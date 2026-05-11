  Месси поздравил «Барселону» с чемпионством после 2:0 в домашнем класико: «Да здравствует «Барса»!»
Месси поздравил «Барселону» с чемпионством после 2:0 в домашнем класико: «Да здравствует «Барса»!»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси поздравил каталонский клуб с чемпионством. 

Команда под руководством Ханс-Дитера Флика обыграла «Реал» (2:0) в домашнем класико, эта победа обеспечила каталонцам титул. 

«Чемпионы! Да здравствует «Барса»!» – написал Месси. 

Изображение: соцсеть Лионеля Месси

«Барселона» впервые в истории оформила чемпионство в класико. Ранее лишь «Атлетико» брал титул после игры с «Реалом» – в сезоне-1976/77

Так каталонские фанаты празднуют титул на площади в Барселоне – смотрите на ВидеоСпортсе’’ ⤵️

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм Лионеля Месси
Да и Месси тоже пусть выиграет свой второй ЧМ подряд в этом году, чтобы Барса тоже поздравила его
пусть лучше Испания, в которую поедут с большой вероятностью 7 игроков из Барселоны. Давно такого представительства там не было, надо топить за них.
Комментарий скрыт
Именно с появлением Месси начался тот бесконечный поток уничтожения Реала с его доминацией в личных встречах, а Флик с Ямалем и Педри с парнями довели до нынешнего равновесия в 106 на 106 в Класико! Уверен, что с такими игроками и тренером Барса преуспеет над Реалом ещё много и много раз в будущем! Удачи им в этом…)
Да, конечно, лучший бомбардир и ассистент эль Класико с двумя хеттриками не имеет отношения практически ни к чему в этих Эль класико)
На горшок и спать, страдалец. И второго страдальца с собой забери.
Месси красавела, играя не за Барселону, пятую точку фанатов «Халва Мадрид» поджигает 🤣🤣🤣🤣🤣
жалко что не присутствовал лично на стадионе. думаю из-за Лапорты.
Нет, потому что он сейчас в США и готовится к матчам МЛС и ЧМ, есть другие дела, кроме как на трибунах сидеть.
И уже третье чемпионство без Месси. Как быстро время летит.
Уже пять лет, как Месси нет в «Барсе»…
Да раньше представить не мог барсу без Месси
да здравствует Барселона да здравствует Месси
Эх как жаль Месси не хватает в нынешней Барсе
