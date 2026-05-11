«Барселона» впервые в истории оформила чемпионство в класико. Ранее лишь «Атлетико» брал титул после игры с «Реалом» – в сезоне-1976/77
«Барселона» впервые в истории стала чемпионом Испании в момент победы в класико.
Команда Ханси Флика обыграла «Реал» на своем поле в 35-м туре Ла Лиги – 2:0.
Каталонцы стали всего второй командой, которой удалось завоевать титул в матче с мадридцами. Ранее этого добивался только «Атлетико»: в предпоследнем туре сезона-1976/77 он сыграл в дерби на «Бернабеу» вничью (1:1) и оформил чемпионство.
«Барселона» победила в 6 из 7 последних матчей против «Реала»
Так каталонские фанаты празднуют титул на площади в Барселоне
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
27 комментариев
Мои поздравления Барселоне, это реально классная и сплочённая Команда, которая способна на многое.
У моему же любимому клубу 0 эмпатии вообще. Руководство, игроки, вся структура клуба сделали все, чтобы отдалиться от болельщиков, чтобы их не то, что не любили, но даже не уважали.
Капитан Винисиус - до чего клуб докатился
:))
Это грязно, подло, не по игре, но вполне могло принести результат.
Но они просто сдались. Это... Как вообще? Капитуляция Реала в Класико при счёте 0:2 — это что-то новенькое. Хотя они и при 0:1 не особо рвались отыгрываться.
Держу в курсе.
Мадам Рафинья сегодня это наглядно продемонстрировал, причем после грубого фола Фермина.
