  • Арбелоа о 0:2 в класико: «Сложно подобрать слова. Понимаю гнев болельщиков «Реала», сезон фактически завершен. Я просил игроков бороться до конца»
Арбелоа о 0:2 в класико: «Сложно подобрать слова. Понимаю гнев болельщиков «Реала», сезон фактически завершен. Я просил игроков бороться до конца»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался после поражения от «Барселоны» в выездном матче 35-го тура Ла Лиги

В результате победы каталонский клуб оформил чемпионство. «Сливочные» останутся без трофеев в этом сезоне. 

«Матч для нас слишком рано пошел по крайне тяжелому сценарию. Против нас играл очень сильный соперник – команда, которая великолепно чувствует себя, когда ведет в счете. Они умеют контролировать мяч, грамотно распределяют позиции игроков, это очень хорошо выстроенная команда. Жаль, что нам не удалось реализовать хотя бы один из моментов, которые у нас были. Я попросил игроков бороться до самого конца, и именно это мы старались делать».

Обращение к болельщикам и оценка сезона

«Сейчас сложно подобрать слова. Мы понимаем разочарование, неудовлетворенность и недовольство болельщиков этим сезоном. Все, что мы можем сделать, – продолжать работать и смотреть в будущее, извлекая уроки из всех ошибок, которые допустили в этом году. «Реал Мадрид» всегда возвращается. Мы много раз падали и много раз поднимались. Но я прекрасно понимаю гнев любого болельщика – ситуацию необходимо менять». 

О концовке сезона

«Теперь на нас еще больше ответственности. Даже если наш сезон уже фактически завершен, мы не имеем права расслабляться. Мы обязаны выходить на поле только за победой, потому что защищаем нечто большее, чем мы сами, – эмблему «Реала». Нам нужно провести три больших матча и одержать три большие победы», – сказал Арбелоа. 

«Зенит» уже точно чемпион?26679 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
Значит уволили Алонсо, назначили его, чтобы он в конце сезона поздравил Барселону с чемпионством?
Судьба Хаби Алонсо была решена, когда он посмел обыграть Барсу в Эль-Класико.

Это не соответствует принципам нового Галактикос, это плевок в традиции сезона 24/25. А Арбелоа молодец и получит контракт на 5 лет.
Не только для этого. А крота кто должен искать по твоему?
На самом деле персонально к Арбелоа у меня вопросов мало.
Хоть его и принято хейтить, я на другой стороне.
1. Он же не сливал Алонсо. Ему предложили быть временным тренером после ухода, он согласился (мб там ультиматумы от руководства были, мы же не знаем деталей)
2. Он изначально приходил как временный тренер до конца сезона. Камон, у него условия были: трофей и мы подумаем, оставлять ли тебя. После вылета из кубка (первый же матч Арбелоа) трофей в Испании и уж тем более в лч были маловероятны, а потому и вопросов мало.
3. У чела хорошие результаты.
Он выбил крепкую Бенфику, 2 раза обыграл сити, что вообще нонсенс, до последнего боролся с Баварией.
Многие поражение - не совсем его вина. Что он может сделать, если типы даже на матчи против команд из зоны вылета настроиться на могут?
Он не мог заменить Вини и Мбаппе на 60-ой минуте против условной Осасуны. Завтра же Перес его бы уволил.
4. Человек активно задействовал молодежь. На моей памяти это вообще первый тренер Реала, который настолько активно подпускал Кастилью к старту. Как минимум - некоторым он задрал ценники. Как максимум - мб Питарч или Паласиос смогут быть хотя бы запасными в клубе.
5. Люди, которые критикуют его поведение, вы вообще не врубаетесь, в какой момент он пришел?
Он физически не мог также менять Вини или Мбаппе, очевидно негласно это было в его условии работы. Он должен был и даже был обязан их хвалить постоянно и в старт ставить.
6. Против кого ему было дозволено, он жесткость проявил. Вспомните хотя бы, когда Трент опоздал, он его в запас усадил. А почему Себальос не играет? Почему Каррерас сидит в запасе? Чё Асенсио на месяц пропал с радаров?
7. Арбелоа грамотно старался отводить угрозу от игроков, забирая негатив на себя, а их постоянно выгораживая. Кто знал, что игроки нынче такие, что даже подобных добрых жестов не понимают.
8. Безусловно, у Арби был ошибки, и их было немало.
Но блин, очевидно, что человек не дорос тренировать Реал. Он и не собирался, он детей всю жизнь тренировал и уж явно не думал, что такая участь выпадет.
Да, он ошибался с составом, тактикой, заменами. Но не критично, сезон был бы слит и без него.
По-хорошему, человеку пару лет помощником поработать, и потом уже пробовать, когда хотя бы какой-то опыт появится.
9. Мы не знаем, каким был бы Арбелоа в нормальной ситуации. Мне кажется, что это довольно жёсткий специалист со своими принципами. Но не мог он их показывать в такой ситуации просто.
6 конфликтов с ним в раздевалке?
Кто? Каррерас, который в конце сезона пропал? Сдавший, но не понимающий этого Карвахаль? Господи прости, конфликт с Себальосом?
Арби был в очень специфических условиях в уже развалившейся на группировки команде. Очевидно, что уважением он не пользовался. Да и в рамки был загнан жёсткие в плане отношения к тому же Вини.
И делал он, все что мог.

Так что конкретно от меня Арби большое спасибо за достойную весну и борьбу до последнего в лч, проход того же Сити и победу против Атлетико.
Проявил себя, учитывая все вводные, более чем достойно. И негатива лично я к нему не испытываю, только позитив. Буду рад, если его не задвинут на дальние планы в клубе, как помощник Моуриньо - вообще было бы замечательно.
Ответ Ares
Он не сливал Рауля, он просто пришел на его место...
Он не сливал Хаби, он просто пришел на его место...
Он не мог заменить Мбаппе, ведь завтра бы Перес его уволил, правда, он изначально приходил как временный тренер, которого уволят...
Он проявляет жёсткость против тех, против кого позволено... Вообще-то жёсткость - это когда ты жёсток с теми, против кого НЕ позволено, против кого рискованно. А то, о чем пишете вы, это не жёсткость, а подлая жестокость - бью, только тех, за кого не прилетит...
В общем, каким бы он ни был слабым тренером, но как тренер он явно лучше, чем как человек.
На мой взгляд.
Такую херню просто глорскую пишешь. Даже не думал, что для некоторых «фанов» Реала победа над Бенфикой уже станет чем-то значимым и сродни титулу. А барбилоа- мерзость. Подсидел двух других тренеров и весь сезон занимался тем, что лизал Пересу и свинисиусу
Ну почему сложно подобрать слова-то? Можно просто сказать "Винисиус был великолепен".
ты сделал что мог, чувак.
взять этот сброд посреди сезона, вынести бенфику, мансити, вылететь от баварии за 5 минут до конца 2-хматчевого противостояния тренеру кантеры - дорогого стоит.
Согласен. Взять сброд, который в моменте шел первым с отрывом, победил в ЭК, и отлететь с ним от второго дивизиона, вылететь в 1/16 для «выноса» Бенфики, потом благодаря рандомному подвигу Вальверде вынести Сити, и при этом развалить раздевалку и стать посмешищем даже для своих - это дорогого стоит.
Вот именно. Люди очень недооценивают Арбелоа.
Блин, чел и не планировал тренировать Реал в этом сезоне, он в принципе никогда большой клуб не тренировал, только детей.
Для своих условий и в тех рамках, в которых он оказался (в плане того же отношения к звёздам) он показал себя очень круто. К Арбелоа только теплые чувства
Спасибо, конус. Надеюсь, руководство, игроки и болельщики Реала были довольны обменом Алонсо на Арбелоа и желают сохранить биста на ближайшие годы
Так пишешь, как будто Арбелоа сам подсидел Алонсо и рассматривался на долгосрочный проект.
Нужен был временщик до конца сезона. Скорее всего было полу-предложение, полу-ултиматум. Чел согласился, выступил очень неплохо. Все.
На долгосрок никто его и не планировал, только если лч бы не выиграл (что маловероятно
Человек меньше, чем за год сменил двух тренеров, легенд Реала. Но, конечно, он чистая душа, просто так получилось.
Алонсо оставил Реал при -3 очках, Арбелоа достиг уже -14.
Перес встряхнул команду заменой тренера, который решил перечить начинающим недозвёздам... Задумка удалась 👏
Потому что ты ничего не показал, кроме дриблинга 15 лет назад
Не тренер и человек мерзкий. Коротко о Арбелоа
Символ беспринципности
Интересно бы увидеть как он попросил игроков играть до конца
«Барселона» впервые в истории оформила чемпионство в класико. Ранее лишь «Атлетико» брал титул после игры с «Реалом» – в сезоне-1976/77
10 мая, 21:43
ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса – цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»
10 мая, 21:34
У Арбелоа 8 поражений и 15 побед в 25 матчах во главе «Реала»
10 мая, 21:29
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
7 минут назад
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
45 минут назад
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Сафонов – чемпион Франции, победа «Ак Барса», «Интер» взял Кубок Италии, «Ман Сити» в 2 очках от «Арсенала», вратарь Медведев извинился за мат и другие новости
сегодня, 06:10
Отменен хет-трик Месси в матче с «Цинциннати». Третий мяч форварда «Интер Майами» записали как автогол вратаря Селентано
сегодня, 05:40Видео
Флик не стал комментировать заявления Переса о краже титулов: «Не буду отвечать»
сегодня, 05:24
Флорентино Перес: «Считаю Винисиуса одним из лучших футболистов «Реала». Нет спешки с его контрактом. Он помог выиграть нам два последних титула ЛЧ»
сегодня, 05:01
Видеоквизы и проверка географии. Новинки в Игровой
сегодня, 05:00
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 5:3 с «Цинциннати», «Канзас Сити» Шапи обыграл «Гэлакси» Ройса
сегодня, 02:40
Месси и Муса с 11 голами делят 2-е место в гонке бомбардиров МЛС. Форвард «Интер Майами» набрал 11+4 в 12 матчах сезона
сегодня, 02:06
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Реал Сосьедад» Захаряна, «Реал» примет «Овьедо»
сегодня, 04:20
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
сегодня, 02:17
Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
вчера, 22:54
Лаутаро о золотом дубле: «Мы бы поставили Киву 10 из 10, он очень сильно помог «Интеру»
вчера, 22:07
«Париж» против вручения «ПСЖ» трофея на своем стадионе перед дерби. Полиция отказала парижанам в просьбе отпраздновать титул на «Парк-де-Пренс»
вчера, 21:48
«Ле-Ман» сыграет в Лиге 1 впервые с 2010 года
вчера, 20:42
