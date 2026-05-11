Шмейхель об отмене гола «Вест Хэма»: «Это неправильно. «Арсенал» не возглавлял бы таблицу, если бы такие моменты считались фолом. Именно так он забил много мячей»
Петер Шмейхель остался недоволен решением Криса Каваны отменить гол «Вест Хэма» в ворота «Арсенала» (0:1) в АПЛ.
«Это решение сегодня – оно просто неправильное на многих уровнях. Что меня действительно бесит, так это то, что «Арсенал» никогда бы не возглавлял таблицу, если бы такие моменты считались фолом.
Именно так они забили очень много голов: блокируя игроков, удерживая их, делая самые разные вещи. А теперь мы дошли до этого... ВАР смотрел момент пять минут. Даррен Инглэнд, видеоассистент, смотрел пять минут.
Он снова и снова запускает повтор – уже одно это вызывает огромные сомнения в решении. Это не может считаться фолом, не может.
Я думаю, что это совершенно неправильно. Я просто не понимаю, почему вдруг теперь это фол, если весь сезон для всех команд это не было фолом.
Все это просто безумие», – заявил экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» в эфире Viaplay.
У Арсенала туча голов после угловых в абсолютно таком же стиле.
После некоторых из них я буквально произносил "Как ЭТО может не быть фолом?"
Однако же в АПЛ такие маневры в исполнении Арсенала почему-то не считаются фолом.
Один из них впервые проигрывает чемпионскую гонку, а второй после титула Арсенала будет иметь самую длинную засуху без чемпионства среди топ-клубов
И люди на полном серьезе сравнивают это с действиями игроков Арсенала при угловых, которые просто блокируют кипера корпусом
Шмейхель афигенно неправ, чистый фол.