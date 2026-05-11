  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тебас поздравил «Барсу» с чемпионством: «Уверенно и абсолютно заслуженно выиграли лучшую лигу мира. Они построили смелую, интенсивную и узнаваемую команду»
12

Тебас поздравил «Барсу» с чемпионством: «Уверенно и абсолютно заслуженно выиграли лучшую лигу мира. Они построили смелую, интенсивную и узнаваемую команду»

Тебас поздравил «Барсу» с чемпионством: заслуженно выиграли лучшую лигу мира.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поздравил «Барселону» с победой в Ла Лиге. 

«Они построили смелую, интенсивную и узнаваемую команду. Благодаря молодым талантам, амбициям и очень четкой игровой идее они все вместе создают по-настоящему крепкий проект.

Они уверенно и абсолютно заслуженно выиграли лучшую лигу мира – Ла Лигу.

Поздравления тренерскому штабу, игрокам, руководству и болельщикам «Барселоны» с этим титулом», – написал Тебас.

50 причин восхищаться «Барсой»

Так каталонские фанаты празднуют титул на площади в Барселоне – смотрите на ВидеоСпортсе’’ ⤵️

«Зенит» уже точно чемпион?27024 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Хавьера Тебаса в Х
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХавьер Тебас
logoХанс-Дитер Флик
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не помню, чтобы Барса выиграла кубок ФНЛ
Лучшую лигу мира хахахах, сам себя не похвалишь, ни кто не похвалит!
Но это не отменяет факт что Тебас худший президент Ла Лиги.
Лучшую лигу мира? Они ФНЛ разве выиграли?
что лучшая лига мира - это факт. их команда аж в финал Лиги Конференций вышла!
До ФНЛ ещё добраться надо ребят
Да хрен там, Факел бы ей не дал Лучшую Лигу мира выиграть.
Барсу с чемпионством! А Реал в этом сезоне настолько скатился, что главная задача клуба на сезон - найти крота)))
Чиииивооооо!?? Лучшую лигу мира!?? Лучшая лига мира это Пердив, пора бы запомнить и зарубить себе на носу!!
Ответ Recreated
Чиииивооооо!?? Лучшую лигу мира!?? Лучшая лига мира это Пердив, пора бы запомнить и зарубить себе на носу!!
Кстати, Барсе там и место за Негрейру.
Тебас наверное не знает, что лучшая лига мира это ФНЛ или же Пердив
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси поздравил «Барселону» с чемпионством после 2:0 в домашнем класико: «Да здравствует «Барса»!»
10 мая, 22:09
Канселу первым в истории выиграл 4 из 5 топ-лиг Европы – Испания, Англия, Германия и Италия
10 мая, 22:06
«Барселона» первой в истории выиграла 18 домашних матчей Ла Лиги подряд
10 мая, 22:03
Итурральде об ударе Гарсии в лицо Беллингему: «Это пенальти. Движение локтя к лицу – ключевой фактор»
10 мая, 21:53
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
15 минут назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
39 минут назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
53 минуты назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
8 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
11 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
29 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
36 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
Рекомендуем