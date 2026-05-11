«Барселона» первой в истории выиграла 18 домашних матчей Ла Лиги подряд

«Барселона» установила рекорд по победам в домашних матчах в Ла Лиге .

Команда Ханси Флика обыграла «Реал » на «Камп Ноу » со счетом 2:0 в 35-м туре.

Прежде еще никому в высшей лиге Испании не удавалось выиграть 18 матчей подряд на своем поле.

Если 17 мая «Барселона » победит дома «Бетис», то у нее будет 19 побед из 19 возможных – максимально возможный результат.

