  • «Барселона» впервые в истории оформила чемпионство в класико. Ранее лишь «Атлетико» брал титул после игры с «Реалом» – в сезоне-1976/77
«Барселона» впервые в истории оформила чемпионство в класико. Ранее лишь «Атлетико» брал титул после игры с «Реалом» – в сезоне-1976/77

«Барселона» впервые в истории стала чемпионом Испании в момент победы в класико.

Команда Ханси Флика обыграла «Реал» на своем поле в 35-м туре Ла Лиги – 2:0.

Каталонцы стали всего второй командой, которой удалось завоевать титул в матче с мадридцами. Ранее этого добивался только «Атлетико»: в предпоследнем туре сезона-1976/77 он сыграл в дерби на «Бернабеу» вничью (1:1) и оформил чемпионство.

«Барселона» победила в 6 из 7 последних матчей против «Реала»

Так каталонские фанаты празднуют титул на площади в Барселоне – смотрите на ВидеоСпортсе’’ ⤵️

«Зенит» уже точно чемпион?27020 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
Самое забавное что, как фану Реала, мне даже приятно читать это.
Мои поздравления Барселоне, это реально классная и сплочённая Команда, которая способна на многое.

У моему же любимому клубу 0 эмпатии вообще. Руководство, игроки, вся структура клуба сделали все, чтобы отдалиться от болельщиков, чтобы их не то, что не любили, но даже не уважали.

Капитан Винисиус - до чего клуб докатился
Ответ Ares
Какой сейчас клуб, такой и капитан))
Ответ Ares
респект тебе мужик!
Лучшего сценария не придумать было! Браво и поздравления Барселоне!
Барселоооонаааа.... Аааааааа! (голосом Фр.Меркьюри)
:))
Реал прям удивил. Я думал, что они пойдут в жёсткий штурм, будут постоянно нырять и симулировать, пытаться ломать игроков Барсы. Ну, то есть сделают хоть что-нибудь, чтобы не дать каталонцам отпраздновать чемпионство.

Это грязно, подло, не по игре, но вполне могло принести результат.

Но они просто сдались. Это... Как вообще? Капитуляция Реала в Класико при счёте 0:2 — это что-то новенькое. Хотя они и при 0:1 не особо рвались отыгрываться.
Ответ Фарид Харисов
"нырять и симулировать" - это стартерпак игроков Барсы со второй половины нулевых.

Держу в курсе.
Мадам Рафинья сегодня это наглядно продемонстрировал, причем после грубого фола Фермина.

https://packaged-media.redd.it/wqrly7vaid0h1/pb/m2-res_360p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&var=sgpssan&v=1&e=1778472000&s=04934ba3c9ac13f4b8f7805266e3d14c647df7a7
Барселона лучший клуб в мире 🌍
Красиво получилось, лучше не придумаешь) С блестящим выступлением Барсу и с победой!
Срочно нужно видео из раздевалки драчунов.
Ответ Ubik-city
Любишь к парням?
У Арбелоа 8 поражений и 15 побед в 25 матчах во главе «Реала»
10 мая, 21:29
Ямаль обогнал Роналду по победам в Ла Лиге – 3 против 2. Ламину 18 лет
10 мая, 21:19
У «Реала» 2 победы и 4 поражения в 8 последних матчах
10 мая, 21:17
