Мбаппе не выиграл ЛЧ, Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании за 2 сезона в «Реале».

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не смог выиграть ни Ла Лигу , ни Лигу чемпионов, ни Кубок и Суперкубок Испании за 2 сезона в мадридском клубе.

Форвард не был включен в заявку на матч против «Барселоны» (0:2) из-за травмы. Каталонцы оформили чемпионство после этой победы.

В этом сезоне «Реал» вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (4:6 по итогам двух игр).

В Кубке Испании «сливочные» уступили «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала, а в Суперкубке проиграли «Барселоне» (2:3).

В прошлом сезоне Мбаппе выиграл в составе «Реала » Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

