Флик выиграл 5 трофеев во главе «Барселоны» за два сезона. В «Баварии» было 7 за этот срок

Флик выиграл 12-й трофей в качестве главного тренера.

Ханс-Дитер Флик завоевал пятый трофей за два сезона в «Барселоне».

Каталонцы стали чемпионами Испании после победы над «Реалом» в 35-м туре (2:0) и защитили титул. Также при немецком специалисте «блауграна» выиграла Кубок Испании и дважды брала Суперкубок.

За два сезона в «Баварии», которую Флик возглавлял с 2019 по 2021 год, он взял семь трофеев: дважды он выиграл чемпионат Германии, по разу – Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Так каталонские фанаты празднуют титул на площади в Барселоне – смотрите на ВидеоСпортсе’’ ⤵️