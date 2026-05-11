«Милан» 7 матчей не побеждает «Аталанту» – с 2023 года. «Россонери» проиграли 5 раз за это время

«Милан» проиграл 5 из 7 последних матчей против «Аталанты».

«Милану» не удается обыграть «Аталанту» больше трех лет.

Команда Массимилиано Аллегри уступила бергамаскам на своем поле в 36-м туре Серии А – 2:3.

В трех последних сезонах клубы встречались семь раз. «Россонери» потерпели пять поражений и два раза сыграли вничью. Последняя победа – в феврале 2023 года.