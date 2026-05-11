Шмейхель об отмене гола «Вест Хэма»: «Это неправильно. «Арсенал» не возглавлял бы таблицу, если бы такие моменты считались фолом. Именно так он забил много мячей»

Петер Шмейхель: решение отменить гол «Вест Хэма» неверное.

Петер Шмейхель остался недоволен решением Криса Каваны отменить гол «Вест Хэма » в ворота «Арсенала » (0:1) в АПЛ .

«Это решение сегодня – оно просто неправильное на многих уровнях. Что меня действительно бесит, так это то, что «Арсенал» никогда бы не возглавлял таблицу, если бы такие моменты считались фолом.

Именно так они забили очень много голов: блокируя игроков, удерживая их, делая самые разные вещи. А теперь мы дошли до этого... ВАР смотрел момент пять минут. Даррен Инглэнд, видеоассистент, смотрел пять минут.

Он снова и снова запускает повтор – уже одно это вызывает огромные сомнения в решении. Это не может считаться фолом, не может.

Я думаю, что это совершенно неправильно. Я просто не понимаю, почему вдруг теперь это фол, если весь сезон для всех команд это не было фолом.

Все это просто безумие», – заявил экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» в эфире Viaplay.