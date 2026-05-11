У Арбелоа 8 поражений и 15 побед в 25 матчах во главе «Реала»

Альваро Арбелоа проиграл треть матчей во главе «Реала ».

Мадридцы уступили «Барселоне» в 35-м туре Ла Лиги – 0:2.

Это была 25-я игра испанского специалиста на посту главного тренера столичной команды. На его счету 15 побед, 8 поражений и 2 ничьих, общий счет – 51:32.