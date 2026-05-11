Итурральде об ударе Гарсии в лицо Беллингему: «Это пенальти. Движение локтя к лицу – ключевой фактор»

Итурральде об ударе Гарсии в лицо Беллингему: это пенальти.

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что «Реал » должен был исполнять пенальти в матче с «Барселоной».

Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не стал назначать 11-метровый удар после того, как Эрик Гарсия попал локтем в лицо Джуду Беллингему во втором тайме игры 35-го тура Ла Лиги .

«Это пенальти, потому что он поднимает локоть. Это ключевой фактор – движение локтя в направлении лица.

Эрик Гарсия в начале эпизода бежит с опущенным локтем, видит Беллингема и поднимает его. Следовало назначить пенальти.

ВАР не вмешивается, если что-то происходит по неосторожности, но вмешивается, если это опасное действие. Движение локтя по направлению к лицу – это опасное действие», – сказал экс-рефери.