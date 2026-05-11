  • Мбаппе не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу, ни Кубок и Суперкубок Испании за два сезона в «Реале»
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не смог выиграть ни Ла Лигу, ни Лигу чемпионов, ни Кубок и Суперкубок Испании за 2 сезона в мадридском клубе. 

Форвард не был включен в заявку на матч против «Барселоны» (0:2) из-за травмы. Каталонцы оформили чемпионство после этой победы. 

В этом сезоне «Реал» вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (4:6 по итогам двух игр).

В Кубке Испании «сливочные» уступили «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала, а в Суперкубке проиграли «Барселоне» (2:3). 

В прошлом сезоне Мбаппе выиграл в составе «Реала» Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. 

«Реал» завершит сезон без трофеев. Последний титул – Межконтинентальный кубок в 2024-м

«Зенит» уже точно чемпион?
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Если ПСЖ возьмет еще одну ЛЧ, то представляю лицо Мбаппе. Пошел в Реал за ЗМ и ЛЧ, в итоге ЛЧ у ПСЖ, а ЗМ у игрока ПСЖ Дембеле.
Ответ Men77
Реал после перехода Мбаппе:

❌ Не выиграли ни одного большого трофея

❌ Два вылета подряд в 1/4 финала ЛЧ

❌ Проиграно 6 из 7 Эль-Класико

❌ Постоянные скандалы в СМИ

❌ Игроки ссорятся друг с другом, дерутся на тренировках

❌ Слито уже два тренера, третий на подходе
Ответ Men77
ПСЖ после ухода Мбаппе стал командой.
Реал после прихода Мбаппе стал ПСЖ.
Было бы эпично выложить комменты глоров Мадрида 2 года назад 🤣
Там самые скромные: "доминация на 10 лет вперёд"
Ответ Burel
Так мы и наблюдаем доминацию, но есть нюанс
Ответ Burel
Наслаждайся.

https://www.sports.ru/football/1116108574-mbappe-pereshel-v-real.html
Ферран 100 минут на гол без пенальти, и 150 ! минут у Мбаппенальти )) но Феррана нет в списках на ЗМ, а Мбаппенка там в ТОП 10 у всяких профнепригодных конторок ))
Ответ Человек1991
Ну, справедливости ради, Феран так себе претендент)
Ответ Человек1991
Ферран не игрок на ЗМ, если вы болеете за Барсу, должны это понимать. Все-таки разный уровень у них с Мбаппе.
Это первое эль Класико, в котором не сомневался в безоговорочной победе Барсы.
Мадрид каброн салюда эль Кампион!)
Ответ заблокированному пользователю
Это первый эль классико в котором реал даже не хотел играть, просто тупо игрокам уже не хочется выходить на матчи, токсичная атмосфера в команде, все друг друга ненавидят, мотивации нету. Такого на моей памяти не было, болею с 2012 года за реал, мне тогда было 7 лет и полюбил реал после эль классико когда бенз забил на 22 секунде матча и реала 1:3 проиграл
Рэшфорд взял титул раньше Мбаппе
Ответ Tristan...
И не гарантировал себе места ни в каком из клубов на новый сезон. Повезёт МанЮ не ступит и скинет его за дёшево в Барселону или начнётся закат в Брентфордах
Ответ Tristan...
Так он рыцарь.
Нашёл свой клуб Киллиан, вообще никаких трофеев! Зато веселый и счастливый за рулем автомобиля, пока товарищи по команде мутузят друг друга в раздевалке, отличная победная атмосфера в команде)
Главное что он выиграл пост Диктатора Реала
Это Реал два года ничего не выигрывает, пока в составе Сплинтер
Трофеи фанатов Реала в это сезоне:
Барселона проиграла в ЛЧ
Мбаппе выиграл суд у ПСЖ
Ответ Burel
Барселона проиграла в ЛЧ
Так это Реал в каждом сезоне такое собирает))
Хотел фармить лигу, а фармят его)
