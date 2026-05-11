Аллегри о 2:3 с «Аталантой»: «У «Милана» наступил спад. Я не могу упрекнуть игроков, виноватых искать не нужно. Сейчас главное – подготовиться к матчу с «Дженоа»

Аллегри после 2:3 с «Аталантой»: не нужно искать виноватых.

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри прокомментировал домашнее поражение от «Аталанты» (2:3) в 36-м туре Серии А.

«Нет смысла обсуждать то, что уже произошло, потому что изменить это мы не можем. Все, что нам остается, – хорошо поработать на следующей неделе и подойти максимально готовыми к матчу с «Дженоа», который станет решающим в борьбе за Лигу чемпионов.

Первые десять минут сегодня были неплохими, но затем мы пропустили практически после первого же момента соперника, и после этого команда развалилась. Во втором тайме, уже при счете 0:3, мы все-таки отреагировали. По крайней мере, начали забивать. Понимаю, что это может звучать странно, но это хороший знак.

Естественно, никто не ожидал, что мы окажемся в настолько сложной ситуации. Я предполагал, что по ходу сезона у команды может случиться спад, но сейчас нужно думать только о следующем матче с «Дженоа », которая очень уверенно играет дома.

Нам нужны энтузиазм и голод до побед. Сейчас проблема не в Леау , не в Фюллькруге , Нкунку , Габбии , Меньяне или ком-то еще. Это проблема всей команды. У Рафы были моменты сегодня, но на следующей неделе он не сыграет, так что нам нужно сосредоточиться на подготовке к игре с «Дженоа».

Логично, что все команды должны играть два последних тура одновременно, но это зависит не от нас. Посмотрим, когда нам сообщат расписание. Я не могу упрекнуть этих ребят – они хорошо работают. Когда нет результата, первым ответственным всегда являюсь я, потому что я главный тренер. Эти ребята всегда выкладывались полностью. Сейчас не нужно искать виноватых – нужно понять, благодаря чему мы выиграли так много матчей в этом сезоне, и добиться еще двух побед.

Я много раз говорил, что место в Лиге чемпионов еще не гарантировано, несмотря на то что все вокруг считали иначе. Потому что я понимал – спада у нас еще не было. Теперь этот спад наступил, и нам нужно правильно завершить сезон», – сказал Аллегри в эфире DAZN.

