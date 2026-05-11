Флик выиграл 5 трофеев во главе «Барселоны» за два сезона. В «Баварии» было 7 за этот срок
Флик выиграл 12-й трофей в качестве главного тренера.
Ханс-Дитер Флик завоевал пятый трофей за два сезона в «Барселоне».
Каталонцы стали чемпионами Испании после победы над «Реалом» в 35-м туре (2:0) и защитили титул. Также при немецком специалисте «блауграна» выиграла Кубок Испании и дважды брала Суперкубок.
За два сезона в «Баварии», которую Флик возглавлял с 2019 по 2021 год, он взял семь трофеев: дважды он выиграл чемпионат Германии, по разу – Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Так каталонские фанаты празднуют титул на площади в Барселоне – смотрите на ВидеоСпортсе’’ ⤵️
«Зенит» уже точно чемпион?27017 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Спасибо Флику, что не побоялся возглавить Барселону и сделал такую команду !
1. Школьники снова переиграли миллиардных звезд Мадрида и оставили их с носом
2. Шикарная команда и игра - жаль в ЛЧ не повезло
3. Флик монстр, приятно смотреть на игру команды
4. Всех с очередным чемпионством