Арбелоа о 0:2 в класико: «Сложно подобрать слова. Понимаю гнев болельщиков «Реала», сезон фактически завершен. Я просил игроков бороться до конца»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался после поражения от «Барселоны» в выездном матче 35-го тура Ла Лиги.
В результате победы каталонский клуб оформил чемпионство. «Сливочные» останутся без трофеев в этом сезоне.
«Матч для нас слишком рано пошел по крайне тяжелому сценарию. Против нас играл очень сильный соперник – команда, которая великолепно чувствует себя, когда ведет в счете. Они умеют контролировать мяч, грамотно распределяют позиции игроков, это очень хорошо выстроенная команда. Жаль, что нам не удалось реализовать хотя бы один из моментов, которые у нас были. Я попросил игроков бороться до самого конца, и именно это мы старались делать».
Обращение к болельщикам и оценка сезона
«Сейчас сложно подобрать слова. Мы понимаем разочарование, неудовлетворенность и недовольство болельщиков этим сезоном. Все, что мы можем сделать, – продолжать работать и смотреть в будущее, извлекая уроки из всех ошибок, которые допустили в этом году. «Реал Мадрид» всегда возвращается. Мы много раз падали и много раз поднимались. Но я прекрасно понимаю гнев любого болельщика – ситуацию необходимо менять».
О концовке сезона
«Теперь на нас еще больше ответственности. Даже если наш сезон уже фактически завершен, мы не имеем права расслабляться. Мы обязаны выходить на поле только за победой, потому что защищаем нечто большее, чем мы сами, – эмблему «Реала». Нам нужно провести три больших матча и одержать три большие победы», – сказал Арбелоа.
Это не соответствует принципам нового Галактикос, это плевок в традиции сезона 24/25. А Арбелоа молодец и получит контракт на 5 лет.
Хоть его и принято хейтить, я на другой стороне.
1. Он же не сливал Алонсо. Ему предложили быть временным тренером после ухода, он согласился (мб там ультиматумы от руководства были, мы же не знаем деталей)
2. Он изначально приходил как временный тренер до конца сезона. Камон, у него условия были: трофей и мы подумаем, оставлять ли тебя. После вылета из кубка (первый же матч Арбелоа) трофей в Испании и уж тем более в лч были маловероятны, а потому и вопросов мало.
3. У чела хорошие результаты.
Он выбил крепкую Бенфику, 2 раза обыграл сити, что вообще нонсенс, до последнего боролся с Баварией.
Многие поражение - не совсем его вина. Что он может сделать, если типы даже на матчи против команд из зоны вылета настроиться на могут?
Он не мог заменить Вини и Мбаппе на 60-ой минуте против условной Осасуны. Завтра же Перес его бы уволил.
4. Человек активно задействовал молодежь. На моей памяти это вообще первый тренер Реала, который настолько активно подпускал Кастилью к старту. Как минимум - некоторым он задрал ценники. Как максимум - мб Питарч или Паласиос смогут быть хотя бы запасными в клубе.
5. Люди, которые критикуют его поведение, вы вообще не врубаетесь, в какой момент он пришел?
Он физически не мог также менять Вини или Мбаппе, очевидно негласно это было в его условии работы. Он должен был и даже был обязан их хвалить постоянно и в старт ставить.
6. Против кого ему было дозволено, он жесткость проявил. Вспомните хотя бы, когда Трент опоздал, он его в запас усадил. А почему Себальос не играет? Почему Каррерас сидит в запасе? Чё Асенсио на месяц пропал с радаров?
7. Арбелоа грамотно старался отводить угрозу от игроков, забирая негатив на себя, а их постоянно выгораживая. Кто знал, что игроки нынче такие, что даже подобных добрых жестов не понимают.
8. Безусловно, у Арби был ошибки, и их было немало.
Но блин, очевидно, что человек не дорос тренировать Реал. Он и не собирался, он детей всю жизнь тренировал и уж явно не думал, что такая участь выпадет.
Да, он ошибался с составом, тактикой, заменами. Но не критично, сезон был бы слит и без него.
По-хорошему, человеку пару лет помощником поработать, и потом уже пробовать, когда хотя бы какой-то опыт появится.
9. Мы не знаем, каким был бы Арбелоа в нормальной ситуации. Мне кажется, что это довольно жёсткий специалист со своими принципами. Но не мог он их показывать в такой ситуации просто.
6 конфликтов с ним в раздевалке?
Кто? Каррерас, который в конце сезона пропал? Сдавший, но не понимающий этого Карвахаль? Господи прости, конфликт с Себальосом?
Арби был в очень специфических условиях в уже развалившейся на группировки команде. Очевидно, что уважением он не пользовался. Да и в рамки был загнан жёсткие в плане отношения к тому же Вини.
И делал он, все что мог.
Так что конкретно от меня Арби большое спасибо за достойную весну и борьбу до последнего в лч, проход того же Сити и победу против Атлетико.
Проявил себя, учитывая все вводные, более чем достойно. И негатива лично я к нему не испытываю, только позитив. Буду рад, если его не задвинут на дальние планы в клубе, как помощник Моуриньо - вообще было бы замечательно.
Он не сливал Хаби, он просто пришел на его место...
Он не мог заменить Мбаппе, ведь завтра бы Перес его уволил, правда, он изначально приходил как временный тренер, которого уволят...
Он проявляет жёсткость против тех, против кого позволено... Вообще-то жёсткость - это когда ты жёсток с теми, против кого НЕ позволено, против кого рискованно. А то, о чем пишете вы, это не жёсткость, а подлая жестокость - бью, только тех, за кого не прилетит...
В общем, каким бы он ни был слабым тренером, но как тренер он явно лучше, чем как человек.
На мой взгляд.
взять этот сброд посреди сезона, вынести бенфику, мансити, вылететь от баварии за 5 минут до конца 2-хматчевого противостояния тренеру кантеры - дорогого стоит.
Блин, чел и не планировал тренировать Реал в этом сезоне, он в принципе никогда большой клуб не тренировал, только детей.
Для своих условий и в тех рамках, в которых он оказался (в плане того же отношения к звёздам) он показал себя очень круто. К Арбелоа только теплые чувства
Нужен был временщик до конца сезона. Скорее всего было полу-предложение, полу-ултиматум. Чел согласился, выступил очень неплохо. Все.
На долгосрок никто его и не планировал, только если лч бы не выиграл (что маловероятно