Канселу первым в истории выиграл 4 из 5 топ-лиг Европы – Испания, Англия, Германия и Италия

Канселу выиграл 4 из 5 топ-лиг Европы – первым в истории.

Жоау Канселу стал первым футболистом в истории, выигравшим четыре из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Португальский защитник в воскресенье выиграл чемпионат Испании с «Барселоной».

За свою карьеру 31-летний Канселу также побеждал в АПЛ с «Манчестер Сити », в Серии А с «Ювентусом » и в Бундеслиге с «Баварией».

Кроме того, он также выигрывал чемпионат Португалии с «Бенфикой». Из топ-5 лиг ему не хватает только титула во французской Лиге 1.

