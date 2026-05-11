  • Флик выиграл 5 трофеев во главе «Барселоны» за два сезона. В «Баварии» было 7 за этот срок
Флик выиграл 12-й трофей в качестве главного тренера.

Ханс-Дитер Флик завоевал пятый трофей за два сезона в «Барселоне».

Каталонцы стали чемпионами Испании после победы над «Реалом» в 35-м туре (2:0) и защитили титул. Также при немецком специалисте «блауграна» выиграла Кубок Испании и дважды брала Суперкубок.

За два сезона в «Баварии», которую Флик возглавлял с 2019 по 2021 год, он взял семь трофеев: дважды он выиграл чемпионат Германии, по разу – Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Так каталонские фанаты празднуют титул на площади в Барселоне – смотрите на ВидеоСпортсе’’ ⤵️

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Какой же он приятный и крутой мужик! Мои поздравления за чемпионство и соболезнования по поводу отца!
Великий тренер,который снова вернул Барселону на пьедестал
Как же Барсе повезло с Фликом. Спасибо ему за эту команду и за этот футбол!
Теперь нужна ЛЧ в следующем году - иначе никак !
Вся команда сегодня поддержала Ханси после тяжелой потери !
Спасибо Флику, что не побоялся возглавить Барселону и сделал такую команду !
С такими финансовыми проблемами, с молодыми пацанами в составе, браво!
Так-то идёт практически по Баварскому темпу, два «лишних» трофея как раз ЛЧ и СКЕ. Огромное ему спасибо, что после такого гегемона не побоялся и пришёл в Барсу. Пришёл, увидел и победил. И, дай Бог, будет побеждать ещё много. Vielen Dank, Herr Flick!
Там ещё был ЧМ среди клубов (тот, который раньше был Межконтинентальным кубком), но минус один Кубок Германии (влетели клубу из второй бундеслиги)
Ну так в Германии судьи ему подлые гадости не делали, на Атлетико только двух титулов лишили в этом году
Перед началом того сезона, все говорили, что с приходом Мбаппе у Реала не будет конкурентов ни в Ла лиге, ни в лч, а по итогу…
Да летом тем они спамили что за соперников страшно)) Но тогда уже было понятно, что черепах разрушит раздевалку такой зарплатой. Перес сотворил полную дичь, а если сюда добавить, что Мбаппе их прокатывал несколько лет, тем более.
Все, что нужно знать о текущем чемпионстве Барсы:
1. Школьники снова переиграли миллиардных звезд Мадрида и оставили их с носом
2. Шикарная команда и игра - жаль в ЛЧ не повезло
3. Флик монстр, приятно смотреть на игру команды
4. Всех с очередным чемпионством
спасибо мой дорогой
Легендарный тренер и потрясающий человек, настоящий мужик. Титан футбола. Человечище просто.
я вообще не верю твоим словам
Лютый топчик этот дядька, если ещё ля добавит с этой молодежью, то можно прям памятник возле нового Камп Ноу ставить
Не устану говорить спасибо Флику за эту команду. Идеальный тренер для каталонцев
