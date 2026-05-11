«Барселона» первой в истории выиграла 18 домашних матчей Ла Лиги подряд
«Барселона» установила рекорд по победам в домашних матчах в Ла Лиге.
Команда Ханси Флика обыграла «Реал» на «Камп Ноу» со счетом 2:0 в 35-м туре.
Прежде еще никому в высшей лиге Испании не удавалось выиграть 18 матчей подряд на своем поле.
Если 17 мая «Барселона» победит дома «Бетис», то у нее будет 19 побед из 19 возможных – максимально возможный результат.
Так каталонские фанаты празднуют титул на площади в Барселоне
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
Вот и главная причина этого чемпионства, а не слабый мардрид. Барса играет от себя, вообще по барабану, что там делает мадрид.
Флик велИк!
Великая история пишется при таких ограничениях. Флик феноменален
Надо не останавливаться на празднованиях и сделать все, чтобы Барселона дома осталась исключительно победной )
