Итурральде об ударе Гарсии в лицо Беллингему: «Это пенальти. Движение локтя к лицу – ключевой фактор»
Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что «Реал» должен был исполнять пенальти в матче с «Барселоной».
Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не стал назначать 11-метровый удар после того, как Эрик Гарсия попал локтем в лицо Джуду Беллингему во втором тайме игры 35-го тура Ла Лиги.
«Это пенальти, потому что он поднимает локоть. Это ключевой фактор – движение локтя в направлении лица.
Эрик Гарсия в начале эпизода бежит с опущенным локтем, видит Беллингема и поднимает его. Следовало назначить пенальти.
ВАР не вмешивается, если что-то происходит по неосторожности, но вмешивается, если это опасное действие. Движение локтя по направлению к лицу – это опасное действие», – сказал экс-рефери.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
82 комментария
Даже и близко не пенальти
Африканский гоп-стоп у Мадрида теперь не пройдёт😼
Реал вышел постоять.
Уровень лицемерия не то, что 80 = скорее, 800-ый:)
Ну да ладно, глоры Барсы, так даже Флик полчаса распинался в интервью на эту тему:)
К чему это откровенно бредовое решение?
Ну назначили бы абсолютно уместную пенку - кто знает, как сложилась бы дальше игра?
А так - словно отработали бабло.
Как вообще можно объяснить оба решения с тяжелыми ударами локтями в лицо игроков Реала в двух матчах?