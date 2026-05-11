  • ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса – цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»
ТВ «Реала» о моменте с Гарсией и Беллингемом: «Лига Негрейры и Тебаса – цирк и посмешище. Это очевидно пенальти и удаление, не будь проблем, повтор показали бы спокойно»

На ТВ «Реала» отреагировали на эпизод с Эриком Гарсией и Джудом Беллингемом.

Защитник «Барселоны» ударил локтем хавбека «Реала» в собственной штрафной. Беллингем упал на газон, у него появилось рассечение над губой. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не увидел фола. 

«Барселона» одержала победу в матче 35-го тура Ла Лиги со счетом 2:0 и оформила чемпионство. 

«Ла Лига – это несерьезно. Испанская лига, лига Хавьера Тебаса, лига Негрейры. Это цирк и посмешище. Просто ужас. Какой позор для испанской лиги.

Что самое главное – отсутствие повторов. Когда были спорные эпизоды, показывали отличные общие планы, если объектом фола был «Реал». А тут снова происходит фактическое сокрытие трансляции в решающем моменте.

Трансляцией занимается HBS – компания, нанятая Тебасом и одновременно связанная с MediaPro, а режиссеры – бывшие сотрудники MediaPro, которые и формируют нужную редакционную линию того, как матч должен выглядеть для зрителей.

Это могла быть красная карточка для Дани Ольмо. От зрителей скрывают повтор того, что произошло. Если к этому моменту нам его так и не показали, значит уже и не покажут – как и многие другие моменты. Например, не показали Килиана Мбаппе с окровавленным лицом, потому что не захотели показывать.

То, что повтор не показывают, уже дает понять, что именно там могло произойти, учитывая прежние случаи. Если бы там не было проблем, повтор показали бы спокойно.

Возможно, толчок в область шеи – это уже нечто более серьезное, но мы этого не увидели. Зато мы увидели удар локтем от Эрика Гарсии – это очевидно и пенальти, и удаление.

С Эрнандесом Эрнандесом на поле чего еще ожидать? И ВАР тут уже неважен. Мы снова увидели то, что происходит неделя за неделей, и это в очередной раз подтвердилось. Если завтра будет матч «Райо Вальекано» – «Жирона», там за это поставят пенальти, как это было вчера в игре «Реал Сосьедад» – «Бетис». То, чего не назначили в матче «Бетис» – «Реал Мадрид», показало, как критерии меняются в зависимости от интересов другой команды», – сказали в эфире ТВ «Реала».

135 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
От Реал ТВ можно череп себе проломать от фейспалмов
Ответ Чебураш
От Реал ТВ можно череп себе проломать от фейспалмов
Перес - Красава. Закапывает мчк ещё глубже.
Вместо того, чтобы решать проблемы, он ищет Кротов и обеляет себя через Реал ТВ
Ответ Burel
Перес - Красава. Закапывает мчк ещё глубже. Вместо того, чтобы решать проблемы, он ищет Кротов и обеляет себя через Реал ТВ
ну как обеляет)Реал ТВ за пару сезонов полностью угробили репутацию Реала.
И лично Негрейра с Тебасом заставили Реал нанести всего лишь один удар в створ ворот за весь матч )))
Ответ Кирилл
И лично Негрейра с Тебасом заставили Реал нанести всего лишь один удар в створ ворот за весь матч )))
Комментарий скрыт
Ответ nurikkkk
Комментарий скрыт
А что было то? Англичанин сам падает на локоть Гарсии и начинает валяться. А вот вратарю Алавеса прилетает по башке бутсой и ничего гол вардрида засчитывают. Если бы там был малейший повод на пенальти его бы поставили.
Девиз тв реала-"позорься до конца!"
Ответ Бакытжан Оразхан
Девиз тв реала-"позорься до конца!"
Комментарий скрыт
Ответ Петрович
Комментарий скрыт
Потому что ошибки часть игры. Никто не свистит спецом в какую-то сторону. Фанаты реала никак реальность не примут.
Посмешище - это иметь самый дорогой состав в истории футбола, рекорд по левым пенальти и ЗЕРО по титулам второй сезон подряд против школьников.
Ответ FCB1991
Посмешище - это иметь самый дорогой состав в истории футбола, рекорд по левым пенальти и ЗЕРО по титулам второй сезон подряд против школьников.
А ведь действительно если посмотреть индивидуального на каждую позицию. Не через призму кололевского клуба, то по составу эта команда одна из сильнейших в мире

1 Вратарь - Курткуа здесь точно один из лучших в мире (возможно и топ1)
2. Левый вингер - Винисиус Джуниор (один из лучших в мире на своей позиции, конкуренцию может составить разве что КВАРАдона)
3.ЭМбапе
Ага, красная, удаление, расстрел, понижение Барселоны и кубок лч мадриду
У Реала тоже не все так уж и плохо. Тчуамени ещё никого сегодня не убил.
Ответ Главный агроном Ноу Камп
У Реала тоже не все так уж и плохо. Тчуамени ещё никого сегодня не убил.
Это мы не знаем. Завтра новости из раздевалки будут ))
Тот самый случай, когда уместно сказать - свинья везде грязь найдет.
Повторы были. И не раз. Не было там никакого пенальти и удаления.
Ответ sportsoldfan
Повторы были. И не раз. Не было там никакого пенальти и удаления.
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
нет, обычный игровой эпизод
реформу Реала надо начинать с разгона РеалТФ
Ответ Furry
реформу Реала надо начинать с разгона РеалТФ
с президента
Развалинами реала удовлетворён
