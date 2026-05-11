Тебас поздравил «Барсу» с чемпионством: «Уверенно и абсолютно заслуженно выиграли лучшую лигу мира. Они построили смелую, интенсивную и узнаваемую команду»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поздравил «Барселону» с победой в Ла Лиге.
«Они построили смелую, интенсивную и узнаваемую команду. Благодаря молодым талантам, амбициям и очень четкой игровой идее они все вместе создают по-настоящему крепкий проект.
Они уверенно и абсолютно заслуженно выиграли лучшую лигу мира – Ла Лигу.
Поздравления тренерскому штабу, игрокам, руководству и болельщикам «Барселоны» с этим титулом», – написал Тебас.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Хавьера Тебаса в Х
12 комментариев
Не помню, чтобы Барса выиграла кубок ФНЛ
Лучшую лигу мира хахахах, сам себя не похвалишь, ни кто не похвалит!
Но это не отменяет факт что Тебас худший президент Ла Лиги.
Лучшую лигу мира? Они ФНЛ разве выиграли?
что лучшая лига мира - это факт. их команда аж в финал Лиги Конференций вышла!
До ФНЛ ещё добраться надо ребят
Да хрен там, Факел бы ей не дал Лучшую Лигу мира выиграть.
Барсу с чемпионством! А Реал в этом сезоне настолько скатился, что главная задача клуба на сезон - найти крота)))
Чиииивооооо!?? Лучшую лигу мира!?? Лучшая лига мира это Пердив, пора бы запомнить и зарубить себе на носу!!
Кстати, Барсе там и место за Негрейру.
Тебас наверное не знает, что лучшая лига мира это ФНЛ или же Пердив
