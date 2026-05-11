  • Канселу первым в истории выиграл 4 из 5 топ-лиг Европы – Испания, Англия, Германия и Италия
Канселу первым в истории выиграл 4 из 5 топ-лиг Европы – Испания, Англия, Германия и Италия

Жоау Канселу стал первым футболистом в истории, выигравшим четыре из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Португальский защитник в воскресенье выиграл чемпионат Испании с «Барселоной».  

За свою карьеру 31-летний Канселу также побеждал в АПЛ с «Манчестер Сити», в Серии А с «Ювентусом» и в Бундеслиге с «Баварией».

Кроме того, он также выигрывал чемпионат Португалии с «Бенфикой». Из топ-5 лиг ему не хватает только титула во французской Лиге 1.

Так каталонские фанаты празднуют титул на площади в Барселоне – смотрите на ВидеоСпортсе’’ ⤵️

«Зенит» уже точно чемпион?
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Нужно выкупать. Этот парень ещё пару сезонов может давать результат.
Комментарий удален пользователем
Не топовый )))
Канселу первым в истории выиграл 4 из 4 топ-лиг Европы
Это будет правильней
Вот это я понимаю, правильный заголовок!
РПЛ не покорится, сколько ни тужись, парень
Через пару лет уйдет в Зенит и будет 5 из 5
😂👍
Пора в ПСЖ переходить.
Da tolko tam problema, na flanqax Hakimi/Mendes)) No radi titula mojno i na skameyke😄
это он удачно зашёл
Ну Лигу-1 можно не считать топ лигой, это скорее лига где играет топ клуб. Ведь большинство еврокубковых очков для того чтобы Лига-1 всё ещё была в топ-5 приносит именно ПСЖ.
Ну а Канселу молодец. Стал чемпионом в 4 сильнейших лигах Европы. При этом он формально считается ещё и чемпионом Португалии
да ладно, на высоких стадиях ЕК хотя бы 1 французская команда есть чуть ли не каждый год...чего не всегда можно сказать про ту же Италию
а неформально, дмит саныч?
Танос в мире футбола
Все 4 топ лиги выиграл, мощно
Мог бы в ПСЖ ещё на сезон заглянуть перед окончанием карьеры чтоб установить абсолютный рекорд, но при Энрике конечно шансов там появиться у него нет, при любом другом тренере такое было бы возможно, особенно когда ПСЖ брал звёздных игроков в возрасте
Потом можно и на покой в РПЛ, полирнуть зимним кубком, весенним чемпионом и еще чем-нибудь-)
Я вообще забыл, что он в Баварии играл. Но, справедливости ради, играл он в гегемонах, но все равно красавчик. С такими крайними, как у ПСЖ, вряд ли он попадет, поэтому 5 из 5 он не сделает
Ну гегемоны, по сути, на тот момент абсолютные, только Юве и Бавария.
