  • Шмейхель об отмене гола «Вест Хэма»: «Это неправильно. «Арсенал» не возглавлял бы таблицу, если бы такие моменты считались фолом. Именно так он забил много мячей»
Петер Шмейхель остался недоволен решением Криса Каваны отменить гол «Вест Хэма» в ворота «Арсенала» (0:1) в АПЛ.

«Это решение сегодня – оно просто неправильное на многих уровнях. Что меня действительно бесит, так это то, что «Арсенал» никогда бы не возглавлял таблицу, если бы такие моменты считались фолом.

Именно так они забили очень много голов: блокируя игроков, удерживая их, делая самые разные вещи. А теперь мы дошли до этого... ВАР смотрел момент пять минут. Даррен Инглэнд, видеоассистент, смотрел пять минут.

Он снова и снова запускает повтор – уже одно это вызывает огромные сомнения в решении. Это не может считаться фолом, не может.

Я думаю, что это совершенно неправильно. Я просто не понимаю, почему вдруг теперь это фол, если весь сезон для всех команд это не было фолом.

Все это просто безумие», – заявил экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» в эфире Viaplay.

Посмотрел повтор, ни за кого не болею в АПЛ, по-моему там просто чистейший фол - просто рукой перекрыли руки вратарю.
да ты что!! а повторы голов арсенала когда-нибудь смотрел?))
Всё бы ничего, но в чем тут Шмейхель не прав?:))
У Арсенала туча голов после угловых в абсолютно таком же стиле.
После некоторых из них я буквально произносил "Как ЭТО может не быть фолом?"
Однако же в АПЛ такие маневры в исполнении Арсенала почему-то не считаются фолом.
Анониры даже от комментария профессионального вратаря (чемпиона АПЛ) оскорбились. Очередной пример мерзкого двуличия.
Собаки лают, караван идет 😁👌🏽
бывшие профессиональные игроки несут чушь периодически, бывшие игроки мю несут чушь постоянно
Я вот смотрю на легенд МЮ, и из тех, про кого хоть чё-то слышно, только Каррик и Руни адекватные. Первый наиболее успешен как тренер, а второй после ухода на телевидение хоть не брызжет токсичностью направо-налево

Ну ещё Фердинанд ни рыба, ни мясо. А остальные? Скоулз и Кин вечно недовольны всем и всеми, Нэвилл ходячий мем, Шмейхель херню несёт, Гиггза отменили по всей Британии из-за того, что спал с женой брата, Эвра вообще психически нездоровый
Комментарий скрыт
Да они Кэррика с говном смешивают, который на 3м месте идет, после «успешного» прошлого сезона - мне до сих пор интересно, что же он в свое время такого плохого сделал. А уж негативить в сторону Арсенала, который по сути был единственным конкурентом МЮ в те года - наверно святым делом считают.
Я тоже не фанат Арсенала, но там фол чистейший. Там следующим шагом просто вратаря на прогиб взять и заломать оставалось.
Арсенал таких голов в этом сезоне забил достаточно, только им фолы не свистели)
Хоть один назови
Что ещё может сказать бывший вратарь двух Манчестеров?😂

Один из них впервые проигрывает чемпионскую гонку, а второй после титула Арсенала будет иметь самую длинную засуху без чемпионства среди топ-клубов
Skajet - Da ne qorit u menya, ne qorit😄 Schmeichel pri vsem uvajenii, cut lucshe Evra - etalonnıy sore loser) Nu ne umeet cel dostoyno prinimat neuqodnoe
Фолили бы так против самого Шмейхеля в таком важном матче- посмотрели бы на его реакцию. Тут даже не фол, а двойной фол- один чуть не душит, второй сзади тянет майку.
С тобой согласен это нарушение, но тут вопрос почему когда АРС делает в том же самом матче против МЮ это не считалось фолом?
потому что там за майку вратаря никто не хватал, и рукой не держал
Люди на полном серьезе не видят тут ДВОЙНОГО нарушения? Один игрок мешает киперу поднять руки, второй тянет за майку.

И люди на полном серьезе сравнивают это с действиями игроков Арсенала при угловых, которые просто блокируют кипера корпусом
Все ждал когда появятся челики, которые будут орать: "- Ви не понимаете. Это другое!!!" 🤣🤣🤣
О чем речь?
Чего ещё ожидать от легенды Ман Сити
Смешно, когда предвзятый воротчик, комментирует. Атака вратаря с завалом за футболку одним игроком и физическое удержание рук - другим. Во вратарской... что тут стонать, Петер.
Повтор смотрели так долго потому, что понимали ответственность этого матча.
Шмейхель афигенно неправ, чистый фол.
