Арбелоа о 0:2 в класико: «Сложно подобрать слова. Понимаю гнев болельщиков «Реала», сезон фактически завершен. Я просил игроков бороться до конца»

Альваро Арбелоа после 0:2 от «Барселоны»: сложно подобрать слова.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался после поражения от «Барселоны» в выездном матче 35-го тура Ла Лиги .

В результате победы каталонский клуб оформил чемпионство. «Сливочные» останутся без трофеев в этом сезоне.

«Матч для нас слишком рано пошел по крайне тяжелому сценарию. Против нас играл очень сильный соперник – команда, которая великолепно чувствует себя, когда ведет в счете. Они умеют контролировать мяч, грамотно распределяют позиции игроков, это очень хорошо выстроенная команда. Жаль, что нам не удалось реализовать хотя бы один из моментов, которые у нас были. Я попросил игроков бороться до самого конца, и именно это мы старались делать».

Обращение к болельщикам и оценка сезона

«Сейчас сложно подобрать слова. Мы понимаем разочарование, неудовлетворенность и недовольство болельщиков этим сезоном. Все, что мы можем сделать, – продолжать работать и смотреть в будущее, извлекая уроки из всех ошибок, которые допустили в этом году. «Реал Мадрид » всегда возвращается. Мы много раз падали и много раз поднимались. Но я прекрасно понимаю гнев любого болельщика – ситуацию необходимо менять».

О концовке сезона

«Теперь на нас еще больше ответственности. Даже если наш сезон уже фактически завершен, мы не имеем права расслабляться. Мы обязаны выходить на поле только за победой, потому что защищаем нечто большее, чем мы сами, – эмблему «Реала». Нам нужно провести три больших матча и одержать три большие победы», – сказал Арбелоа.