всегда выкладывались полностью. Сейчас не нужно искать виноватых – нужно понять, благодаря чему мы выиграли так много матчей в этом сезоне, и добиться еще двух побед.

Я много раз говорил, что место в Лиге чемпионов еще не гарантировано, несмотря на то что все вокруг считали иначе. Потому что я понимал – спада у нас еще не было. Теперь этот спад наступил, и нам нужно правильно завершить сезон», – сказал Аллегри в эфире DAZN. 
 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
Аллегри отличный тренер, особенно если тренирует не команду, за которую ты болеешь.
Да , и очень легко начинаешь сочувствовать таким командам
Виноватых искать не надо, вот он, Аллегри
Команда из главного конкурента Интера и претендента на чемпионство скатилась до уровня соискателя путевки в Кубок УЕФА, а у него спад только наступил.. Хотя чему удивляться, физрук он и в Милане физрук..
Узнаю Макса , создает убогий стиль , какой был у него в Юве в последние годы ни игры не результата , уволят в середине следующего сезона когда команда будет в середине таблицы и провалят еврокубки , перед этим естественно летом распродадут пол состава , которые начнут блистать в других командах , а мы останемся у разбитого корыта , вообщем ничего нового , позор Фрулнаи и носатому
Спад после днища? Болею за Милан ещё с начала 90-ых - давно не видел беспросветности это хуже 10-ых годов - нет ни игроков способных хотя бы биться ни тренера ни адекватного руководства.
