Месси поздравил «Барселону» с чемпионством после 2:0 в домашнем класико: «Да здравствует «Барса»!»

Лионель Месси поздравил «Барселону» с чемпионством.

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси поздравил каталонский клуб с чемпионством.

Команда под руководством Ханс-Дитера Флика обыграла «Реал » (2:0) в домашнем класико, эта победа обеспечила каталонцам титул.

«Чемпионы ! Да здравствует «Барса»!» – написал Месси.

«Барселона» впервые в истории оформила чемпионство в класико. Ранее лишь «Атлетико» брал титул после игры с «Реалом» – в сезоне-1976/77

