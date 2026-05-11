«Барселона» впервые в истории оформила чемпионство в класико. Ранее лишь «Атлетико» брал титул после игры с «Реалом» – в сезоне-1976/77

«Барселона» впервые в истории стала чемпионом Испании в момент победы в класико.

Команда Ханси Флика обыграла «Реал» на своем поле в 35-м туре Ла Лиги – 2:0.

Каталонцы стали всего второй командой, которой удалось завоевать титул в матче с мадридцами. Ранее этого добивался только «Атлетико »: в предпоследнем туре сезона-1976/77 он сыграл в дерби на «Бернабеу» вничью (1:1) и оформил чемпионство.

«Барселона» победила в 6 из 7 последних матчей против «Реала»

