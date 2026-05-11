  • Итурральде об ударе Гарсии в лицо Беллингему: «Это пенальти. Движение локтя к лицу – ключевой фактор»
Итурральде об ударе Гарсии в лицо Беллингему: «Это пенальти. Движение локтя к лицу – ключевой фактор»

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что «Реал» должен был исполнять пенальти в матче с «Барселоной».

Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не стал назначать 11-метровый удар после того, как Эрик Гарсия попал локтем в лицо Джуду Беллингему во втором тайме игры 35-го тура Ла Лиги.

«Это пенальти, потому что он поднимает локоть. Это ключевой фактор – движение локтя в направлении лица.

Эрик Гарсия в начале эпизода бежит с опущенным локтем, видит Беллингема и поднимает его. Следовало назначить пенальти.

ВАР не вмешивается, если что-то происходит по неосторожности, но вмешивается, если это опасное действие. Движение локтя по направлению к лицу – это опасное действие», – сказал экс-рефери.

Пенальти, пожалуй, был. Но не думаю, что это что-либо изменило. Уж слишком безволен был Реал на протяжении всего матча.
Комментарий скрыт
Там гарсия великолепно подстроился корпусом и УЖЕ был на мяче, а сам биленгем пригнулся, падая и не контролируя ситуацию, наткнулся на Гарсию
Даже и близко не пенальти
Кого это теперь волнует. Барса, на удивление, играла борзо, даже грубее, чем Реал. Мальчики подросли. Если Ханси останется и справится с ними, будет банда, конечно, что твой класс 92
Так конечно, там Гави с Фермином только чего стоят)
Африканский гоп-стоп у Мадрида теперь не пройдёт😼
Разумеется, ведь судья многократно закрывал глаза на эти фолы. Ольмо столько раз сфолил, а жк получил за разборки. Тоже самое канселу, сам валится на ровном месте на пол, хватает мяч, толкается руками налево и направо, судья молчит. Вот они и начали борзеть
У Реала тв появилась передача на год вперед после этого.
Ждём еще комментарии экс-судьи Фернандеса😂
Какие отвратительные фанатята бчк, какой клуб такие и его игроки и фанатята!
У Барсы даже в локтях было движение.
Реал вышел постоять.
Пенальти нет и реал опять проиграл... странные совпадения.
Смешно такое читать , учитывая, как реки соплей глоров Барсы чуть не смыли со спортса всех болел Атлетико на фоне требований поставить пенку и выдать красную игроку мадридской команды за ВНЕИГРОВУЮ ситуацию:))

Уровень лицемерия не то, что 80 = скорее, 800-ый:)
Ну да ладно, глоры Барсы, так даже Флик полчаса распинался в интервью на эту тему:)
Впервую очередь мяч был уже потерян, это ключевое, да по инерции Гарсия влетел локтем, но Беля уже не владел мячом. Профнепригодным судейкам приходится каждый раз объяснять футбольные моменты как детишкам ...
Эпизод один в один как было у Мбаппе, где игрок сам инициатор, Гарсия даже не смотрел в его сторону, задача Эрика была занять позицию, а Джуд там начал сыпаться, и наклонился так, что вписался в этот локоть, где там пенальти, так же и у Мбаппе, защитник выиграл позицию, а Кильян сам влетает в его руку.
Таким макаром можно всегда держать свою заточку на уровне локтей бегущего впереди тебя защитника и нет-нет, да отхватишь локтем, как пить дать. Нет там никакого пенальти. Не было акцентированного движения руки от Кубарси.
Ну нет, локтями так лучше не размахивать в штрафной. Он прям совсем широко ими крутил, Барсе повезло, что судьи решили это не судить.
Ну то есть когда кубарси завалился от локтя тоже ничего не было ? Или это другое как обычно😂
Чистый пенальти и жёлтая. Может если бы счёт был бы 1-2 то возможно матч закончился бы иначе.
Причем ведь по большому счету это ни на что не повлияло бы - даже при поражении Барса не упустила бы титул, а тут еще даже не ничья на горизонте была.
К чему это откровенно бредовое решение?
Ну назначили бы абсолютно уместную пенку - кто знает, как сложилась бы дальше игра?
А так - словно отработали бабло.
Как вообще можно объяснить оба решения с тяжелыми ударами локтями в лицо игроков Реала в двух матчах?
Почему фанаты Реала всегда говорят «может быть» только в контексте своей команды ? Почему вы забываете, что Решфорд, Ферран и Левандовски не забили свои 100% моменты ? И почему вы решили , что пенальти это гарантировано гол, лол
