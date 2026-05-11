Мбаппе не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу, ни Кубок и Суперкубок Испании за два сезона в «Реале»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не смог выиграть ни Ла Лигу, ни Лигу чемпионов, ни Кубок и Суперкубок Испании за 2 сезона в мадридском клубе.
Форвард не был включен в заявку на матч против «Барселоны» (0:2) из-за травмы. Каталонцы оформили чемпионство после этой победы.
В этом сезоне «Реал» вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (4:6 по итогам двух игр).
В Кубке Испании «сливочные» уступили «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала, а в Суперкубке проиграли «Барселоне» (2:3).
В прошлом сезоне Мбаппе выиграл в составе «Реала» Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
«Реал» завершит сезон без трофеев. Последний титул – Межконтинентальный кубок в 2024-м
❌ Не выиграли ни одного большого трофея
❌ Два вылета подряд в 1/4 финала ЛЧ
❌ Проиграно 6 из 7 Эль-Класико
❌ Постоянные скандалы в СМИ
❌ Игроки ссорятся друг с другом, дерутся на тренировках
❌ Слито уже два тренера, третий на подходе
Реал после прихода Мбаппе стал ПСЖ.
Там самые скромные: "доминация на 10 лет вперёд"
https://www.sports.ru/football/1116108574-mbappe-pereshel-v-real.html
Мадрид каброн салюда эль Кампион!)
Барселона проиграла в ЛЧ
Мбаппе выиграл суд у ПСЖ
Так это Реал в каждом сезоне такое собирает))