Канселу первым в истории выиграл 4 из 5 топ-лиг Европы – Испания, Англия, Германия и Италия
Жоау Канселу стал первым футболистом в истории, выигравшим четыре из пяти ведущих европейских чемпионатов.
Португальский защитник в воскресенье выиграл чемпионат Испании с «Барселоной».
За свою карьеру 31-летний Канселу также побеждал в АПЛ с «Манчестер Сити», в Серии А с «Ювентусом» и в Бундеслиге с «Баварией».
Кроме того, он также выигрывал чемпионат Португалии с «Бенфикой». Из топ-5 лиг ему не хватает только титула во французской Лиге 1.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Ну а Канселу молодец. Стал чемпионом в 4 сильнейших лигах Европы. При этом он формально считается ещё и чемпионом Португалии