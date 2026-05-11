Рафинья дернул Трента за майку сзади и упал после ответного толчка защитника «Реала». Судья показал обоим по желтой

Рафинья дернул за майку Трента и упал после толчка от защитника «Реала».

Вингер «Барселоны» Рафинья дернул за майку защитника «Реала » Трента Александер-Арнолда на 81-й минуте класико (2:0). В это время Трент спорил с кем-то игроков соперника.

Сразу после этого защитник мадридского клуба в ответ двумя руками толкнул Рафинью, бразилец упал на газон.

Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес сразу же показал желтую карточку Тренту, а затем выдал предупреждение и бразильскому вингеру каталонцев.