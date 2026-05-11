Тебас поздравил «Барсу» с чемпионством: «Уверенно и абсолютно заслуженно выиграли лучшую лигу мира. Они построили смелую, интенсивную и узнаваемую команду»

Тебас поздравил «Барсу» с чемпионством: заслуженно выиграли лучшую лигу мира.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поздравил «Барселону» с победой в Ла Лиге.

«Они построили смелую, интенсивную и узнаваемую команду. Благодаря молодым талантам, амбициям и очень четкой игровой идее они все вместе создают по-настоящему крепкий проект.

Они уверенно и абсолютно заслуженно выиграли лучшую лигу мира – Ла Лигу.

Поздравления тренерскому штабу, игрокам, руководству и болельщикам «Барселоны» с этим титулом», – написал Тебас.

